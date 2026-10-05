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Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών όπου έχουν προσφύγει ο δήμος Αθηναίων και το Πράσινο Ταμείο συνεχίζεται το δικαστικό …σήριαλ για το ξενοδοχείο της Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ στην οδό Φαλήρου 5 κάτω από την Ακρόπολη στο «μέτωπο» των προστίμων, την ίδια στιγμή όπου η εκκρεμότητα της κατεδάφισης του επιπλέον τμήματος πάνω από τα 24 μέτρα που κρύβουν τη θέα προς τον Ιερό Βράχο παραμένει.

Σχεδόν μία επταετία από την πρώτη απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την αποκοπή των δύο τελευταίων ορόφων του πολυώροφου 5άστερου λόγω του ύψους έως τα 33 μέτρα και μετά από σειρά δικαστικών και διοικητικών εξελίξεων η πολεοδομική υπόθεση παραμένει ανοικτή σε δύο διαφορετικά ζητήματα, παράλληλα: Το θέμα της κατεδάφισης για το τμήμα του κτιρίου πάνω από τα 24 μέτρα το οποίο έχει αναλάβει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και καθυστερεί και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην εταιρεία.

Οι τελευταίες δικαστικές εξελίξεις αφορούν κυρίως το δεύτερο ζήτημα, το θέμα των προστίμων, τα οποία η Mπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ αμφισβητεί τα τελευταία χρόνια δικαστικά. Η σημαντικότερη τελευταία εξέλιξη αφορά το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και την απόφαση 1636/2026 -δεδομένου ότι η εταιρεία είχε προσβάλει την πράξη με την οποία ο δήμος Αθηναίων είχε βεβαιώσει τα πρόστιμα προς είσπραξη. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο έκρινε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της νέας διάταξης του 2024 στο ν. 4495/2017. Σύμφωνα με αυτήν, δεν επιβάλλονται ούτε αναζητούνται πρόστιμα αυθαιρέτων όταν ένα κτίσμα κατασκευάστηκε βάσει άδειας που είχε εκδοθεί από την αρμόδια αρχή και η άδεια αυτή ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε αργότερα για οποιοδήποτε λόγο. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η εταιρεία είχε λάβει το 2017 οικοδομική άδεια για το ξενοδοχείο στη Φαλήρου 5 έως 33 μέτρων αλλά στη συνέχεια το τμήμα πάνω από τα 24 μ. έχασε την κάλυψη της άδειας και χαρακτηρίστηκε αυθαίρετο.

Ο δήμος Αθηναίων προέβη στην μερική ανάκληση της αδείας για τις κατασκευές που βρίσκονται πάνω από το ύψος των 24 μέτρων, τις οποίες χαρακτήρισε αυθαίρετες το 2022 επιβάλλοντας πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυτών, ποσού 4,06 εκατ. ευρώ και 2,03 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, όπως επισημαίνει η διοίκηση στην έκθεση για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 διαπίστωσε ότι «πληρούνται όλα τα ουσιαστικά κριτήρια εφαρμογής της διάταξης της νέας διάταξης του ν. 4495/2017 και ακύρωσε την πράξη ταμειακής βεβαίωσης των προστίμων. Κατά της απόφασης ασκήθηκαν εφέσεις από τον Δήμο Αθηναίων και το Πράσινο Ταμείο, οι οποίες εκκρεμούν προς προσδιορισμό στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών». Εστω κι αν η ακύρωση των προστίμων δεν είναι οριστική «η διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τη γνωμοδότηση των νομικών της συμβούλων, θεωρεί ως ιδιαιτέρως πιθανή την απόρριψη αμφοτέρων των εφέσεων και την επικύρωση της πρωτόδικης απόφασης με την οποία ακυρώθηκε η ως άνω ταμειακή βεβαίωση», όπως δηλώνεται χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή για ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί, η εταιρεία έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ υπάρχει επίσης και μία ακόμη, τρίτη δικαστική οδός: Η εταιρεία έχει κάνει αγωγή κατά του δήμου ζητώντας να της καταβάλει περίπου 6,09 εκατ. ευρώ, με το επιχείρημα ουσιαστικά ότι ο ίδιος ο δήμος εξέδωσε τις άδειες, στη συνέχεια τις ανακάλεσε εν μέρει και μετά επέβαλε πρόστιμα στην εταιρεία για τις κατασκευές που είχαν γίνει βάσει αυτών των αδειών. Η αγωγή αυτή έχει οριστεί να συζητηθεί στις 28 Ιανουαρίου 2027.

Συνεπεία όλων αυτών των δικαστικών εξελίξεων, η εταιρεία έκρινε ότι η εκροή οικονομικών πόρων δεν είναι πλέον πιθανή κι έχει προχωρήσει σε διαγραφή των σχετικών προβλέψεων στα αποτελέσματά της, θεωρώντας ότι απομακρύνεται η πιθανότητα πληρωμής τους.

Οι επενδύσεις

Την ίδια στιγμή, η Μπλέ Κεδρος ΑΕΕΑΠ συνεχίζει στο επενδυτικό κομμάτι με τα μεγαλύτερα, καινούρια projects να αφορούν έργα εκτός Αττικής και συγκεκριμένα την ανέγερση ξενοδοχείου 5* στην περιοχή Ξιφιάς Μονεμβασιάς και την ανακατασκευή του υφιστάμενου οκταώροφου κτιρίου γραφείων σε ξενοδοχείο 4* επί της οδού Ζεύξιδος 8 στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, στα νέα έργα περιλαμβάνονται η ανακατασκευή του υφιστάμενου επταώροφου ακινήτου διαμερισμάτων επί της οδού Μαυρομματαίων 17 στην Αθήνα, καθώς και η αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου, με προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος επί της οδού Ασκληπιού 96 στην Αθήνα. Στις αρχές Σεπτεμβρίου η εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή συμφωνητικού με το «Ίδρυμα Χατζηκώνστα» για τη μίσθωση του ακινήτου των 333 τετραγωνικών μέτρων επί της οδού Κόσσου 8, στην Αθήνα, για περίοδο 12 ετών- ένα από τα μοναδικά ακίνητα του ιδρύματος με πολύ ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά για το οποίο δεν έχουν ληφθεί ακόμη οι οριστικές αποφάσεις αξιοποίησης.

Σε ό,τι αφορά τα ακίνητα του ομίλου, στο τέλος Ιουνίου 2026 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιό του περιλάμβανε 43 ακίνητα, συνολικής εύλογης αξίας 131,28 εκατ. ευρώ έναντι 108,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθαν σε 18,56 εκατ. ευρώ, έναντι 4,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,76 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στο κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία, καθώς και στην αναστροφή προβλέψεων και υποχρεώσεων συνολικού ποσού 11,89 εκατ. ευρώ λόγω των εξελίξεων με το ξενοδοχείο της οδού Φαλήρου 5. Μάλιστα, η εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει και στη διανομή προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2026, με τη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που έχει ήδη ληφθεί στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

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