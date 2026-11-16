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Η παγκόσμια οικονομία στηρίζεται πλέον σε ένα και μόνο πόδι: την τεχνητή νοημοσύνη. Με αυτή τη χαρακτηριστική παρομοίωση, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξανόμενη εξάρτηση της διεθνούς οικονομικής ανάπτυξης από τις επενδύσεις στην AI, προειδοποιώντας ότι μια απότομη ανατροπή του επενδυτικού κλίματος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο CNBC, στο περιθώριο της συνόδου της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), στις Φιλιππίνες, η Γκεοργκίεβα επισήμανε ότι μια ξαφνική απώλεια εμπιστοσύνης των επενδυτών και η μαζική αποχώρηση κεφαλαίων από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να πλήξουν την οικονομική ανάπτυξη.

«Έχουμε μια παγκόσμια οικονομία που στέκεται στο ένα πόδι, το πόδι της τεχνητής νοημοσύνης. Αν αυτό το πόδι χάσει τη σταθερότητά του, μπορεί να προκύψουν προβλήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», προειδοποίησε.

Στο 1 τρισ. δολάρια οι κυκλικές χρηματοδοτήσεις της AI

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στο ΔΝΤ η ταχεία εξάπλωση των λεγόμενων κυκλικών χρηματοδοτήσεων μεταξύ των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ένα μοντέλο που δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο η εντυπωσιακή ανάπτυξη του κλάδου στηρίζεται σε πραγματική ζήτηση ή σε μια αλληλοτροφοδοτούμενη ροή κεφαλαίων.

Στο συγκεκριμένο μοντέλο, μια εταιρεία επενδύει κεφάλαια σε μια επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία στη συνέχεια επιστρέφουν, άμεσα ή έμμεσα, στον αρχικό επενδυτή μέσω παραγγελιών για εξοπλισμό, υπολογιστική ισχύ ή άλλες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η αξία αυτών των χρηματοδοτικών συμφωνιών έχει ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια, ενώ περίπου τα δύο τρίτα χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού.

«Δεν πρόκειται για τεράστιο μέγεθος, αλλά η αύξηση είναι πολύ γρήγορη», σημείωσε η Γκεοργκίεβα, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που δημιουργεί η ταχεία συσσώρευση χρηματοοικονομικών ανοιγμάτων γύρω από τον ίδιο κλάδο.

Στο επίκεντρο η Nvidia και η απώλεια άνω του 1 τρισ. δολαρίων

Κεντρικό ρόλο σε αυτό το πλέγμα χρηματοδοτήσεων διαδραματίζει η Nvidia, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο των έντονων αναταράξεων που πλήττουν τις τεχνολογικές μετοχές. Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής προηγμένων επεξεργαστών έχει δει περισσότερο από 1 τρισ. δολάρια να εξανεμίζεται από τη χρηματιστηριακή της αξία τον τελευταίο μήνα, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη διοίκηση και τις επιχειρηματικές της σχέσεις έχει προκαλέσει κύμα ρευστοποιήσεων.

Οι αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, έχουν επιτείνει την ανησυχία των επενδυτών. Οι ισχυρισμοί περί κατασκοπείας παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η υπόθεση έχει στρέψει παράλληλα την προσοχή στον ρόλο της Nvidia ως βασικού χρηματοδότη της ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, πέρα από την κυρίαρχη θέση της στην αγορά προηγμένων μικροτσίπ.

Ο αναλυτής της UBS, Τιμ Αρκούρι, εκτίμησε σε πρόσφατο σημείωμά του ότι ενδεχόμενος περιορισμός των χρηματοδοτήσεων από τη Nvidia θα μπορούσε να αφαιρέσει τουλάχιστον 50 δισ. δολάρια από το οικοσύστημα της AI, σε μια περίοδο κατά την οποία η άνοδος των επιτοκίων έχει ήδη αυξήσει το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις.

Η AI στηρίζει την παγκόσμια ανάπτυξη – Οι φόβοι για απότομη διόρθωση

Οι προειδοποιήσεις της Γκεοργκίεβα έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους κινητήρες της παγκόσμιας οικονομίας, στηρίζοντας το εμπόριο, τις επιχειρηματικές επενδύσεις και τη ζήτηση για τεχνολογικό εξοπλισμό.

Τον Οκτώβριο, το ΔΝΤ αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 στο 3,1%, καθώς οι μεγαλύτερες οικονομίες αξιοποιούν την επενδυτική έκρηξη της AI για να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Το Ταμείο εκτιμά επίσης ότι περίπου το 40% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού θα επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ, σύμφωνα με την Capital Economics, έως και το 80% της πρόσφατης αύξησης των παγκόσμιων εξαγωγών συγκεντρώνεται σε προϊόντα που σχετίζονται με την AI.

Ωστόσο, αυτή η συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας σε έναν μόνο τεχνολογικό κλάδο καθιστά την παγκόσμια οικονομία περισσότερο ευάλωτη σε μια ενδεχόμενη ανατροπή των προσδοκιών. Η Γκεοργκίεβα επισήμανε ότι ο επενδυτικός ενθουσιασμός συχνά οδηγεί τις αποτιμήσεις σε επίπεδα που προηγούνται των πραγματικών αποτελεσμάτων μιας νέας τεχνολογίας. «Έχουμε την τάση να βιαζόμαστε», ανέφερε, εξηγώντας ότι όταν οι αποτιμήσεις αυξάνονται ταχύτερα από τις πραγματικές επιδόσεις, ορισμένες διορθώσεις καθίστανται αναγκαίες.

Το δυσμενές σενάριο του ΔΝΤ: Πτώση 20% στις αμερικανικές μετοχές

Ήδη από τον Οκτώβριο, το ΔΝΤ είχε προειδοποιήσει ότι ακόμη και μια βραχυπρόθεσμη απογοήτευση από τις επιδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια απότομη και ανεξέλεγκτη διόρθωση σε διαφορετικές κατηγορίες επενδυτικών στοιχείων.

Στο δυσμενέστερο σενάριο του Ταμείου, εφόσον η AI αποδειχθεί κατώτερη των ιδιαίτερα υψηλών προσδοκιών της αγοράς, οι αμερικανικές μετοχές θα μπορούσαν να υποχωρήσουν κατά 20% μέσα στο 2026, ενώ το επίπεδο της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής το 2028 θα μπορούσε να είναι 1,1% χαμηλότερο από το βασικό σενάριο προβλέψεων.

Οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές έχουν ήδη δεχθεί ισχυρές πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, με τους Αμερικανούς κατασκευαστές ημιαγωγών και τις εταιρείες που συνδέονται με την AI να βρίσκονται στο επίκεντρο των πωλήσεων.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia και στην πολυαναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο, δύο εξελίξεις που αναμένεται να δοκιμάσουν εκ νέου την εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές του κλάδου.

Παρά τις πρόσφατες αναταράξεις, η επικεφαλής του ΔΝΤ χαρακτήρισε τις κινήσεις των αγορών μέχρι στιγμής «συντεταγμένες», εκτιμώντας ότι δεν είναι πιθανό να εξελιχθούν άμεσα σε κρίση ικανή να υπονομεύσει την παγκόσμια οικονομία.

Έσπευσε, ωστόσο, να υπογραμμίσει την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης: «Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή».