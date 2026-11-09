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Πτωτικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο, διευρύνοντας τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, όταν οι τιμές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία υποχώρηση από τον Απρίλιο του 2020. Οι επενδυτές σταθμίζουν τις προοπτικές διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, την ώρα που νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή υπενθυμίζουν ότι οι κίνδυνοι για την ενεργειακή τροφοδοσία παραμένουν υψηλοί.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον πλησιέστερο μήνα παράδοσης υποχωρούν προς τα 97 δολάρια το βαρέλι, έπειτα από πτώση άνω του 16% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματεύεται κοντά στα 91 δολάρια.

Οι τιμές του αργού έχουν απομακρυνθεί αισθητά από τα υψηλά εξαμήνου που σημείωσαν στα τέλη Οκτωβρίου. Η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Ουάσιγκτον θα αποφύγει μια νέα, σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν.

Ρούμπιο και Τραμπ στέλνουν διαφορετικά μηνύματα για το Ιράν

Οι προοπτικές διπλωματικής αποκλιμάκωσης παραμένουν αβέβαιες, με την αμερικανική κυβέρνηση να εκπέμπει διαφορετικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την πιθανότητα άμεσης συμφωνίας, τονίζοντας ότι οι απαιτήσεις που έχει διατυπώσει μέχρι σήμερα η Τεχεράνη είναι απαράδεκτες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, «εξωφρενικές και γελοίες».

Η τοποθέτησή του διαφοροποιείται από τον πιο αισιόδοξο τόνο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNN, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να διατάξει νέα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, εφόσον σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, οι πολύμηνες συνομιλίες, οι οποίες έχουν σημαδευτεί από συνεχείς διακοπές και επανεκκινήσεις, δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης που έχει διαταράξει τις εξαγωγές ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο.

Ο Χόρχε Λεόν, επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης της Rystad Energy, προειδοποίησε ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στις αμερικανικές εκλογές δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι μια διπλωματική λύση βρίσκεται πιο κοντά.

«Η μεγαλύτερη πίεση για συμφωνία δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι η συμφωνία είναι πιο κοντά», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών θα μπορούσε να ανατρέψει γρήγορα μεγάλο μέρος της πτώσης των τιμών του πετρελαίου που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Νέες επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ και στη Σαουδική Αραβία

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO), δεξαμενόπλοιο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ με κατεύθυνση προς την έξοδο από τον Περσικό Κόλπο φέρεται να επλήγη από άγνωστο βλήμα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Την ίδια ώρα, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης πραγματοποίησαν επίθεση που προκάλεσε ζημιές στα γραφεία του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Saudi Aramco, στο Ριάντ.

Οι σαουδαραβικές δυνάμεις απάντησαν καταστρέφοντας δύο εκτοξευτές πυραύλων.

Τα περιστατικά διατηρούν στο προσκήνιο τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές υποδομές μιας περιοχής που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

Ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο – Πτώση της ιρανικής παραγωγής

Παρά τις συχνές επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, οι εξαγωγές αργού από τον Περσικό Κόλπο έχουν ανακάμψει και πλησιάζουν πλέον τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, η παραγωγή των χωρών του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε στο 88% των ποσοτήτων που παρήγαγαν τα ίδια μέλη τον Φεβρουάριο, πριν από τη σύγκρουση.

Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ομοιόμορφη.

Η παραγωγή του Ιράν έχει μειωθεί σημαντικά εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, περιορίζοντας τη δυνατότητα της Τεχεράνης να διοχετεύει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές.

Η ενδεχόμενη άρση του αποκλεισμού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα.

Ο Βίβεκ Νταρ, αναλυτής εμπορευμάτων της Commonwealth Bank of Australia, εκτιμά ότι μια συμφωνία που θα επέτρεπε την επανέναρξη των ιρανικών εξαγωγών θα μπορούσε να οδηγήσει την τιμή του Brent σε ένα εύρος 70 έως 85 δολαρίων το βαρέλι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τρέχουσες τιμές εξακολουθούν να ενσωματώνουν ένα σημαντικό ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου, το οποίο αντανακλά την πιθανότητα αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ουκρανικά πλήγματα σε έξι ρωσικά διυλιστήρια μέσα σε μία εβδομάδα

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι για την αγορά πετρελαίου δεν περιορίζονται στη Μέση Ανατολή.

Η Ουκρανία έπληξε έκτο ρωσικό διυλιστήριο μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, εντείνοντας τη νέα εκστρατεία επιθέσεων εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Μόσχας.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται παρά την αναθέρμανση των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Ρωσία αποστέλλει υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία στις συνομιλίες με την Ουκρανία, οι οποίες πραγματοποιούνται με αμερικανική διαμεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι από την Τρίτη.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι υφυπουργοί Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ και Μιχαήλ Γκαλούζιν.

Η παρουσία υψηλόβαθμων διπλωματών ερμηνεύεται ως πιθανή ένδειξη μεγαλύτερης προθυμίας της Μόσχας για ουσιαστικότερες διαπραγματεύσεις, έπειτα από μήνες διπλωματικού αδιεξόδου.

Τα κρίσιμα στοιχεία της εβδομάδας για την αγορά πετρελαίου

Η συναλλακτική δραστηριότητα στις ασιατικές αγορές ενδέχεται να παραμείνει περιορισμένη τη Δευτέρα, λόγω αργίας στη Σιγκαπούρη.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται επίσης στις μηνιαίες εκθέσεις των τριών σημαντικότερων οργανισμών που παρακολουθούν την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

– Τρίτη 10 Νοεμβρίου: Δημοσίευση της μηνιαίας έκθεσης της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA).

– Τετάρτη 11 Νοεμβρίου: Νέα μηνιαία έκθεση του OPEC για την προσφορά και τη ζήτηση πετρελαίου.

– Παρασκευή 13 Νοεμβρίου: Δημοσίευση της έκθεσης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Οι νέες προβλέψεις για την κατανάλωση, την παραγωγή και τα παγκόσμια αποθέματα αναμένεται να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις των επενδυτών σε μια αγορά όπου η προοπτική ειρήνευσης στο Ιράν και ο κίνδυνος νέων στρατιωτικών επεισοδίων εξακολουθούν να καθορίζουν τις διακυμάνσεις των τιμών.