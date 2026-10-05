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Σε χαμηλό από τον Μάιο του 2025 υποχώρησε το ευρώ, καθώς οι πληροφορίες ότι κυβερνητικά στελέχη στην Ισπανία προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για τους αυξανόμενους πολιτικούς και δημοσιονομικούς κινδύνους στην Ευρώπη.

Το ενιαίο νόμισμα κατέγραψε πτώση έως και 0,8%, αγγίζοντας τα 1,1161 δολάρια στις ασιατικές συναλλαγές. Σύμφωνα με traders, hedge funds στην Ασία προχώρησαν σε πωλήσεις ευρώ έναντι του δολαρίου στην αγορά spot, ενεργοποιώντας παράλληλα επίπεδα δικαιωμάτων προαίρεσης, γεγονός που επιτάχυνε την πτωτική κίνηση.

Η νέα πίεση στο ευρώ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο πολιτικό ρίσκο στην Ευρωζώνη, με την Ισπανία να προστίθεται στις ήδη έντονες ανησυχίες γύρω από τη Γαλλία.

Σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ισπανία

Ισπανοί υπουργοί, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης και του Σοσιαλιστικού Κόμματος, φέρονται να θεωρούν ότι η προσφυγή σε πρόωρες κάλπες αποτελεί την καλύτερη στρατηγική μετά τη βαριά κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα.

Τρεις πηγές που βρίσκονται κοντά στον Πέδρο Σάντσεθ, και ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω του ιδιωτικού χαρακτήρα των συζητήσεων, αναφέρουν ότι το σενάριο των πρόωρων εκλογών κερδίζει έδαφος στο εσωτερικό της κυβέρνησης και του κόμματος.

Οι εξελίξεις στην Ισπανία έρχονται να προστεθούν στις ανησυχίες για τη Γαλλία, όπου η πολιτική αστάθεια και η επιδείνωση των προοπτικών για τα δημόσια οικονομικά έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αναταράξεις στην αγορά κρατικών ομολόγων.

Στο επίκεντρο και η Γαλλία

«Οι αγορές ομολόγων και συναλλάγματος στέλνουν ξεκάθαρα μηνύματα ότι οι επενδυτές αισθάνονται άβολα με την αυξανόμενη αστάθεια της γαλλικής κυβέρνησης και τη διάβρωση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας ενόψει των εκλογών του 2027», δήλωσε ο Χόμιν Λι, ανώτερος μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής της Lombard Odier στη Σιγκαπούρη.

Οι πιέσεις ήταν ορατές και στις αγορές κρατικού χρέους. Τα futures των γαλλικών ομολόγων κινήθηκαν χαμηλότερα στις ασιατικές συναλλαγές της Δευτέρας, ενώ τα αντίστοιχα γερμανικά κατέγραψαν ήπια άνοδο, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

Την Παρασκευή, το spread μεταξύ των 10ετών ομολόγων της Γαλλίας και της Γερμανίας διευρύνθηκε στις 152 μονάδες βάσης, επίπεδο που καταγράφηκε για πρώτη φορά από το 2011.

Η διεύρυνση του γαλλογερμανικού spread αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς δείκτες που παρακολουθούν οι αγορές για την αποτίμηση του πολιτικού και δημοσιονομικού κινδύνου στην Ευρωζώνη. Η παράλληλη εμφάνιση πολιτικής αβεβαιότητας στην Ισπανία αυξάνει τις πιέσεις, μεταφέροντας το κλίμα επιφυλακτικότητας και στην αγορά συναλλάγματος.

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