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Ολοκληρώθηκε η εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του MSCI για τον Νοέμβριο, χωρίς καμία αλλαγή για τον βασικό δείκτη των ελληνικών μετοχών.

Ο MSCI Greece Standard συνεχίζει να περιλαμβάνει μετά και τη σημερινή αναθεώρηση 10 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo, Allwyn και Motor Oil.

Ωστόσο, αλλαγή υπήρξε στον Small Cap με την ένταξη της ElvalHalcor και την αφαίρεση της Autohellas.

Η αλλαγή αυτή, από τον διεθνή οίκο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου, με τις αναδιαρθρώσεις των επενδυτικών χαρτοφυλακίων να πραγματοποιούνται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 30ής Νοεμβρίου.

Οι αποφάσεις του MSCI έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι προσθήκες και οι διαγραφές μετοχών, όπως και οι μεταβολές στις σταθμίσεις τους, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές εισροές και εκροές κεφαλαίων από τα επενδυτικά προϊόντα που παρακολουθούν τους συγκεκριμένους δείκτες.

Το επόμενο ορόσημο για την ελληνική αγορά είναι η αναβάθμισή της από τον MSCI στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών (developed markets), η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2027. Η μετάταξη θα πραγματοποιηθεί σε ένα στάδιο, σηματοδοτώντας την επιστροφή της Ελλάδας στην κατηγορία από την οποία είχε υποβαθμιστεί το 2013.