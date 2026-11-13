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Νέα δεδομένα για την αμερικανική οικονομία και τον επιχειρηματικό κόσμο δημιουργεί η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών, καθώς το «μπλε κύμα» των ενδιάμεσων εκλογών αναδιαμορφώνει τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον. Η ανάκτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων και οι σημαντικές επιτυχίες στη Γερουσία ανοίγουν τον δρόμο για αυστηρότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο, προκαλώντας προβληματισμό σε ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους.

Παρά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αξιοποιήσει το προεδρικό βέτο, οι Δημοκρατικοί προετοιμάζονται να αυξήσουν την πίεση σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Τεχνολογικοί κολοσσοί, τράπεζες, εταιρείες κρυπτονομισμάτων και ενεργειακοί όμιλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο νέων ερευνών και ρυθμιστικών παρεμβάσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι δασμοί, το κόστος υγειονομικής περίθαλψης και οι κρατικές συμβάσεις. Όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, επτά βασικά μέτωπα αναμένεται να καθορίσουν τη σχέση Κογκρέσου και επιχειρήσεων τους επόμενους μήνες.

1. Έρευνες σε τράπεζες και επιχειρηματικούς κολοσσούς

Η ενίσχυση των Δημοκρατικών στη Γερουσία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για εκτεταμένες κοινοβουλευτικές έρευνες, με δυνατότητα έκδοσης υποχρεωτικών κλητεύσεων προς επιχειρηματικά στελέχη.

Στο στόχαστρο αναμένεται να βρεθούν οι οικονομικές σχέσεις της οικογένειας Τραμπ με μεγάλους ομίλους, οι καταγγελίες περί διαφθοράς και οι χρηματοδοτήσεις που συνδέονται με την κυβέρνηση.

Καθοριστικό ρόλο μπορεί να αποκτήσει η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, η οποία διεκδικεί την προεδρία της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων. Η Δημοκρατική γερουσιαστής έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις για συναλλαγές, προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, δημόσιες εγγραφές εταιρειών και αποφάσεις της Federal Reserve.

Η προοπτική δημόσιων ακροάσεων με επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων εντείνει την ανησυχία της Wall Street.

2. Στο μικροσκόπιο τα data centers της τεχνητής νοημοσύνης

Η ταχύτατη ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης συναντά αυξανόμενες αντιδράσεις, οι οποίες ξεπερνούν τα κομματικά όρια. Οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται γενικά πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις τεχνολογικές εταιρείες, ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια και περιορισμό των φορολογικών προνομίων τους.

Ο γερουσιαστής του Τέξας Τζέιμς Ταλαρίκο έχει επικρίνει την απουσία λογοδοσίας και κοινωνικής συμμετοχής, υποστηρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Στη Τζόρτζια και το Τέξας προωθούνται προτάσεις για προσωρινό πάγωμα νέων εγκαταστάσεων, ενώ αντίστοιχη κατεύθυνση υποστηρίζει και η Τζόσελιν Μπένσον στο Μίσιγκαν.

3. Περιορισμοί στην επιρροή Τραμπ επί της Fed

Η αλλαγή συσχετισμών στη Γερουσία δυσκολεύει τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου για μεγαλύτερο έλεγχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επιδιώκει χαμηλότερα επιτόκια, χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες και ευκολότερη πρόσβαση εταιρειών fintech και κρυπτονομισμάτων στο σύστημα πληρωμών.

Έχοντας διορίσει τρία από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, συμπεριλαμβανομένου του Κέβιν Γουόρς, χρειάζεται τουλάχιστον μία ακόμη θέση για να εξασφαλίσει πλειοψηφία.

Ωστόσο, η έγκριση νέων διορισμών από μια Γερουσία υπό δημοκρατικό έλεγχο καθίσταται δυσκολότερη. Χωρίς αιφνίδια παραίτηση ή απομάκρυνση αξιωματούχου, οι δυνατότητες άμεσης ανατροπής των ισορροπιών παραμένουν περιορισμένες.

4. Ευκαιρίες για βιοκαύσιμα και αγροτική παραγωγή

Σε αντίθεση με άλλους κλάδους, οι παραγωγοί βιοκαυσίμων βλέπουν πιθανές ευκαιρίες στη νέα πολιτική πραγματικότητα.

Η ενίσχυση της ανάμειξης βιοκαυσίμων από καλαμπόκι και σόγια με βενζίνη και ντίζελ θα μπορούσε να αυξήσει τη ζήτηση για αμερικανικά αγροτικά προϊόντα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Archer-Daniels-Midland (ADM), Χουάν Λουτσιάνο, έχει τονίσει την ανάγκη στήριξης της αγοράς βιοκαυσίμων και του αγροτικού εισοδήματος, επισημαίνοντας παράλληλα τις αυξανόμενες παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες.

Η πιθανότητα διακομματικής συνεργασίας δημιουργεί προσδοκίες για ευνοϊκότερες πολιτικές στον συγκεκριμένο τομέα.

5. Νέα εμπόδια στη μείωση των προμηθειών καρτών

Η ήττα του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ στο Κάνσας περιπλέκει την προσπάθεια περιορισμού των προμηθειών στις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες.

Ο Μάρσαλ αποτελούσε βασικό υποστηρικτή του Credit Card Competition Act, που αποσκοπεί στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και στον περιορισμό της κυριαρχίας των Visa και Mastercard.

Παρότι τόσο ο Τραμπ όσο και οι Δημοκρατικοί έχουν υποστηρίξει τη μείωση των χρεώσεων, η απώλεια ενός σημαντικού Ρεπουμπλικανού συμμάχου δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην προώθηση του νομοσχεδίου.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις επιδιώκουν χαμηλότερες προμήθειες, ενώ οι τράπεζες αντιδρούν στο ενδεχόμενο περιορισμού των σχετικών εσόδων.

6. Αυστηρότερη εποπτεία στα κρυπτονομίσματα

Η επιστροφή των Δημοκρατικών σε ισχυρότερη κοινοβουλευτική θέση μεταβάλλει και τις προοπτικές της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων είχαν αρχικά ευνοηθεί από τις προσδοκίες χαλαρότερης εποπτείας επί Τραμπ. Ωστόσο, η καθυστέρηση στην ψήφιση κρίσιμων ρυθμίσεων περιόρισε τον αρχικό ενθουσιασμό.

Τον Σεπτέμβριο, η Γερουσία δεν κατάφερε να προωθήσει νομοθεσία που υποστήριζαν η Coinbase και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις, με στόχο τον περιορισμό της εποπτείας από τις αρχές κεφαλαιαγοράς.

Πλέον, οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να εστιάσουν στις σχέσεις του κλάδου με την κυβέρνηση, ενώ η πιθανή επιστροφή του Σέροντ Μπράουν θα μπορούσε να ενισχύσει την πίεση για αυστηρότερους κανόνες.

7. Συγχωνεύσεις και εξαγορές με λιγότερα εμπόδια

Παρά τις πολιτικές ανατροπές, η Wall Street εκτιμά ότι η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική της.

Η πιο ελαστική εφαρμογή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από την κυβέρνηση Τραμπ έχει ενθαρρύνει επιχειρήσεις να επιδιώξουν συμφωνίες που προηγουμένως θεωρούνταν δύσκολες.

Ακόμη και με ενισχυμένη παρουσία των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, η εκτελεστική εξουσία εξακολουθεί να διαθέτει τις βασικές αρμοδιότητες αμφισβήτησης επιχειρηματικών συμφωνιών.

Έτσι, οι μεγάλες εξαγορές ενδέχεται να συνεχιστούν, παρά την εντονότερη κοινοβουλευτική εποπτεία που διαμορφώνεται στην Ουάσιγκτον.