Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέες πιέσεις δέχεται η μετοχή της Nvidia, καθώς η αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, με γυναίκα που φέρεται να θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, πυροδότησε εσωτερική έρευνα από το διοικητικό συμβούλιο του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού.

Η μετοχή της εταιρείας κατέγραφε πτώση περίπου 4,2% στην πλατφόρμα συναλλαγών Robinhood, αργά το βράδυ της Κυριακής, ώρα Νέας Υόρκης. Αντίθετα, οι μετοχές των ασιατικών προμηθευτών της Nvidia δεν φάνηκε να επηρεάζονται σημαντικά από τις εξελίξεις, ακολουθώντας σε γενικές γραμμές την ανάκαμψη που είχαν καταγράψει οι αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές την Παρασκευή.

Η υπόθεση δημιουργεί έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, η μετοχή της οποίας έχει ήδη δεχθεί ισχυρές πιέσεις από τον περασμένο μήνα. Στο επίκεντρο των ανησυχιών των επενδυτών βρίσκονται η χρηματοδότηση των τεράστιων επενδύσεων των τεχνολογικών ομίλων και οι επιπτώσεις των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Απώλειες 22% από τα υψηλά του Οκτωβρίου

Η μετοχή της Nvidia έχει υποχωρήσει κατά περίπου 22% από τα υψηλά επίπεδα που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο, με τη νέα κρίση να προσθέτει έναν απρόβλεπτο κίνδυνο στις προοπτικές της εταιρείας.

Οι εξελίξεις ξεκίνησαν το Σαββατοκύριακο, όταν ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε, μέσω εσωτερικού σημειώματος προς τους εργαζομένους, ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, ζητώντας συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Η παραδοχή αυτή οδήγησε το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia στην απόφαση να ξεκινήσει επίσημη έρευνα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ακολούθησε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο επικεφαλής της Nvidia φέρεται να είχε αποτελέσει στόχο της Άλις Χουάνγκ, πρώην στελέχους της Megaspeed International. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να υποψιάζονται ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δραστηριοποιούνταν ως κατάσκοπος για λογαριασμό της Κίνας.

Η στήριξη Τραμπ και η θέση της Nvidia

Στο πλευρό του επικεφαλής της Nvidia τάχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον Χουάνγκ «εξαιρετικό άνθρωπο» και εκφράζοντας την άποψη ότι πρέπει να παραμείνει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Από την πλευρά του, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia επιχείρησε να περιορίσει τις ανησυχίες, επισημαίνοντας ότι δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει πως διακυβεύθηκαν ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή ότι αποκαλύφθηκαν εταιρικά μυστικά.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η έναρξη της εσωτερικής έρευνας δημιουργεί μια ασυνήθιστη κατάσταση αβεβαιότητας γύρω από την ηγεσία της εταιρείας, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα της 17ης Νοεμβρίου

Η κρίση ξεσπά μόλις λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia, στις 17 Νοεμβρίου, γεγονός που εντείνει το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις επόμενες κινήσεις της διοίκησης.

Παρότι οι προοπτικές των βασικών δραστηριοτήτων της εταιρείας εξακολουθούν να θεωρούνται ισχυρές, αναλυτές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε αναστάτωση στην ανώτατη διοίκηση θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την πορεία της μετοχής.

Η Nvidia αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της παγκόσμιας επενδυτικής τάσης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, με αποτέλεσμα οι εξελίξεις στο εσωτερικό της να αποκτούν ευρύτερη σημασία για τις διεθνείς αγορές.