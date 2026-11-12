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Σημαντικές αλλαγές στην κατάταξη των ελληνικών μετοχών στους δείκτες της MSCI καταγράφονται στην προσομοίωση του διεθνούς οίκου, με αφορμή την επερχόμενη αναβάθμιση στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της MSCI, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα μεταφέρονται από την κατηγορία υψηλής κεφαλαιοποίησης (Large Cap) στη μεσαία κεφαλαιοποίηση (Mid Cap), ενώ αντίστοιχες μεταβολές καταγράφονται και για άλλες εισηγμένες του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η προσομοίωση βασίζεται στα δεδομένα της αναθεώρησης των δεικτών του Νοεμβρίου 2026 και εξετάζει πώς θα διαμορφωνόταν η σύνθεση των δεικτών εάν η Ελλάδα αντιμετωπιζόταν ήδη ως ανεπτυγμένη αγορά και οι ελληνικές μετοχές αξιολογούνταν με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τον MSCI Europe.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά στις δύο μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, Eurobank και Εθνική, οι οποίες χάνουν την κατάταξή τους στην κατηγορία Large και μεταφέρονται στη Mid. Αντίθετα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank διατηρούν τη θέση τους στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπως και η ΔΕΗ.

Στην ίδια κατηγορία παραμένουν επίσης η Motor Oil και ο ΟΤΕ, χωρίς να προκύπτει αλλαγή στην κατάταξή τους από την εφαρμογή των κριτηρίων των ανεπτυγμένων αγορών.

Αλλαγή κατηγορίας καταγράφεται για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τη Jumbo, οι οποίες μεταφέρονται από τη μεσαία στη μικρή κεφαλαιοποίηση (Small Cap). Παράλληλα, η προσομοίωση εμφανίζει την Allwyn εκτός της εξεταζόμενης σύνθεσης του MSCI Greece IMI, ενώ στην υφιστάμενη κατάταξη περιλαμβάνεται στην κατηγορία Mid.

Στον αντίποδα, μια σειρά εισηγμένων διατηρούν τη θέση τους στην κατηγορία μικρής κεφαλαιοποίησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι HelleniQ Energy, Viohalco, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Titan, Optima Bank, Aktor, Bally’s Intralot, CrediaBank, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΕΥΔΑΠ, Κρι Κρι, ΟΛΠ, Lamda Development, Aegean Airlines και Σαράντης.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκεται επίσης η Cenergy Holdings, σύμφωνα με τα στοιχεία της προσομοίωσης.

Η MSCI διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν οριστικές αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών. Οι πραγματικές συνθέσεις θα ανακοινωθούν κατά την αναθεώρηση του Μαΐου 2027 και ενδέχεται να διαφοροποιούνται από εκείνες που παρουσιάζονται στην προσομοίωση.