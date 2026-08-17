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Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν υπερβολικά επιθετική στάση από τη Federal Reserve, καθώς η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και τα ασθενέστερα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία περιορίζουν σημαντικά τις πιθανότητες νέας αύξησης των επιτοκίων.

Μια αύξηση στη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο έχει καταστεί πλέον «πολύ απίθανη», σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Goldman Sachs, Γιαν Χάτσιους. Όπως επισημαίνει σε σημείωμα προς πελάτες, οι χαμηλότερες λιανικές πωλήσεις, τα απογοητευτικά στοιχεία για την απασχόληση και η επιβράδυνση του πληθωρισμού έχουν αλλάξει αισθητά την εικόνα για τη νομισματική πολιτική.

«Με βάση τις βασικές οικονομικές προβλέψεις μας, είναι πιθανότερο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό να βελτιωθούν περαιτέρω παρά να επιδεινωθούν εκ νέου καθώς προχωρά το έτος», ανέφερε ο Χάτσιους στο σημείωμα που δημοσιεύθηκε την Κυριακή. «Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η τιμολόγηση της αγοράς για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων είναι υπερβολικά hawkish».

Οι αγορές μεταθέτουν την επόμενη αύξηση

Οι traders έχουν ήδη μετακινήσει χρονικά τις εκτιμήσεις τους για την επόμενη αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης προς τον Ιανουάριο. Μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, οι αγορές προεξοφλούσαν πλήρως μια αντίστοιχη κίνηση τον Δεκέμβριο.

Παρότι τα στοιχήματα έχουν γίνει λιγότερο επιθετικά, η Goldman Sachs θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω αποκλιμάκωση των προσδοκιών για αυξήσεις επιτοκίων.

Οι εκτιμήσεις για τη Fed έχουν ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια αγορά κρατικών ομολόγων, καθώς οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ επηρεάζουν συνήθως το κόστος χρήματος και τις αποδόσεις διεθνώς.

Το δίλημμα στην αγορά ομολόγων

Οι επενδυτές στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με δύο αντίρροπες δυνάμεις. Από τη μία πλευρά, η υποχώρηση του πληθωρισμού ενισχύει την ελκυστικότητα των ομολόγων. Από την άλλη, ο μεγάλος όγκος κρατικού δανεισμού και οι επίμονες ανησυχίες για τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ αναγκάζουν τους επενδυτές να απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις για να διακρατούν τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας.

Η κατάσταση αυτή μπορεί να διατηρήσει τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις σε υψηλά επίπεδα, ακόμη και εάν οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχίσουν να υποχωρούν, περιορίζοντας έτσι το ράλι που υπό κανονικές συνθήκες θα προκαλούσε η επιβράδυνση του πληθωρισμού.

Οι αποδόσεις των διετών αμερικανικών ομολόγων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις μεταβολές των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική, παραμένουν πάνω από το 4%, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν εάν και πότε η Fed θα αυξήσει ξανά το κόστος δανεισμού.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του Bloomberg, ενώ οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις μπορούν να επωφεληθούν από τη μείωση των προσδοκιών για αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος, το μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης παραμένει ευάλωτο.

Goldman: Περαιτέρω απότομη κλίση στην καμπύλη αποδόσεων

Η Goldman Sachs προβλέπει ότι η καμπύλη αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων θα γίνει ακόμη πιο απότομη, καθώς ο πληθωρισμός βελτιώνεται, το premium που συνδέεται με τον κίνδυνο νέων αυξήσεων επιτοκίων μειώνεται και οι δημοσιονομικές ανησυχίες εξακολουθούν να πιέζουν τις μεγαλύτερες διάρκειες.

«Μετά από δύο μήνες αισθητά ασθενέστερων στοιχείων για την απασχόληση και τον πληθωρισμό, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάποιο από τα “περιστέρια” θα στραφεί υπέρ των αυξήσεων», ανέφερε ο Χάτσιους, αναφερόμενος στα στελέχη της Fed που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου στις φετινές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

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