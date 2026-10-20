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Σοβαρούς κινδύνους για τη δημοσιονομική σταθερότητα της Γαλλίας εντοπίζει η Morningstar DBRS, προειδοποιώντας ότι οι μαζικές κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου και η κλιμάκωση της κοινωνικής δυσαρέσκειας ενδέχεται να υπονομεύσουν τις προσπάθειες περιορισμού του ελλείμματος, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη γαλλική οικονομία.

Σε ανάλυσή του με ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2026, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι οι διαδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 500.000 πολίτες, αποτελούν πλέον κάτι περισσότερο από ένα ζήτημα δημόσιας τάξης. Αντίθετα, αναδεικνύονται σε έναν πρόσθετο παράγοντα πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, με πιθανές επιπτώσεις στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Η βασική ανησυχία δεν αφορά τόσο το άμεσο κόστος των καταστροφών και των βίαιων επεισοδίων, όσο τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης κοινωνικής κρίσης, η οποία θα περιορίσει τη δυνατότητα της κυβέρνησης να προωθήσει τις αναγκαίες δημοσιονομικές παρεμβάσεις.

Στο επίκεντρο ο προϋπολογισμός του 2027 και το έλλειμμα 5%

Σύμφωνα με τη Morningstar DBRS, η συνέχιση των κοινωνικών εντάσεων θα μπορούσε να δυσκολέψει σημαντικά την υιοθέτηση του προϋπολογισμού του 2027, ο οποίος προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ.

Η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία παραμένει εύθραυστη μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου και του Ιουλίου 2024, οι οποίες οδήγησαν στον κατακερματισμό της Εθνοσυνέλευσης σε τρία βασικά πολιτικά μπλοκ.

Αυτή η σύνθεση έχει αυξήσει τον κίνδυνο κυβερνητικής αστάθειας, καθιστώντας δυσκολότερη την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής στήριξης για κρίσιμες οικονομικές αποφάσεις.

Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμούσε ήδη ότι η κυβέρνηση θα χρειαζόταν να προχωρήσει σε δημοσιονομικές παραχωρήσεις προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκριση του προϋπολογισμού.

Ωστόσο, η επιδείνωση του κοινωνικού κλίματος ενδέχεται να αυξήσει το εύρος αυτών των παραχωρήσεων, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο την προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής, η οποία έχει ήδη αντιμετωπίσει καθυστερήσεις.

Ο κίνδυνος πολιτικής παράλυσης και οι πιέσεις στα ομόλογα

Ένας δεύτερος σημαντικός κίνδυνος αφορά τις επιπτώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ειδικότερα στο κόστος δανεισμού του γαλλικού Δημοσίου.

Η Morningstar DBRS προειδοποιεί ότι η παρατεταμένη κοινωνική αναταραχή, σε συνδυασμό με την αδυναμία λήψης πολιτικών αποφάσεων, θα μπορούσε να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τη διαφορά αποδόσεων μεταξύ γαλλικών και γερμανικών κρατικών ομολόγων (spread).

Μια τέτοια εξέλιξη θα επιβάρυνε περαιτέρω το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, προσθέτοντας ακόμη ένα εμπόδιο στη δημοσιονομική εξυγίανση.

Όσο περισσότερο παραμένουν αυξημένες οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η πίεση στα δημόσια οικονομικά, περιορίζοντας τα περιθώρια της κυβέρνησης να μειώσει το έλλειμμα.

Η ανάλυση αναδεικνύει ουσιαστικά τον κίνδυνο ενός φαύλου κύκλου πολιτικής αβεβαιότητας, υψηλού κόστους δανεισμού και δημοσιονομικών πιέσεων.

Η αρνητική προοπτική της πιστοληπτικής αξιολόγησης

Η Morningstar DBRS υπενθυμίζει ότι στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 αναθεώρησε την προοπτική της πιστοληπτικής αξιολόγησης AA της Γαλλίας από σταθερή σε αρνητική, αντανακλώντας την αυξημένη πιθανότητα η κυβέρνηση να μην καταφέρει να αντιμετωπίσει τις δημοσιονομικές ανισορροπίες.

Οι νέες κοινωνικές αναταραχές ενισχύουν αυτή την ανησυχία, ιδιαίτερα εάν η κυβέρνηση δεν μπορέσει να υιοθετήσει έναν προϋπολογισμό συμβατό με τον στόχο για το έλλειμμα.

Ο οίκος ξεκαθαρίζει ότι το άμεσο δημοσιονομικό κόστος των διαδηλώσεων και των υλικών καταστροφών εκτιμάται ότι θα παραμείνει διαχειρίσιμο.

Ωστόσο, οι έμμεσες επιπτώσεις ενδέχεται να αποδειχθούν σημαντικότερες, εάν η κοινωνική αναταραχή οδηγήσει σε παρατεταμένη πολιτική αδράνεια.

Ο Mehdi Fadli, Senior Vice President και Sector Lead Global Sovereign Ratings της Morningstar DBRS, επισημαίνει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν βρίσκεται στις άμεσες ζημιές από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις, αλλά στις μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη δυνατότητα άσκησης οικονομικής πολιτικής.

Όπως τονίζει, η παρατεταμένη κοινωνική ένταση θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω τις δυνατότητες λήψης αποφάσεων, να δυσχεράνει την έγκριση ενός προϋπολογισμού συμβατού με τους δημοσιονομικούς στόχους της κυβέρνησης και να αυξήσει τον κίνδυνο αποτυχίας στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών.

Παράλληλα, η διατήρηση των πολιτικών και κοινωνικών πιέσεων θα μπορούσε να κρατήσει υψηλό το κόστος κρατικού δανεισμού, καθιστώντας ακόμη δυσκολότερη τη δημοσιονομική προσαρμογή ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Οι εκλογές, που είναι προγραμματισμένες για τα τέλη Απριλίου και τις αρχές Μαΐου 2027, προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας.

Για τη Morningstar DBRS, το κρίσιμο ζητούμενο είναι πλέον κατά πόσο η γαλλική κυβέρνηση θα μπορέσει να διατηρήσει την ικανότητα εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής της σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας και πολιτικού κατακερματισμού.