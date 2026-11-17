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Ο χρυσός υποτίθεται ότι προσφέρει προστασία όταν οι αγορές βυθίζονται στην αβεβαιότητα. Αυτή τη φορά, όμως, συμβαίνει το αντίθετο. Παρά την τριπλή κρίση (με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις αναταράξεις στη Wall Street και την κρίση της Nvidia), το πολύτιμο μέταλλο έχει χάσει σχεδόν το ένα τρίτο της αξίας του από το ιστορικό υψηλό του Ιανουαρίου, υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2025.

Πίσω από τη μεγάλη πτώση βρίσκεται ένας συνδυασμός παραγόντων που έχει αλλάξει τις ισορροπίες στην αγορά: το ισχυρό δολάριο, η εκτίναξη των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και οι προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed. Σε αυτούς προστίθεται μια λιγότερο προφανής εξέλιξη: οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές οδηγούν επενδυτές να ρευστοποιούν ακόμη και χρυσό, προκειμένου να εξασφαλίσουν μετρητά.

Από τα 5.595 στα 3.830 δολάρια – Γιατί οδεύει προς τη χειρότερη χρονιά από το 2015

Όπως αναφέρει το Reuters, χθες Δευτέρα η τιμή του χρυσού υποχώρησε έως τα 3.830,74 δολάρια ανά ουγγιά, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις 2 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με ανάλυση του πρακτορείου, η πτώση από το ιστορικό υψηλό των 5.594,82 δολαρίων, που είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο, φτάνει πλέον το 31,5%, με τον χρυσό να οδεύει προς τη χειρότερη χρονιά του από το 2015.

Οι 5 αιτίες της πτώσης

Η Fed αλλάζει τις ισορροπίες

Ο υψηλός αμερικανικός πληθωρισμός ενισχύει τις προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων. Ο χρυσός δεν προσφέρει τόκο, επομένως γίνεται λιγότερο ελκυστικός όταν αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων.

Το δολάριο βρίσκεται κοντά σε υψηλά 19 μηνών

Η ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος καθιστά τον χρυσό ακριβότερο για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα, περιορίζοντας τη ζήτηση.

Η κρίση της Nvidia προκαλεί ρευστοποιήσεις

Η αναταραχή στις τεχνολογικές μετοχές αναγκάζει ορισμένους επενδυτές να πουλήσουν χρυσό για να εξασφαλίσουν ρευστότητα ή να καλύψουν απώλειες σε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό εξηγεί γιατί υποχωρεί ακόμη και σε περιόδους χρηματιστηριακής αβεβαιότητας.

Ο πόλεμος με το Ιράν δεν λειτουργεί πλέον μόνο υπέρ του χρυσού

Οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και ενισχύουν τις προσδοκίες για πιο αυστηρή νομισματική πολιτική. Έτσι, η ανοδική επίδραση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στον χρυσό περιορίζεται από τις ανησυχίες για τα επιτόκια.

Το ισχυρό δολάριο και η Fed πιέζουν τον χρυσό

Η επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος στην αγορά πολύτιμων μετάλλων συνδέεται κυρίως με τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Οι αγορές προεξοφλούν ότι η Fed θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, ενώ αποδίδουν μικρή πιθανότητα σε μεγαλύτερη αύξηση, κατά 50 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Οι προσδοκίες αυτές έχουν οδηγήσει υψηλότερα τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθιστώντας λιγότερο ελκυστικό τον χρυσό, ο οποίος δεν προσφέρει τόκο ή άλλη τακτική απόδοση.

Παράλληλα, το αμερικανικό δολάριο κινείται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025, καθιστώντας ακριβότερη την αγορά χρυσού για επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα και περιορίζοντας τη ζήτηση.

Όπως εξηγεί ο Νίκος Τζαμπούρας, ανώτερος οικονομικός συντάκτης της FXCM, οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια ενισχύουν το δολάριο και δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια για τον χρυσό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω υποχώρησης των τιμών.

Πώς η κατάρρευση της Nvidia επηρεάζει τον χρυσό

Πρόσθετες πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο ασκεί και η αναταραχή στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές, με επίκεντρο τη Nvidia.

Η χρηματιστηριακή αξία του αμερικανικού κολοσσού ημιαγωγών μειώθηκε κατά περίπου 1,9 τρισ. δολάρια από τις αρχές Οκτωβρίου, υποχωρώντας στα 3,9 τρισ. δολάρια έως την περασμένη Παρασκευή.

Η εξέλιξη αυτή έχει επηρεάσει ευρύτερα τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου, δημιουργώντας παράλληλα ανάγκες ρευστότητας.

Όπως επισημαίνει η Νίκι Σιλς της MKS PAMP, βραχυπρόθεσμα ο χρυσός λειτουργεί και ως περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να ρευστοποιηθεί γρήγορα, όταν οι επενδυτές χρειάζονται μετρητά.

Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και σε περιόδους χρηματιστηριακής αναταραχής, ο χρυσός μπορεί να δέχεται πιέσεις από πωλήσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση ρευστότητας.

Το παράδοξο του πολέμου με το Ιράν

Σημαντικό ρόλο στην πτώση του χρυσού διαδραματίζουν και οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η σύγκρουση έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και τις ανησυχίες για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής διεθνώς.

Παρότι ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά μέσο προστασίας απέναντι στον πληθωρισμό, η ελκυστικότητά του περιορίζεται όταν τα επιτόκια αυξάνονται.

Έτσι, η άνοδος των ενεργειακών τιμών και οι φόβοι για επίμονο πληθωρισμό δεν έχουν λειτουργήσει υποστηρικτικά για το πολύτιμο μέταλλο, καθώς ενισχύουν τις προσδοκίες για υψηλότερο κόστος χρήματος.

Μειώνεται η ζήτηση για ράβδους και χρυσά νομίσματα

Η εικόνα της αγοράς εμφανίζεται διαφοροποιημένη όσον αφορά στη ζήτηση φυσικού χρυσού και στις επενδυτικές τοποθετήσεις.

Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που υποστηρίζονται από φυσικό χρυσό (gold ETFs) κατέγραψαν εισροές 211 τόνων κατά το τρίτο τρίμηνο, παρά την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων και την ενίσχυση του δολαρίου.

Ωστόσο, η ζήτηση για ράβδους και χρυσά νομίσματα σημείωσε έντονη υποχώρηση, υποδηλώνοντας εξασθένηση του ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες κατηγορίες επενδυτών.

Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει ότι, παρά τις συνολικές πιέσεις στην αγορά, εξακολουθούν να υπάρχουν επενδυτικές ροές προς τον χρυσό, χωρίς όμως να επαρκούν για να ανακόψουν την πτωτική πορεία των τιμών.

Οι κεντρικές τράπεζες και ο ρόλος της Πολωνίας και της Κίνας

Καθοριστικός παράγοντας για την αγορά παραμένει η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αποτελέσει σημαντικούς αγοραστές χρυσού.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, οι αγορές των κεντρικών τραπεζών ανήλθαν σε περίπου 675 τόνους κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026.

Ωστόσο, η ζήτηση ενδέχεται να αποδυναμωθεί, καθώς η Πολωνία, ένας από τους πιο δραστήριους επίσημους αγοραστές, έχει ήδη επιτύχει τον στόχο της για αποθέματα 700 τόνων χρυσού.

Αυτό σημαίνει ότι η πολωνική κεντρική τράπεζα ενδέχεται να έχει περιορίσει ή διακόψει τις αγορές της τον Νοέμβριο, αν και ο διοικητής της έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αγορών στο μέλλον.

Αντίθετα, η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις λίγες αγορές με ενεργή ζήτηση χρυσού, καθώς η κεντρική της τράπεζα συνεχίζει να αυξάνει τα αποθέματά της εδώ και δύο χρόνια.

Οι συνεχιζόμενες αγορές από το Πεκίνο λειτουργούν υποστηρικτικά και για το επενδυτικό ενδιαφέρον στην εγχώρια κινεζική αγορά.

Το κρίσιμο όριο των 3.800 δολαρίων

Παρά τη μεγάλη πτώση των τελευταίων μηνών, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο χρυσός έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από το ψυχολογικά σημαντικό επίπεδο των 3.800 δολαρίων ανά ουγγιά.

Η παραμονή του πάνω από αυτό το όριο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αγορά εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις προσδοκίες για τα επιτόκια, την ισχύ του δολαρίου και τις ανάγκες ρευστότητας των επενδυτών.

Με τη Fed να προσανατολίζεται σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων και τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων να παραμένουν υψηλές, ο χρυσός εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δύσκολο επενδυτικό περιβάλλον, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τη συνεχιζόμενη ζήτηση από ορισμένες κεντρικές τράπεζες.

«Οι κίνδυνοι για τα πολύτιμα μέταλλα εξακολουθούν να είναι αυξημένοι προς την πλευρά της πτώσης, καθώς οι αγορές ενσωματώνουν στις τιμές τους την προοπτική περαιτέρω αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής της Fed», ανέφεραν σε έκθεσή τους αναλυτές της TD Securities, μεταξύ των οποίων ο Ράιαν ΜακΚέι, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο χρυσός δέχεται πρόσθετες βραχυπρόθεσμες πιέσεις από πωλήσεις επενδυτών στο Χρηματιστήριο Παραγώγων της Σαγκάης (Shanghai Futures Exchange). Παράλληλα, η έντονα πτωτική δυναμική του πολύτιμου μετάλλου οδηγεί τους συστηματικούς διαχειριστές κεφαλαίων, γνωστούς ως Commodity Trading Advisors, να ανοίγουν θέσεις που αποφέρουν κέρδη σε περίπτωση περαιτέρω υποχώρησης των τιμών (short positions).

Στην αγορά της Ασίας, ο χρυσός κατέγραφε οριακή άνοδο 0,1%, στα 3.861,64 δολάρια ανά ουγγιά, στις 7:50 το πρωί της Τρίτης, ώρα Σιγκαπούρης.

Το ασήμι ενισχυόταν κατά 0,3%, στα 47,17 δολάρια ανά ουγγιά, μετά τη βουτιά 3,6% της Δευτέρας, που το οδήγησε στο χαμηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τον Οκτώβριο του 2025.

Ήπια άνοδο σημείωναν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο, ενώ ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot, που αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος, υποχωρούσε οριακά, έπειτα από άνοδο 0,1% στην προηγούμενη συνεδρίαση.