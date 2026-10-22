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Πτωτικά κινείται η τιμή του χρυσού καθώς η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τους κινδύνους για τον πληθωρισμό, λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) την άλλη εβδομάδα, κατά την οποία θα αποφασιστεί η πορεία των επιτοκίων. Ο χρυσός υποχωρεί 1,2%, κάτω από τα 4.100 δολάρια ανά ουγγιά.

Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι καθώς οι φονικές επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία αναζωπυρώνουν τους φόβους για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ενδεχόμενες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό, παρά τη σημαντική ανάκαμψη των εξαγωγών αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ. Το Brent παραμένει πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαπραγματεύεται λίγο πάνω στα 98 δολάρια, με την αγορά να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο.

Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στην επόμενη κίνηση της Fed, ενώ διαθέτουν ελάχιστα νέα στοιχεία μετά τις δηλώσεις του προέδρου της, Κέβιν Γουόρς, την Παρασκευή. Οι τοποθετήσεις του δεν ανέτρεψαν τις εκτιμήσεις ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της. Τα στοιχεία που δείχνουν ιστορικά χαμηλό επίπεδο στις εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών ενισχύουν αυτό το σενάριο. Η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή σε λιγότερο από 16%. Ωστόσο, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις της Fed.

«Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας αναζωπυρώνουν τους φόβους για τον πληθωρισμό και διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής από τη Fed, περιορίζοντας την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς επενδυτικού καταφυγίου», δήλωσε η Χεμπ Τσεν, αναλύτρια αγορών στη Vantage Global Prime.

Οι επενδυτές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Ο πληθωρισμός παραμένει σημαντικά υψηλότερος από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα, ενώ το αυξημένο ενεργειακό κόστος ενισχύει την πιθανότητα νέων προσαρμογών στη νομισματική πολιτική, προκειμένου να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί κατά 1,2%, στα 4.091,47 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι καταγράφει μεγαλύτερη πτώση, της τάξης του 2,7%, στα 56,41 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα και το παλλάδιο σημειώνουν επίσης απώλειες άνω του 2%. Την ίδια στιγμή, ο Bloomberg Dollar Spot Index, ο οποίος αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού δολαρίου έναντι άλλων νομισμάτων, παρέμενε σταθερός.