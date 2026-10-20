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Οι ηγέτες μεγάλων αμερικανικών εταιρειών αναφέρουν ότι οι agents (πράκτορες) τεχνητής νοημοσύνης αρχίζουν να αποφέρουν οφέλη, ωστόσο ελάχιστοι δηλώνουν ότι η τεχνολογία αυτή αναδιαμορφώνει ριζικά τις επιχειρήσεις τους.

Η KPMG US δημοσίευσε πρόσφατα μια έρευνα στην οποία συμμετείχαν 400 διευθύνοντες σύμβουλοι μεγάλων εταιρειών με έδρα τις ΗΠΑ. Περίπου τέσσερις στους δέκα δήλωσαν ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης επέφεραν σημαντικές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα ή την ανάπτυξη, ενώ ένα παρόμοιο ποσοστό ανέφερε μέτρια αποτελέσματα σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Ωστόσο, μόνο το 9% χαρακτήρισε τους πράκτορες, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για την εκτέλεση εργασιών, ως «μετασχηματιστικούς» για τις επιχειρήσεις τους σήμερα.

Ο Τιμ Γουόλς, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της KPMG US, δήλωσε στο Business Insider ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και του περίπλοκου έργου της αναδιάρθρωσης του τρόπου λειτουργίας μιας εταιρείας. «Δεν είναι απλά θέμα plug and play», τόνισε.

Ανέφερε ότι αναμένει το ποσοστό των ηγετικών στελεχών που αναφέρουν ότι οι πράκτορες μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις τους να αυξηθεί τους επόμενους έξι έως 12 μήνες.

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνει επίσης τις απαιτήσεις των εταιρειών από τους εργαζόμενους.

Η έρευνα υπέδειξε ότι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι δεν θεωρούν την τεχνολογία απλώς ως εργαλείο για τη μείωση του προσωπικού. Περίπου εννέα στους δέκα επικεφαλής δήλωσαν ότι αναμένουν αύξηση του αριθμού των εργαζομένων τα επόμενα τρία χρόνια.

Αυτή είναι μια πιο αισιόδοξη προοπτική για τις προσλήψεις σε σύγκριση με ό,τι είχαν δηλώσει ορισμένοι ηγέτες τους τελευταίους μήνες.

Διάφοροι διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν δηλώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα τους επιτρέψει να τα βγάλουν πέρα με λιγότερους εργαζόμενους, ενώ άλλοι έχουν αναφέρει ότι η τεχνολογία αυτή θα σημαίνει ότι θα χρειαστούν περισσότερο προσωπικό σε τομείς όπως η ανάπτυξη λογισμικού.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τις προκλήσεις που αναμένουν οι εταιρείες σε σχέση με το εργατικό δυναμικό καθώς υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι ηγέτες αναγνώρισαν τα κενά στις δεξιότητες των εργαζομένων, την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων ως μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τους σε σχέση με το εργατικό δυναμικό.

Περίπου οκτώ στους δέκα διευθύνοντες συμβούλους δήλωσαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη ώθησε τις εταιρείες τους να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουν τους υπαλλήλους τους. Τα τρία τέταρτα δήλωσαν ότι η ενσωμάτωση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης τους οδήγησε να επαναξιολογήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για θέσεις αρχάριων.

Η KPMG αναθεωρεί τις δικές της προσδοκίες για τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους. Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία έθεσε σε πιλοτική εφαρμογή ένα πρόγραμμα για ασκούμενους στον τομέα του ελέγχου, το οποίο εστίαζε σε «ανθρωποκεντρικές» δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η επικοινωνία και η ηγεσία ομάδων.

Στην τελευταία έρευνα, το 86% των διευθυντών δήλωσε ότι τα επόμενα δύο έως πέντε χρόνια αναμένουν να προβούν σε προσαρμογές στις θέσεις εργασίας, τις επαγγελματικές διαδρομές και τις δομές των ομάδων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η «συνεργασία ανθρώπου-ΤΝ».

Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα δήλωσαν ότι επιδιώκουν να διατηρήσουν και να επανεκπαιδεύσουν εργαζόμενους «υψηλού δυναμικού», ενώ ένα παρόμοιο ποσοστό ανέφερε ότι προσλαμβάνει άτομα με δεξιότητες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας.

Ο Γουόλς δήλωσε ότι η KPMG των ΗΠΑ πρέπει να προσλάβει περισσότερους μηχανικούς και επιστήμονες δεδομένων. Και ενώ η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλάβει μέρος της εργασίας που κάποτε έκαναν οι άνθρωποι, είπε, υπάρχουν όρια.

«Χρειάζομαι τους ανθρώπους για να ελέγξουν αυτά τα στοιχεία», είπε. «Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε αυτούς τους πράκτορες. Δεν έχουν πάντα δίκιο», υπογράμμισε.

Περίπου επτά στους δέκα ηγέτες δήλωσαν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος διαταραχής της επιχειρηματικής λειτουργίας τα επόμενα τρία χρόνια προέρχεται από «την έλλειψη αξιόπιστης πρόσβασης και προόδου στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης».

Αυτό μπορεί να κυμαίνεται από διακοπές λειτουργίας μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που διαταράσσουν εταιρείες που έχουν ενσωματώσει τα εργαλεία αυτά στις λειτουργίες τους έως περιορισμούς στην υπολογιστική ισχύ και σε άλλες υποδομές.

Αυτός είναι ίσως ένας λόγος για τον οποίο πολλοί διευθυντές εξακολουθούν να σχεδιάζουν να επενδύσουν σημαντικά σε αυτή την τεχνολογία.

Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα διευθύνοντες συμβούλους δήλωσαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί κορυφαία επενδυτική προτεραιότητα για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ περίπου τα δύο τρίτα δήλωσαν ότι θα διαθέσουν τουλάχιστον το 10% των επενδυτικών τους προϋπολογισμών στην τεχνητή νοημοσύνη το επόμενο έτος.

Για να αναδιαμορφώσουν με επιτυχία τον τρόπο λειτουργίας τους σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, σημείωσε ο Γουόλς, οι εταιρείες συχνά πρέπει να επικαιροποιήσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες, να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα τους είναι σε χρησιμοποιήσιμη μορφή και να προσλάβουν μηχανικούς για την αυτοματοποίηση των ροών εργασίας.

«Οι περισσότερες επιχειρήσεις λειτουργούν εδώ και δεκαετίες, και πολλές διαδικασίες δεν έχουν επικαιροποιηθεί εδώ και δεκαετίες», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.