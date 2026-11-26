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Με 11 βραβεία και 10 διεθνείς διακρίσεις ο Ετήσιος Απολογισμός 2025 της HELLENiQ ENERGY, ξεχώρισε σε κορυφαίους διεθνείς διαγωνισμούς για την έντυπη και την ψηφιακή του έκδοση.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες επιτυχίες περιλαμβάνονται τα δύο Platinum Awards στα LACP Vision Awards με βαθμολογία 99 στα 100, η 3η θέση στην περιοχή EMEA και η 4η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη Top 100, καθώς και μια σειρά Χρυσών και Αργυρών βραβεύσεων αλλά και ειδικών διακρίσεων στους υπόλοιπους διαγωνισμούς, για τον σχεδιασμό, τη δημιουργικότητα και τη συνολική παρουσίαση του Απολογισμού.

Ο «Ετήσιος Απολογισμός 2025 – Empowering Tomorrow» παρουσιάζει τα σημαντικότερα επιτεύγματα και τις δραστηριότητες του Ομίλου για το 2025, αποτυπώνοντας παράλληλα τη σταθερή προσήλωση της HELLENiQ ENERGY στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην υψηλή ποιότητα της εταιρικής πληροφόρησης και στην αποτελεσματική επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο Ετήσιος Απολογισμός διακρίθηκε σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχε, τόσο για την έντυπη όσο και για την ψηφιακή του έκδοση, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και την ποιότητα της συνολικής παρουσίασής του.

Πιο συγκεκριμένα:

ARC AWARDS INTERNATIONAL, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 2026

Στα ARC Awards International – Annual Report Competition, η HELLENiQ ENERGY βραβεύτηκε και στις τέσσερις κατηγορίες στις οποίες συμμετείχε, λαμβάνοντας:

• Gold Award – Traditional Annual Report: Energy

• Silver Award – Interior Design: Energy

• Silver Award – Interactive Annual Report: Energy

• Silver Award – Cover/Home Page: Energy

LACP – 2025 VISION AWARDS, ANNUAL REPORT COMPETITION, Φλόριντα, ΗΠΑ, 2026

Στον διεθνή διαγωνισμό 2025 Vision Awards Annual Report Competition του οργανισμού League of American Communications Professionals (LACP), τόσο η έντυπη όσο και η ψηφιακή έκδοση του Ετήσιου Απολογισμού απέσπασαν ξεχωριστό Platinum Award, συγκεντρώνοντας καθεμία συνολική βαθμολογία 99 στα 100.

• Platinum Award – Annual Report Competition: Energy για την έντυπη έκδοση

• Platinum Award – Online/Digital Report: Energy για την ψηφιακή έκδοση

• 4η θέση στην παγκόσμια κατάταξη Top 100

• 3η θέση στην κατάταξη Top 100 της περιοχής EMEA

• Most Creative Report Platinum worldwide

• Most Creative Report Platinum EMEA region

• Top Report – Greece

Οι παραπάνω πέντε κατατάξεις και ειδικές αναγνωρίσεις απονεμήθηκαν τόσο στην έντυπη όσο και στην ψηφιακή έκδοση, συνθέτοντας συνολικά 10 διακρίσεις, πέντε για κάθε έκδοση.

STEVIE® INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS® (IBA), Βιρτζίνια, ΗΠΑ, 2026

Στον διεθνή διαγωνισμό Stevie® International Business Awards (IBA), η HELLENiQ ENERGY τιμήθηκε με:

• Bronze Award – Best Annual Report – Publicly-Held Corporations

GALAXY AWARDS, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 2026

Στα Galaxy Awards – The International Competition for Product & Service Marketing, η HELLENiQ ENERGY βραβεύτηκε και στις δύο κατηγορίες στις οποίες συμμετείχε, λαμβάνοντας:

• Gold Award – Annual Report, Print Version: Energy

• Gold Award – Online Annual Report: Interactive

IADA “THE INTERNATIONAL ANNUAL REPORT DESIGN AWARDS”, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, 2026

Στον διεθνή διαγωνισμό IADA – The International Annual Report Design Awards, η HELLENiQ ENERGY τιμήθηκε με:

• Gold Award – Annual Report, PDF Version, Overall Presentation

• Diamond Award – Annual Report, Online Version, Overall Presentation

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