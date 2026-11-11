Ανοδικά έκλεισαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς οι νέες δηλώσεις της ιρανικής ηγεσίας για το εμπλουτισμένο ουράνιο επανέφεραν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, οδηγώντας τις τιμές μακριά από τα χαμηλά δύο μηνών που είχαν καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να επιτρέψει την απομάκρυνση εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού από τη χώρα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα πρέπει να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε αρχικής διαπραγμάτευσης για τον τερματισμό του πολέμου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 1,27 δολάρια ή 1,39%, κλείνοντας στα 92,76 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 0,57%, στα 86,53 δολάρια, με κέρδη 49 σεντς.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, οι τιμές είχαν αρχικά υποχωρήσει περισσότερο από 3 δολάρια ανά βαρέλι, μετά τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων που υποβάθμισαν το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ωστόσο, οι απώλειες περιορίστηκαν όταν Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

«Οι τιμές του πετρελαίου στηρίζονται από την εξασθένηση των προσδοκιών για άμεση αποκλιμάκωση», σχολίασε ο Τζιοβάνι Σταουνόβο, αναλυτής της UBS.

Στενά του Ορμούζ: 37 επιθέσεις σε πλοία μέσα στον Οκτώβριο

Παρά τη σημαντική αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τον OPEC+ τον Οκτώβριο, με πρωταγωνιστή τη Σαουδική Αραβία, δεν υπάρχουν ουσιαστικές ενδείξεις αποκλιμάκωσης των προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Washington Institute for Near East Policy, 37 πλοία δέχθηκαν επιθέσεις τον Οκτώβριο, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο.

«Αυτό αποδεικνύει ότι οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι δεν έχουν εξαφανιστεί απλώς επειδή τα διπλωματικά μηνύματα έχουν γίνει πιο θετικά», δήλωσε ο Σάιμον-Πίτερ Μασάμπνι, επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης της XS.com.

Όπως πρόσθεσε, ακόμη και στην περίπτωση επίτευξης πολιτικής συμφωνίας, η ναυτιλιακή δραστηριότητα δύσκολα θα επιστρέψει αμέσως σε κανονικούς ρυθμούς.

Από τις αρχές Νοεμβρίου, πάντως, το Brent έχει υποχωρήσει περίπου 21% και το WTI κατά 17%, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούσαν πιθανό τερματισμό του πολέμου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε συστήματα ναυσιπλοΐας στο νησί Ντινταμάρ του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα της Τεχεράνης να πλήττει υποδομές που είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τον Περσικό Κόλπο.

Η LSEG Oil Research επισήμανε σε ανάλυσή της, στις 10 Νοεμβρίου, ότι ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία, η αύξηση της διακίνησης πετρελαίου μέσω των Στενών θα εξαρτηθεί από την απομάκρυνση ναρκών, το κόστος ασφάλισης και την προθυμία των πλοιοκτητών να αναλάβουν τους κινδύνους.

Αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων κατά 9 εκατ. βαρέλια

Στην πλευρά της προσφοράς, τα αμερικανικά αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 9 εκατ. βαρέλια την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute (API).

Τα επίσημα στοιχεία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Πέμπτη, με καθυστέρηση μίας ημέρας λόγω της αργίας της Ημέρας των Βετεράνων στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, στοιχεία της Kpler δείχνουν ότι οι απώλειες παραγωγής αργού και συμπυκνωμάτων στη Μέση Ανατολή έχουν περιοριστεί σε περίπου 3,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Η παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράκ έχει επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, με τις διακοπές παραγωγής στις δύο χώρες να έχουν μειωθεί σημαντικά.

Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Στο μεταξύ, οι εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας εξακολουθούν να επηρεάζουν την αγορά ενέργειας.

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές ανέφεραν ότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος κατά τις διήμερες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, που ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη. Ωστόσο, οι Αμερικανοί μεσολαβητές υπογράμμισαν ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης, ενώ παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, κυρίως για το εδαφικό.

Ο αναλυτής της Raymond James, Πάβελ Μολτσάνοφ, εμφανίστηκε επιφυλακτικός, υπενθυμίζοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει τα πέντε χρόνια και ότι έχουν προηγηθεί πολλές διπλωματικές προσπάθειες χωρίς οριστικό αποτέλεσμα.

«Θα το πιστέψουμε όταν το δούμε», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη του έπληξαν το σημαντικό ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική, προκαλώντας πυρκαγιά και ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, η ρωσική δυναμικότητα διύλισης πετρελαίου έχει μειωθεί περίπου κατά 30% από τα τέλη Οκτωβρίου, εξαιτίας των νέων ουκρανικών επιθέσεων με drones.