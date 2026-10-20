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Σε κρίσιμο επίπεδο επέστρεψε σήμερα το ασφάλιστρο κινδύνου των γαλλικών κρατικών ομολόγων, αναδεικνύοντας τις ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση της Γαλλίας στην προσπάθειά της να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα και να εκτονώσει τις κοινωνικές αντιδράσεις για την ακρίβεια.

Η διαφορά απόδοσης (spread) μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών δεκαετών ομολόγων διευρύνθηκε κατά δύο μονάδες βάσης, φτάνοντας τις 150 μονάδες βάσης, ένα επίπεδο που παρακολουθούν στενά οι επενδυτές και είχε καταγραφεί τελευταία φορά στις 5 Οκτωβρίου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το spread είχε εκτιναχθεί έως τις 159 μονάδες βάσης, καθώς η κλιμάκωση των πολιτικών και δημοσιονομικών πιέσεων είχε οδηγήσει πολλούς επενδυτές σε ρευστοποιήσεις γαλλικών κρατικών τίτλων.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Γαλλία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα βίαιων επεισοδίων, με επιθέσεις σε δημόσια κτίρια, καταστήματα και εστιατόρια, καθώς η οργή των πολιτών για τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών μεταφέρθηκε στους δρόμους.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το Bloomberg, τα περιθώρια αντίδρασης της γαλλικής κυβέρνησης παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένα. Με το δημόσιο χρέος να υπερβαίνει το 100% του ΑΕΠ και τη χώρα να εμφανίζει ένα από τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα στην Ευρωζώνη, η κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει απλώς σε αύξηση των δημόσιων δαπανών προκειμένου να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια των πολιτών.