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Με απώλειες που ξεπέρασαν το 16% για το Brent ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στην αγορά αργού πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αποτιμήσουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και κυρίως το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Παρά τη μικρή άνοδο της Παρασκευής, οι τιμές του αργού κατέγραψαν ιδιαίτερα βαριές εβδομαδιαίες απώλειες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά μόλις 3 σεντς, κλείνοντας στα 98,32 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 31 σεντς, στα 90,83 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, ωστόσο, το Brent υποχώρησε περισσότερο από 16%, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία ποσοστιαία πτώση από την αρχή της πανδημίας του COVID-19 ⁠και τη μεγαλύτερη σε απόλυτους αριθμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG που χρονολογούνται από το 1988, ενώ το WTI έχασε σχεδόν 13%.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται το κατά πόσο η ολοκλήρωση των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, με ενδεχόμενες σοβαρές επιπτώσεις στον εφοδιασμό της διεθνούς αγοράς με πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή.

Ο Μπομπ ΜακΝάλι, ιδρυτής και πρόεδρος της Rapidan Energy Group, δήλωσε στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του CNBC ότι εκτιμά πως υπάρχει πιθανότητα 80% να επαναληφθούν οι στρατιωτικές συγκρούσεις, προβλέποντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση και οι δύο βασικοί δείκτες αναφοράς του πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, πάντως, έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται και προσδοκίες για διπλωματική διέξοδο. Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη φέρεται να διαβίβασε στην Ουάσιγκτον, μέσω του Κατάρ, νέα πρόταση για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Παράλληλα, το Ιράν ανέφερε την Πέμπτη τρεις ακόμη επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ, ενώ στοιχεία της βρετανικής υπηρεσίας UK Maritime Trade Operations (UKMTO) δείχνουν ότι οι επιθέσεις κατά πλοίων συνεχίζονται με ρυθμό που προσεγγίζει ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο ΜακΝάλι εκτιμά ότι το βασικό εμπόδιο για μια συμφωνία παραμένει η βαθιά διάσταση απόψεων ανάμεσα στις δύο πλευρές ως προς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος, σχεδόν με οποιοδήποτε κόστος, να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και να το οδηγήσει στην εγκατάλειψη των πυρηνικών του δυνατοτήτων. Πρόκειται για έναν στόχο που επιθυμεί να αφήσει ως πολιτική παρακαταθήκη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Από την άλλη πλευρά, το ιρανικό καθεστώς δεν είναι διατεθειμένο να το αποδεχθεί. Και όσο αυτή η θεμελιώδης διαφορά δεν γεφυρώνεται στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας, η δυναμική της κλιμάκωσης παραμένει», πρόσθεσε.

Την εκτίμηση του ΜακΝάλι συμμερίζονται και άλλοι αναλυτές, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier, Σαμί Σαάρ, και ο επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής του οίκου, Λούκα Μπιντέλι.