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Σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις της ιστορίας της βρίσκεται η Nvidia, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της, Τζένσεν Χουάνγκ, παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θεωρείται από τις αμερικανικές αρχές ύποπτη για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει αναταράξεις στον τεχνολογικό κολοσσό, που βρίσκεται στην καρδιά της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, εγείροντας ερωτήματα όχι μόνο για την προσωπική κρίση του ισχυρού άνδρα της εταιρείας, αλλά και για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο 63χρονος Χουάνγκ επιβεβαίωσε την απιστία του σε εσωτερικό μήνυμα προς τους εργαζομένους την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα για την υπόθεση.

«Απάτησα τη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για όσα έκανα. Λυπάμαι βαθιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι πρότινος, ο επικεφαλής της Nvidia υποστήριζε ότι οι επαφές του με τη συγκεκριμένη γυναίκα εντάσσονταν στο πλαίσιο μιας συνηθισμένης επαγγελματικής σχέσης.

Ποια είναι η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, πρώην στέλεχος της Megaspeed International, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη και πελάτη της Nvidia.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποψιάζονται ότι η γυναίκα είχε στρατολογηθεί από κινεζική υπηρεσία κατασκοπείας, με αποστολή να προσεγγίσει τον επικεφαλής της Nvidia και να συγκεντρώσει πληροφορίες για την εταιρεία και τις προηγμένες τεχνολογίες της.

Η Megaspeed έχει βρεθεί και η ίδια στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών, καθώς έχει κατηγορηθεί για παραβίαση των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών και για παράνομη διοχέτευση επεξεργαστών της Nvidia στην Κίνα.

Οι καταγγελίες για ενδεχόμενη κατασκοπευτική δραστηριότητα δεν έχουν αποδειχθεί στο πλαίσιο της έρευνας που ανακοίνωσε η Nvidia.

Το Πεκίνο έχει απορρίψει τις σχετικές κατηγορίες. Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, είχε χαρακτηρίσει τους ισχυρισμούς ότι η Άλις Χουάνγκ ενεργούσε για λογαριασμό της κινεζικής κατασκοπείας ατεκμηρίωτη προσπάθεια δυσφήμησης της Κίνας.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι οι επαφές του με στελέχη της Megaspeed δεν διέφεραν από εκείνες που διατηρεί με πολλούς άλλους πελάτες και επιχειρηματίες στην κινεζική αγορά.

Ανεξάρτητη έρευνα από τη Nvidia – Τι φοβάται η εταιρεία

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι συγκροτεί ειδική επιτροπή ανεξάρτητων μελών, η οποία θα συνεργαστεί με εξωτερικούς νομικούς συμβούλους για να διερευνήσει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο διευθύνων σύμβουλος αποτέλεσε στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Η διοίκηση διευκρίνισε ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις πως έχουν τεθεί σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ή εταιρικά μυστικά της Nvidia.

Ωστόσο, η έρευνα θα εξετάσει το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η προσωπική σχέση του Χουάνγκ ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο πρόσβασης σε κρίσιμες επιχειρηματικές ή τεχνολογικές πληροφορίες.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τους ερευνητές.

«Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας και είμαι αποφασισμένος να προστατεύσω τη Nvidia και να στηρίξω την εθνική ασφάλεια της Αμερικής», ανέφερε στο μήνυμά του.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας της στρατηγικής θέσης της Nvidia στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι προηγμένοι επεξεργαστές της αποτελούν βασικό εξοπλισμό για την ανάπτυξη και λειτουργία μεγάλων μοντέλων AI, ενώ η εταιρεία έχει επεκταθεί σε συστήματα υπολογιστών, δικτύωσης και λογισμικού.

Η παρέμβαση Τραμπ και η πίεση από το Κογκρέσο

Παρά τις αποκαλύψεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του προς τον επικεφαλής της Nvidia, δηλώνοντας ότι θεωρεί πως πρέπει να παραμείνει στη θέση του.

«Δεν έχω μιλήσει μαζί του για αυτό. Ξέρω μόνο ότι είναι ένας καλός άνθρωπος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει», δήλωσε την Κυριακή στους δημοσιογράφους.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση προκαλεί έντονη κινητικότητα στο Κογκρέσο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων ζήτησαν ενημέρωση από τον Χουάνγκ σχετικά με τις επαφές του με την Άλις Χουάνγκ.

Η πολιτική διάσταση της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς η Nvidia βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο των περιορισμών που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών προς την Κίνα.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να εμποδίσει την πρόσβαση του Πεκίνου στις πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, φοβούμενη ότι μπορούν να αξιοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς ή για την ενίσχυση των κινεζικών δυνατοτήτων πληροφοριών.

Wall Street: Ο κίνδυνος για τη Nvidia και η σκιά στις αγορές

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις τεράστιες δαπάνες για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε πτώση 3,7% στην πλατφόρμα συναλλαγών της Robinhood, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να αποτιμούν τις πιθανές επιπτώσεις της υπόθεσης.

Η αναλύτρια της Bernstein, Στέισι Ράσγκον, επισήμανε ότι οι εξελίξεις δεν μπορούν παρά να θεωρηθούν αρνητικές, καθώς θέτουν υπό αμφισβήτηση την ηγεσία μιας από τις σημαντικότερες αμερικανικές επιχειρήσεις.

Όπως σημείωσε, οι αποκαλύψεις εγείρουν ερωτήματα για την κρίση και τις αποφάσεις του ανθρώπου που έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αμερικανικής στρατηγικής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia δεν περιορίζεται πλέον στην κατασκευή ημιαγωγών. Έχει εξελιχθεί και σε βασικό χρηματοδότη του οικοσυστήματος AI, επενδύοντας σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, ενισχύοντας την εφοδιαστική αλυσίδα και συμμετέχοντας σε σχέδια επέκτασης των υπολογιστικών υποδομών.

Ο Χουάνγκ έχει συνεργαστεί με ορισμένους από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς ομίλους της Wall Street σε μια πρωτοβουλία ύψους 500 δισ. δολαρίων, με στόχο την ταχεία ανάπτυξη εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης.

Η αναταραχή στην κορυφή της εταιρείας θα μπορούσε, επομένως, να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Ο άνθρωπος που έγινε συνώνυμο της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της Silicon Valley.

Με συνεχείς εμφανίσεις σε τεχνολογικά συνέδρια ανά τον κόσμο, παρουσιάσεις που συνδυάζουν επιστημονικές αναλύσεις με χιούμορ και το χαρακτηριστικό δερμάτινο μπουφάν του, έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό προσωπικό προφίλ.

Η δημοτικότητά του είναι τόσο μεγάλη ώστε οι θαυμαστές του έχουν καθιερώσει τον όρο «Jensanity», περιγράφοντας τον ενθουσιασμό που προκαλούν οι δημόσιες εμφανίσεις του.

Οι συναντήσεις του με το κοινό έχουν κατά καιρούς πάρει ασυνήθιστη τροπή. Σε μία εκδήλωση υπογραφής αυτόγραφων, μια νεαρή γυναίκα τού ζήτησε να υπογράψει στο στήθος της. Ο Χουάνγκ, αφού τη ρώτησε αν ήταν σίγουρη, υπέγραψε στον στηθόδεσμό της, στρέφοντας το βλέμμα του στο πλάι και αναρωτώμενος εάν ήταν καλή ιδέα.

Πέρα από την αναγνωρισιμότητά του, ο επικεφαλής της Nvidia έχει αναδειχθεί σε βασικό υπερασπιστή της ταχείας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Έχει υποβαθμίσει τους φόβους ότι η AI μπορεί να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, απορρίπτοντας την ανάγκη επιβράδυνσης της έρευνας και ανάπτυξης, ακόμη και όταν άλλοι ηγέτες του κλάδου, όπως ο Ντάριο Αμοντέι και ο Σαμ Άλτμαν, έχουν ταχθεί υπέρ μεγαλύτερης προσοχής.

Παράλληλα, έχει υποστηρίξει ότι δεν είναι αναγκαία η επιβολή νέων κανονιστικών περιορισμών στην τεχνολογία.

Το μεγάλο πρόβλημα διαδοχής – «Ο Χουάνγκ είναι η Nvidia»

Η νέα κρίση αναδεικνύει ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και καιρό τους επενδυτές: την εξαιρετικά μεγάλη εξάρτηση της Nvidia από τον ιδρυτή της.

Η εταιρεία, με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, δεν διαθέτει δημοσιοποιημένο σχέδιο διαδοχής, ούτε υπάρχει κάποιο προφανές στέλεχος που θα μπορούσε να αναλάβει άμεσα τη θέση του Χουάνγκ.

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμεί να παραμείνει στο τιμόνι της Nvidia για πολλές ακόμη δεκαετίες.

Παράλληλα, έχει διαμορφώσει ένα ασυνήθιστο οργανωτικό μοντέλο, χωρίς την παραδοσιακή ιεραρχία των μεγάλων επιχειρήσεων.

Περίπου 60 στελέχη αναφέρονται απευθείας στον ίδιο, με αποστολή να υλοποιούν γρήγορα τις αποφάσεις του.

Κατά τον Χουάνγκ, αυτή η δομή επιτρέπει στη Nvidia να προσαρμόζεται ταχύτατα στις τεχνολογικές αλλαγές και να διατηρεί την ευελιξία της.

Ωστόσο, δημιουργεί και έναν σοβαρό επιχειρηματικό κίνδυνο: σε περίπτωση αιφνίδιας αποχώρησής του, δεν υπάρχει προφανής αντικαταστάτης.

Η Στέισι Ράσγκον υπογραμμίζει ότι οι τελευταίες εξελίξεις φέρνουν στο προσκήνιο τον λεγόμενο «key man risk», δηλαδή τον κίνδυνο που συνεπάγεται για μια εταιρεία η υπερβολική εξάρτηση από ένα και μόνο πρόσωπο.

«Η Nvidia δεν είναι μια συνηθισμένη εταιρεία και ο Τζένσεν δεν είναι ένας συνηθισμένος CEO. Είναι ο ίδιος η Nvidia», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ο Χουάνγκ καθορίζει προσωπικά τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και την κατεύθυνση της επιχείρησης, ενώ εξακολουθεί να ελέγχει μεγάλο μέρος της καθημερινής λειτουργίας της.

Η Κίνα, οι εξαγωγές τσιπ και η γεωπολιτική σύγκρουση

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας της περίπλοκης σχέσης της Nvidia με την κινεζική αγορά.

Παρότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιτρέψει την εξαγωγή ορισμένων κατηγοριών επεξεργαστών προς την Κίνα μέσω ειδικού συστήματος αδειοδότησης, το Πεκίνο έχει επιβάλει τους δικούς του περιορισμούς στις εισαγωγές.

Το αποτέλεσμα είναι ένα παρατεταμένο αδιέξοδο που συνεχίζει να περιορίζει τις πωλήσεις της Nvidia στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ο Χουάνγκ έχει επιχειρήσει επανειλημμένα να διευρύνει την παρουσία της εταιρείας στην Κίνα, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύουν την αγορά με προηγμένους επεξεργαστές.

Κατά την άποψή του, ο αποκλεισμός της Κίνας από την αμερικανική τεχνολογία ενδέχεται να επιταχύνει την ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου και ισχυρότερου κινεζικού οικοσυστήματος AI.

Η θέση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον, όπου οι ανησυχίες για τη διαρροή προηγμένης τεχνολογίας προς το Πεκίνο παραμένουν έντονες.

Οι νέες αποκαλύψεις ενδέχεται να αποδυναμώσουν περαιτέρω τη διαπραγματευτική θέση της Nvidia.

Σύμφωνα με ανάλυση του Μάικλ Ντενγκ της Bloomberg Intelligence, οι επικείμενες διαπραγματεύσεις για τον αμερικανικό αμυντικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2027 περιλαμβάνουν προτάσεις που αφορούν τον εντοπισμό της τοποθεσίας των επεξεργαστών, την απομακρυσμένη πρόσβαση και τους ελέγχους στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ AI.

Η Nvidia και η AMD έχουν ασκήσει πιέσεις στον Λευκό Οίκο και στο υπουργείο Εμπορίου, προκειμένου οι διατάξεις αυτές να περιοριστούν ή να αποσυρθούν.

Ωστόσο, η υπόθεση Χουάνγκ μπορεί να δυσχεράνει τις προσπάθειές τους, ιδιαίτερα ενόψει της ανάληψης του ελέγχου των κοινοβουλευτικών επιτροπών από τους Δημοκρατικούς τον Ιανουάριο, μετά την επικράτησή τους και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Από τα 5,8 τρισ. δολάρια στις νέες αμφιβολίες των επενδυτών

Η Nvidia έχει αποτελέσει τον μεγαλύτερο ίσως ωφελημένο από την παγκόσμια έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επενδυτές έχουν διοχετεύσει τεράστια κεφάλαια στη μετοχή, εκτιμώντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να κυριαρχεί στην αγορά προηγμένων υπολογιστικών υποδομών.

Τον Οκτώβριο, η χρηματιστηριακή της αξία έφτασε σε ιστορικό υψηλό, προσεγγίζοντας τα 5,8 τρισ. δολάρια.

Έκτοτε, ωστόσο, έχει υποχωρήσει κάτω από το όριο των 5 τρισ. δολαρίων, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του επενδυτικού κύματος που τροφοδοτεί την ανάπτυξη των data centers.

Η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα επόμενα τριμηνιαία αποτελέσματά της εντός του Νοεμβρίου, σε μια συγκυρία όπου οι αγορές καλούνται πλέον να αξιολογήσουν και έναν πρόσθετο παράγοντα κινδύνου: την αβεβαιότητα γύρω από το πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής και της επιτυχίας της.

Ολόκληρο το μήνυμα του Τζένσεν Χουάνγκ προς τους εργαζομένους

Θέμα: Ένα μήνυμα προς την εταιρεία μας

«Οφείλω μια συγγνώμη στην οικογένειά μου και σε όλους εσάς.

Απάτησα τη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για όσα έκανα. Λυπάμαι βαθιά.

Σε όλη μου τη ζωή, η οικογένειά μου μού έχει προσφέρει αγάπη και στήριξη. Της αξίζουν η ειλικρίνεια και η αφοσίωσή μου. Αντί γι’ αυτό, την απογοήτευσα και έβλαψα τη ζωή που χτίσαμε μαζί. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για όσα έκανα και για τον πόνο που προκάλεσα και αποδέχομαι την κριτική που συνεπάγονται οι πράξεις μου.

Προς τη σύζυγο και την οικογένειά μου: Σας αγαπώ. Γνωρίζω ότι μια συγγνώμη δεν μπορεί να αναιρέσει όσα έκανα. Ελπίζω ότι η οικογένειά μας θα καταφέρει να επουλώσει τις πληγές της και ότι, με τον χρόνο, θα μπορέσω να κερδίσω ξανά την εμπιστοσύνη σας.

Προς τους συναδέλφους μου στη Nvidia, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τους οποίους εργάζομαι εδώ και δεκαετίες, καθώς και προς το διοικητικό συμβούλιο, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας σε ολόκληρο τον κόσμο: Αξίζετε καλύτερη συμπεριφορά από εμένα.

Η ηγεσία της Nvidia είναι το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου. Η ευθύνη μου είναι να σας υπηρετώ και να είμαι αντάξιος της εμπιστοσύνης σας. Δεν ανταποκρίθηκα σε αυτή την ευθύνη. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στη Nvidia και θα εργαστώ για να κερδίσω ξανά την εμπιστοσύνη σας.

Σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια που έχουν διατυπωθεί σε δημοσιεύματα, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα. Στηρίζω αυτή την έρευνα και θα συνεργαστώ πλήρως.

Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας. Είμαι αποφασισμένος να προστατεύσω τη Nvidia και να στηρίξω την εθνική ασφάλεια της Αμερικής. Είμαι υπερήφανος και ευγνώμων που είμαι Αμερικανός.

Η οικογένειά μου δεν φέρει καμία ευθύνη για τις επιλογές μου. Την ευθύνη τη φέρω εγώ. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτική της ζωή».