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Οι χρηματιστηριακές αγορές παρακολουθούν τις κοινωνικές εντάσεις στην Ευρώπη αναζητώντας την απάντηση σε ένα πρακτικό ερώτημα: πόσο μπορούν να επηρεάσουν τα μελλοντικά κέρδη των επιχειρήσεων και την προβλεψιμότητα της οικονομικής πολιτικής; Οι διαδηλώσεις, οι απεργίες και οι ταραχές αποκτούν επενδυτική σημασία όταν δημιουργούν αβεβαιότητα για την κατανάλωση, τη λειτουργία της οικονομίας και την ικανότητα των κυβερνήσεων να διαχειριστούν τις πιέσεις. Η διεθνής έρευνα επιβεβαιώνει ότι η κοινωνική αναταραχή συνδέεται, κατά μέσο όρο, με αρνητικές χρηματιστηριακές αποδόσεις. Ωστόσο, η διάρκεια των επεισοδίων, τα αίτιά τους και η ποιότητα των θεσμών διαφοροποιούν σημαντικά το αποτέλεσμα.

Η πιο άμεση ποσοτική τεκμηρίωση προέρχεται από τη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου «Pricing Protest: The Response of Financial Markets to Social Unrest», η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Το βασικό εύρημα είναι ότι ένα μέσο επεισόδιο κοινωνικής αναταραχής συνδέεται με υποχώρηση των σωρευτικών μη κανονικών αποδόσεων κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε ένα παράθυρο δύο εβδομάδων. Πρόκειται για την απόκλιση από την απόδοση που προβλέπει το υπόδειγμα της μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη αγορά. Το εύρημα δεν σημαίνει ότι κάθε διαδήλωση προκαλεί αυτομάτως πτώση του δείκτη κατά 1,4%, δείχνει, όμως, ότι η αναταραχή συνοδεύεται από μετρήσιμη χρηματιστηριακή αδυναμία. Η επίδραση είναι εντονότερη όταν τα επεισόδια διαρκούν περισσότερο και όταν εκδηλώνονται σε αναδυόμενες αγορές.

Η διαφοροποίηση μεταξύ χωρών είναι αποκαλυπτική. Σε παρουσίαση της ίδιας έρευνας, βασισμένης σε 156 επεισόδια κατά την περίοδο 2011–2020, το ΔΝΤ αναφέρει ότι στις χώρες με περισσότερο αυταρχικά καθεστώτα οι χρηματιστηριακές αποδόσεις υποχωρούν κατά μέσο όρο περίπου 2% μέσα σε τρεις ημέρες και 4% στον επόμενο μήνα. Αντίθετα, σε χώρες με περισσότερο ανοικτούς και δημοκρατικούς θεσμούς, η επίδραση είναι αμελητέα. Ενδεικτικά, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η γαλλική αγορά παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη τις πρώτες ημέρες των κινητοποιήσεων των «κίτρινων γιλέκων» στα τέλη του 2018.

Η εξήγηση που προτείνουν οι ερευνητές αφορά την ικανότητα των θεσμών να απορροφούν τη διαφωνία και να παράγουν συμβιβασμούς. Όταν υπάρχουν αξιόπιστοι μηχανισμοί εκπροσώπησης και διαχείρισης των κοινωνικών αιτημάτων, οι επενδυτές έχουν λιγότερους λόγους να θεωρούν ότι μια κινητοποίηση προαναγγέλλει παρατεταμένη αποσταθεροποίηση. Η κοινωνική ένταση μετατρέπεται σε σοβαρότερο χρηματιστηριακό κίνδυνο όταν αποκαλύπτει αδυναμία προσαρμογής του πολιτικού συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, η αγορά καλείται να αποτιμήσει ένα μεγαλύτερο εύρος πιθανών εξελίξεων.

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στις τιμές των μετοχών. Η μελέτη «The Macroeconomic Impact of Social Unrest», των Hadzi-Vaskov, Pienknagura και Ricci, που δημοσιεύθηκε από το ΔΝΤ τον Μάιο του 2021, εξετάζει την επίδραση στην πραγματική οικονομία. Μια αύξηση του δείκτη αναταραχής κατά μία τυπική απόκλιση αφήνει το ΑΕΠ περίπου 0,2% χαμηλότερα από την πορεία αναφοράς έξι τρίμηνα αργότερα. Στα μεγάλα επεισόδια, η απόκλιση φθάνει περίπου το 1% στον ίδιο χρονικό ορίζοντα. Η υποχώρηση αφορά κυρίως τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες και την κατανάλωση, ενώ η αναταραχή αυξάνει την αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, οι αναταραχές που συνδέονται με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα προκαλούν βαθύτερες οικονομικές απώλειες από εκείνες που σχετίζονται αποκλειστικά με πολιτικές ή εκλογικές εξελίξεις. Οι ισχυρότερες επιπτώσεις εμφανίζονται όταν συνυπάρχουν οικονομικά και πολιτικά κίνητρα. Παράλληλα, οι ισχυροί θεσμοί και τα διαθέσιμα περιθώρια οικονομικής πολιτικής περιορίζουν τη ζημιά. Για έναν αναλυτή μετοχών, τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν έναν πιθανό μηχανισμό μετάδοσης: η ασθενέστερη ζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες πωλήσεις, ενώ η αβεβαιότητα δυσκολεύει τον επιχειρηματικό προγραμματισμό. Η ένταση του αντίκτυπου εξαρτάται φυσικά από την έκθεση κάθε εταιρείας στην εγχώρια οικονομία.

Μια διαφορετική διάσταση αναδεικνύει η μελέτη του Siddharth Bhambhwani, «Disruption and Stock Markets: Evidence from Hong Kong», που δημοσιεύθηκε το 2022 στο International Review of Financial Analysis. Εξετάζοντας τις διαδηλώσεις του 2019, διαπιστώνει ότι η αυξημένη έντασή τους συνδέθηκε με μεγαλύτερα περιθώρια μεταξύ τιμών αγοράς και πώλησης, χαμηλότερο όγκο συναλλαγών και υψηλότερη μεταβλητότητα στις μετοχές κινεζικών εταιρειών που διαπραγματεύονταν στο Χονγκ Κονγκ. Οι αντίστοιχες μετοχές των ίδιων εταιρειών στην ηπειρωτική Κίνα δεν παρουσίασαν την ίδια συμπεριφορά. Καταγράφηκαν επίσης αρνητικές μη κανονικές αποδόσεις γύρω από σημαντικά επεισόδια, οι οποίες αργότερα αντιστράφηκαν. Το εύρημα δείχνει ότι η τοπική διαταραχή μπορεί να επηρεάζει τη ρευστότητα και την τιμολόγηση, χωρίς κάθε αρχική απώλεια να αποκτά μόνιμο χαρακτήρα.

Συμπληρωματικά, η μελέτη «The Economic Consequences of Social Unrest: Evidence from Initial Public Offerings», των Barrett, Boulton και Nixon, που δημοσιεύθηκε από το ΔΝΤ τον Νοέμβριο του 2023, βρίσκει ότι οι αποδόσεις της πρώτης ημέρας διαπραγμάτευσης των IPO είναι χαμηλότερες σε περιόδους μεγαλύτερης αναταραχής. Οι συγγραφείς θεωρούν το αποτέλεσμα συμβατό με επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος, πέρα από την αύξηση της αβεβαιότητας. Και εδώ, η ισχύς των θεσμών περιορίζει την επίδραση. Το συγκεκριμένο εύρημα αφορά την αρχική χρηματιστηριακή συμπεριφορά των νέων εισαγωγών και δεν αποτελεί πρόβλεψη για τις μακροχρόνιες αποδόσεις τους.

Η κοινωνική αναταραχή δικαιολογεί, συνεπώς, μεγαλύτερη προσοχή στην αποτίμηση του κινδύνου. Για να αποκτήσει όμως επενδυτική χρησιμότητα, χρειάζεται αξιολόγηση της διάρκειας, της οικονομικής διαταραχής και της θεσμικής αντίδρασης. Οι μελέτες καταγράφουν μέσες επιδράσεις γύρω από επεισόδια· δεν προσφέρουν έναν αυτόματο κανόνα πώλησης μετά την πρώτη διαδήλωση. Το ουσιαστικό ερώτημα για την αγορά είναι αν οι κοινωνικές πιέσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με προβλέψιμο τρόπο ή αν προμηνύουν μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας. Όπως έγινε στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2008.