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Σε κλοιό μαζικών ρευστοποιήσεων ολοκλήρωσαν την εβδομάδα τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς η αμφισβήτηση των υψηλών αποτιμήσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης πυροδότησε νέο κύμα μαζικών ρευστοποιήσεων. Οι αγορές της περιοχής κατέγραψαν τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Μάρτιο του 2020, όταν η πανδημία του κορωνοϊού προκαλούσε πρωτοφανείς αναταράξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ενώ η ιστορική εισαγωγή της Anthropic στη Wall Street αποδείχθηκε ανεπαρκής για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, υποχώρησε κατά 3,3% την Παρασκευή, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων μηνών. Σε εβδομαδιαία βάση, οι απώλειές του διευρύνθηκαν στο 8,5%, τη χειρότερη επίδοση από την έναρξη της πανδημικής κρίσης.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 βυθίστηκε κατά 5%, με τις εβδομαδιαίες απώλειες να φτάνουν το 7,7%. Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI υποχώρησε κατά 5,2%, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα με πτώση 8%.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι πιέσεις στην Ταϊβάν, όπου ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχασε 6,2% την Παρασκευή και 17,5% συνολικά στην εβδομάδα, καταγράφοντας τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από το 1990.

Η Anthropic δεν κατάφερε να ανακόψει το sell-off της AI

Η κατάρρευση των ασιατικών μετοχών ακολούθησε τις ισχυρές απώλειες της Wall Street την Πέμπτη, όταν τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq Composite υποχώρησαν περισσότερο από 2%.

Η ένταση των ρευστοποιήσεων προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς συνέπεσε με το ιστορικό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Anthropic, της πρώτης εισηγμένης εταιρείας που αναπτύσσει προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αιχμής.

Παρότι η μετοχή της Anthropic σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, η ευφορία δεν μεταφέρθηκε στις υπόλοιπες τεχνολογικές μετοχές.

«Η αποστροφή κινδύνου εντάθηκε, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να περιορίζουν τις ιδιαίτερα συγκεντρωμένες τοποθετήσεις τους και να επανεξετάζουν το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον μετά την IPO-ρεκόρ της Anthropic», δήλωσε ο Πρέστον Πάγκλι, αναλυτής αγορών της Citi.

Όπως πρόσθεσε, ούτε τα εξαιρετικά ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia, που ανακοινώθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, κατάφεραν να προσφέρουν την αλλαγή κλίματος που προσδοκούσαν οι αγορές.

Αντίθετα, η αδυναμία της εισαγωγής της Anthropic να πυροδοτήσει ένα ευρύτερο ανοδικό κύμα επιβάρυνε περαιτέρω την επενδυτική ψυχολογία.

AMD και Nvidia στο επίκεντρο των ανησυχιών

Πρόσθετη αβεβαιότητα προκάλεσε δημοσίευμα για την AMD, από μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με το επενδυτικό fund ανοικτών πωλήσεων Hunterbrook Capital.

Το δημοσίευμα έθεσε ερωτήματα για τις σχέσεις της αμερικανικής εταιρείας ημιαγωγών με κινεζικές επιχειρήσεις, ορισμένες από τις οποίες συνδέονται με εταιρείες που βρίσκονται σε αμερικανικές λίστες περιορισμών.

Οι πληροφορίες αυτές ενίσχυσαν τους φόβους ότι ο κλάδος των ημιαγωγών ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με αυστηρότερους ελέγχους από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές.

Η μετοχή της AMD υποχώρησε κατά 7,72%, ενώ η Nvidia κατέγραψε απώλειες 3,3%.

Το επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη δεχθεί ισχυρό πλήγμα τις τελευταίες εβδομάδες, εξαιτίας της αποχώρησης του Τζένσεν Χουάνγκ από τη Nvidia, των ανησυχιών για το αυξανόμενο χρέος των εταιρειών του κλάδου και της ενίσχυσης των κινημάτων που αντιτίθενται στην ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

«Δεν υπήρξε μία συγκεκριμένη είδηση που να προκάλεσε την πτώση, αν και ορισμένοι επενδυτές αναφέρθηκαν στο αρνητικό δημοσίευμα για την AMD, το οποίο επιβάρυνε το γενικότερο κλίμα», σημείωσαν αναλυτές της Goldman Sachs.

«Η συνολική αίσθηση είναι ότι υπάρχουν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις, με τους περισσότερους να αναρωτιούνται τι θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση της εικόνας της αγοράς», πρόσθεσαν.

Σύμφωνα με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα, διαχειριστές κεφαλαίων και hedge funds πραγματοποίησαν καθαρές πωλήσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που συνδέονται με μακροοικονομικές τάσεις, ενώ προχώρησαν σε επιλεκτικές αγορές σε τμήματα των κλάδων καταναλωτικών αγαθών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η περιορισμένη ρευστότητα επιδείνωσε τις διακυμάνσεις, εντείνοντας τις πιέσεις στις μετοχικές αγορές.

Αμερικανικά ομόλογα: Πέμπτη συνεχόμενη πτώση των αποδόσεων

Η στροφή προς ασφαλέστερες επενδύσεις αποτυπώνεται και στην αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση, στο 5%, καθώς η ισχυρή ζήτηση για τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου ενισχύει τις τιμές τους.

Αντίστοιχα, η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε στο 4,7216%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα ημερών.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη μετατόπιση κεφαλαίων από τις μετοχές προς την αγορά κρατικού χρέους, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να περιορίσουν τον κίνδυνο από την αυξημένη μεταβλητότητα.

Πετρέλαιο: Στα 92,37 δολάρια το Brent – Τρίτη εβδομάδα απωλειών

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν περιορισμένες μεταβολές, με το Brent να ενισχύεται κατά 0,4%, στα 92,37 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τη μικρή άνοδο, το διεθνές σημείο αναφοράς οδεύει προς την τρίτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών.

Οι αναφορές για προβλήματα στις μεταφορές δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ προσφέρουν κάποια στήριξη στις τιμές, αντισταθμίζοντας τις πιέσεις από την αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού και τις προβλέψεις για πλεόνασμα προσφοράς στην παγκόσμια αγορά.

Χρυσός: Εβδομαδιαία βουτιά 8,5%

Ισχυρές πιέσεις εξακολουθεί να δέχεται και ο χρυσός, παρά τη γενικευμένη αποστροφή κινδύνου.

Το πολύτιμο μέταλλο υποχωρεί κατά 2%, στα 3.552,20 δολάρια ανά ουγγιά, οδεύοντας προς εβδομαδιαίες απώλειες 8,5%.

Η ενίσχυση του δολαρίου και η προοπτική διατήρησης υψηλότερων επιτοκίων στις ΗΠΑ περιορίζουν την ελκυστικότητα του χρυσού, ο οποίος δεν προσφέρει τόκο ή άλλη τακτική απόδοση στους κατόχους του.