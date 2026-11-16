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Το ξεπούλημα στις τεχνολογικές μετοχές συνεχίστηκε και στην αρχή της νέας εβδομάδας στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για δύο καθοριστικά γεγονότα που αναμένεται να δοκιμάσουν τις αντοχές της αγοράς: την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia και την πολυαναμενόμενη χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Anthropic μέσα στις επόμενες ημέρες.

Έτσι, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 737 μονάδες ή 1,41% πέφτοντας κάτω από το όριο των 52.000 μονάδων, στις 51.610, ο S&P 500 κατέγραψε απώλειες ύψους 1,91% στις 7.416 μονάδες και ο Nasdaq έκανε «βουτιά» 2,49% στις 24.509 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, η στροφή των επενδυτών σε ασφαλή καταφύγια πυροδότησε αγοραστικό ενδιαφέρον για τους κρατικούς τίτλους με αποτέλεσμα την πτώση των αποδόσεων. Το 10ετές υποχώρησε στο 5,117% και το 30ετές στο 5,463%.

O επονομαζόμενος δείκτης φόβου VIX έκανε νέο άλμα της τάξεως του 25%, κοντά στις 24 μονάδες, συμπληρώνοντας έτσι την τρίτη σερί ανοδική μέρα.

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών βρέθηκαν και πάλι στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, με τον κλαδικό δείκτη των μικροτσίπ να καταγράφει βουτιά της τάξεως του 5%.

Ειδικά η υπόθεση της Nvidia εξακολουθεί να συγκεντρώνει την προσοχή της Wall Street μετά την απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της εταιρείας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο αμερικανικός κολοσσός των μικροτσίπ βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένη αβεβαιότητα.

Η μετοχή της Nvidia σημείωσε νέα πτώση άνω του 4% διευρύνοντας έτσι τις ισχυρές απώλειες που κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα κατά πάνω από 12%. Η βουτιά αυτή έχει εξαφανίσει περισσότερα από 500 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, οδηγώντας την κεφαλαιοποίησή της κάτω από τα 4 τρισ. δολάρια για πρώτη φορά από το 2025.

Μαζί με την Nvidia, ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν η Micron Technology, η Intel, η Sandisk, η Dell, και η AMD.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τάχθηκε νωρίτερα υπέρ των εκκλήσεων για την επαναφορά του Χουάνγκ στη θέση του επικεφαλής της Nvidia, υποβαθμίζοντας παράλληλα τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια που προέκυψαν από τη σχέση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου με γυναίκα η οποία θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, το διοικητικό συμβούλιο του τεχνολογικού κολοσσού δεν εξετάζει την επιστροφή Χουάνγκ, καθώς προτεραιότητά του παραμένει η ανεξάρτητη έρευνα για τις πιθανές προεκτάσεις της υπόθεσης στην εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση έχει εντείνει τον έλεγχο γύρω από τις εξαγωγές ημιαγωγών, με τις αμερικανικές αρχές να προχωρούν σε νέες κινήσεις για τον περιορισμό της πρόσβασης κινεζικών επιχειρήσεων σε προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ κινήθηκαν για να περιορίσουν τη δυνατότητα ορισμένων χωρών να παρέχουν σε κινεζικές εταιρείες απομακρυσμένη πρόσβαση σε προηγμένα μικροτσίπ και διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης, στον απόηχο του καταγγελλόμενου σκανδάλου κατασκοπείας που συνδέεται με τη Nvidia.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της οικονομικής χρήσης της Nvidia, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, Τρίτη, μετά το κλείσιμο της Wall Street, περιμένοντας να διαπιστώσουν αν η εκρηκτική ζήτηση για μικροτσίπ εξακολουθεί να δικαιολογεί τις υψηλές αποτιμήσεις.

Σύμφωνα με αναλυτές της Vital Knowledge, ένα από τα βασικά ζητήματα θα είναι εάν η εταιρεία θα επαναλάβει την πρόβλεψή της για ετήσια αύξηση πωλήσεων κατά 70% στην επόμενη οικονομική χρήση. Οι ίδιοι αναλυτές υπογράμμισαν ότι οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούν στο ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να προχωρήσει σε δραστική αυστηροποίηση των περιορισμών στις εξαγωγές μικροτσίπ ΑΙ.

Πέρα από το crash-test των επιδόσεων της Nvidia, η επόμενη μεγάλη δοκιμασία της αγοράς και του κλάδου της AI θα έρθει την Πέμπτη με την χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Anthropic.

Η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει έως 90,4 δισ. δολάρια μέσω της δημόσιας προσφοράς και παράλληλης ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο δεν θα αυξήσει μόνο την πίεση στον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ντάριο Αμοντέι, να καλύψει το κενό που άφησε ο Χουάνγκ ως ηγετική φυσιογνωμία και βασικός υποστηρικτής της τεχνολογικής βιομηχανίας. Θα απαιτήσει επίσης από την Anthropic να αποδείξει ότι η επενδυτική έκρηξη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει περάσει σε ένα πιο ώριμο στάδιο, πέρα από την αρχική φάση ανάπτυξης των υποδομών και προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού.

«Οι μετοχές άντεξαν την αστάθεια που προκάλεσε η Nvidia την περασμένη εβδομάδα, αλλά τα εταιρικά αποτελέσματα και μια ιδιαίτερα προβεβλημένη αρχική δημόσια προσφορά σημαίνουν ότι και αυτή την εβδομάδα το επενδυτικό κλίμα θα συνεχίσει πιθανότατα να καθορίζεται από τον τεχνολογικό κλάδο», σχολίασε ο δήλωσε ο Κρις Λάρκιν της E*Trade, θυγατρικής της Morgan Stanley.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζιτών, η τιμή διάθεσης των μετοχών της Anthropic αναμένεται να καθοριστεί την Τετάρτη, με τη διαπραγμάτευση να ξεκινά την Πέμπτη, σε μια εισαγωγή που θα μπορούσε να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά μετοχών όλων των εποχών.

Το κρίσιμο ερώτημα για την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζεται πλέον στις επιδόσεις μεμονωμένων εταιρειών, αλλά επεκτείνεται στη συνολική διάθεση των επενδυτών να συνεχίσουν να τοποθετούν νέα κεφάλαια στον κλάδο.

«Το μεγαλύτερο ερώτημα για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αν η Nvidia ή η Anthropic θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες, αλλά αν οι επενδυτές τοποθετούν νέα χρήματα στην αγορά ή απλώς μετακινούν κεφάλαια μεταξύ των κερδισμένων και των χαμένων», επεσήμανε ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide.

Μέσα στο κλίμα αυτό εντύπωση προκάλεσε η παρέμβαση του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, o οποίος δήλωσε ότι στελέχη της κεντρικής τράπεζας έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται εναλλακτικά σενάρια για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η ολοένα μεγαλύτερη ενσωμάτωση των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγική διαδικασία δημιουργεί νέα δεδομένα για την οικονομική δραστηριότητα, τα οποία εξετάζουν πλέον και οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης θα καταφέρει να ξεπεράσει την αβεβαιότητα που προκάλεσε η απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

«Τα έσοδα και η ζήτηση αυξάνονται με τόσο ισχυρούς ρυθμούς, ώστε πιστεύω ότι ο κλάδος θα τα καταφέρει», τόνισε ο Άλτμαν, μιλώντας στο συνέδριο Silicon Valley & The World της Semafor, στο Σαν Φρανσίσκο.Ωστόσο, αναγνώρισε τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραμάτισε ο Χουάνγκ στην ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Η νέα υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών έστρεψε μέρος της επενδυτικής ζήτησης προς πιο αμυντικούς κλάδους της αγοράς. Όμως, τα εκτεταμένα τεχνικά προβλήματα που αναφέρθηκαν σε μεγάλες αμερικανικές τράπεζες επιβάρυναν περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα, ασκώντας πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές.

Χιλιάδες πελάτες της JPMorgan Chase αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και στην ολοκλήρωση συναλλαγών, ενώ αναφορές για δυσλειτουργίες καταγράφηκαν επίσης στις Bank of America, Wells Fargo και U.S. Bank, καθώς και στην υπηρεσία πληρωμών Zelle.

Η JPMorgan διευκρίνισε ότι πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα και όχι για κυβερνοεπίθεση, ωστόσο η αναστάτωση συνέπεσε με νέο κύμα ρευστοποιήσεων στην αγορά. Η μετοχή της JPMorgan υποχώρησε πάνω από 2,5%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν οι τίτλοι των Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Citigroup.

Στις μεγάλες χαμένες της ημέρας συγκαταλέχθηκε και η Bloom Energy, με βουτιά κοντά στο 8%, λόγω των ανησυχιών για την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων.

Στον αντίποδα, η Tyson Foods ξεχώρισε με άλμα κοντά στο 8%, καθώς οι ενδείξεις βελτίωσης στην προβληματική δραστηριότητα του βόειου κρέατος ενίσχυσαν την αισιοδοξία για τα περιθώρια κέρδους της.

Αξιόλογη άνοδο κατέγραψαν επίσης οι εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης Centene και Elevance Health, ενώ κέρδη σημείωσαν η General Mills, η Tractor Supply και η Domino’s Pizza. Η διαφοροποίηση αυτή ανέδειξε τη μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τις εταιρείες που υπόσχονται εκρηκτική μελλοντική ανάπτυξη προς επιχειρήσεις με πιο παραδοσιακές δραστηριότητες, καθώς η Wall Street αναζητεί ασφαλέστερα καταφύγια ενόψει των κρίσιμων αποτελεσμάτων της Nvidia.