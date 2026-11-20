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Την αποπομπή του διευθυντή κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου, Σον Κέρνκρος, ενέκρινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην αμερικανική προεδρία, η οποία μίλησε την Πέμπτη (19/11) υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η απομάκρυνσή του έρχεται στον απόηχο εκτεταμένων προβλημάτων που επηρέασαν κρίσιμες ψηφιακές υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών, από τις αερομεταφορές και το τραπεζικό σύστημα μέχρι υπηρεσίες πληροφοριών. Τη θέση του αναμένεται να αναλάβει προσωρινά η Κίρστεν Ντέιβις, επικεφαλής πληροφορικής του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της κυβερνητικής ομάδας που είναι αρμόδια για την κυβερνοασφάλεια.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, ο Σον Κέρνκρος απομακρύνθηκε από τη θέση του καθώς κρίθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα προσόντα και την εξειδικευμένη εμπειρία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αξιώματος.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πλήρως την απόφαση αποπομπής, η οποία πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ασφάλεια των αμερικανικών ψηφιακών συστημάτων.

Ο Κέρνκρος ήταν επικεφαλής του Γραφείου του Εθνικού Διευθυντή Κυβερνοασφάλειας (Office of the National Cyber Director), του φορέα που συντονίζει την πολιτική και τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβανόταν η προστασία κρίσιμων ψηφιακών υποδομών και ο συντονισμός κυβερνητικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο.

Είχε επίσης αναλάβει ρόλο στις συνομιλίες για τη ρύθμιση των ολοένα ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ένα ζήτημα που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την αμερικανική κυβέρνηση.

Η αποχώρησή του επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, αν και οι πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες απομακρύνθηκε δεν είναι απολύτως ταυτόσημες.

Το Axios μετέδωσε ότι ο Κέρνκρος δεν επιθυμούσε να παραμείνει για ακόμη δύο χρόνια στη θέση του και ότι η αποχώρησή του θα επέτρεπε στον Λευκό Οίκο να προχωρήσει εγκαίρως στη διαδικασία έγκρισης του διαδόχου του από τη Γερουσία.

Η αποπομπή μετά τα προβλήματα σε αεροδρόμια, τράπεζες και υπηρεσίες πληροφοριών

Η αλλαγή στην ηγεσία της αμερικανικής κυβερνοασφάλειας πραγματοποιείται στον απόηχο μιας σειράς σοβαρών τεχνικών προβλημάτων που επηρέασαν τις τελευταίες ημέρες δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ.

Οι διακοπές λειτουργίας επεκτάθηκαν σε διαφορετικούς τομείς, προκαλώντας ανησυχία για την ανθεκτικότητα των ψηφιακών υποδομών της χώρας.

Μεταξύ των συστημάτων που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, αεροπορικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και υποδομές που συνδέονται με υπηρεσίες πληροφοριών, όπως η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA).

Τα περιστατικά ανέδειξαν την εξάρτηση κρίσιμων κρατικών και ιδιωτικών λειτουργιών από τεχνολογικές υποδομές, καθώς και τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας τους.

Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί ότι τα διαφορετικά περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους ή ότι αποτελούν αποτέλεσμα συντονισμένης κυβερνοεπίθεσης.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να τεκμηριώνουν κοινή κακόβουλη ενέργεια πίσω από τα προβλήματα.

Παράλληλα, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι συγκεκριμένες διακοπές συνδέονται αιτιωδώς με την απόφαση απομάκρυνσης του Κέρνκρος, παρότι χρονικά συνέπεσαν με τις εξελίξεις στην ηγεσία της κυβερνοασφάλειας.

Ποια είναι η Κίρστεν Ντέιβις που αναλαμβάνει προσωρινά

Τη θέση του αποπεμφθέντος αξιωματούχου αναμένεται να αναλάβει σε μεταβατική βάση η Κίρστεν Ντέιβις, η οποία υπηρετεί ως επικεφαλής της διεύθυνσης πληροφορικής (Chief Information Officer) του υπουργείου Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επιλογή της εντάσσεται, σύμφωνα με την πηγή του Λευκού Οίκου, σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της ομάδας που διαχειρίζεται ζητήματα κυβερνοασφάλειας.

Στόχος της αναδιοργάνωσης είναι η αποτελεσματικότερη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών, σε μια περίοδο που οι τεχνολογικές απειλές και οι απαιτήσεις προστασίας των ψηφιακών συστημάτων αυξάνονται.

Η νέα ηγετική ομάδα θα κληθεί να συνεργαστεί στενά με τον διευθυντή των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών και σύμβουλο εθνικής ασφαλείας, Μάρκο Ρούμπιο.

Η τοποθέτηση της Ντέιβις σε προσωρινό ρόλο επιτρέπει τη συνέχιση του συντονισμού της κυβερνητικής πολιτικής, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής μόνιμου επικεφαλής.

Από τον μηχανισμό των Ρεπουμπλικανών στον Λευκό Οίκο

Πριν αναλάβει την ευθύνη της εθνικής στρατηγικής κυβερνοασφάλειας, ο Σον Κέρνκρος είχε διαγράψει σημαντική πορεία στον κομματικό μηχανισμό των Ρεπουμπλικανών.

Είχε υπηρετήσει στην Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών (Republican National Committee – RNC), αποκτώντας εμπειρία κυρίως στον τομέα της κομματικής οργάνωσης και της πολιτικής διοίκησης.

Η επαγγελματική του διαδρομή δεν περιλάμβανε αντίστοιχη μακρόχρονη εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια, στοιχείο που είχε προκαλέσει ερωτήματα ήδη από την επιλογή του για τη συγκεκριμένη θέση.

Ο Κέρνκρος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Αύγουστο του 2025, έχοντας ως βασική αποστολή τον συντονισμό των πολιτικών ψηφιακής ασφάλειας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η μάχη με τον χρόνο για τον διορισμό του διαδόχου

Η αποχώρηση Κέρνκρος δημιουργεί ένα ακόμη ζήτημα για τον Λευκό Οίκο, καθώς ο διορισμός μόνιμου επικεφαλής της κυβερνοασφάλειας απαιτεί την έγκριση της αμερικανικής Γερουσίας.

Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν τον έλεγχο του σώματος έως τις αρχές Ιανουαρίου 2027, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο χρονοδιάγραμμα της επιλογής νέου διευθυντή.

Σύμφωνα με το Axios, η προοπτική αλλαγής των κοινοβουλευτικών συσχετισμών αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που συνδέθηκαν με τον χρόνο αποχώρησης του Κέρνκρος.

Η κυβέρνηση Τραμπ καλείται πλέον να επιλέξει μόνιμο αντικαταστάτη, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που έχουν δημιουργήσει οι πρόσφατες δυσλειτουργίες στις ψηφιακές υποδομές.

Η αλλαγή ηγεσίας πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία των κρατικών συστημάτων, η ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών και η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Ουάσιγκτον.