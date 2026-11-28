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Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν απότομη πτώση τον Νοέμβριο, καθώς οι αγορές άρχισαν να προεξοφλούν ότι η σταδιακή ανάκαμψη των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει την παγκόσμια αγορά σε πλεόνασμα για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά περίπου 20% από τα υψηλά επίπεδα της πολεμικής περιόδου στα τέλη Οκτωβρίου, όταν είχαν φτάσει τα 118 δολάρια το βαρέλι, κλείνοντας την Παρασκευή στα 95,44 δολάρια. Αντίστοιχα, το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) έχασε περίπου 21% από τα 104 δολάρια στα οποία είχε σκαρφαλώσει τον περασμένο μήνα, διαμορφούμενο στα 83,08 δολάρια το βαρέλι. Στις ΗΠΑ, η εξέλιξη αυτή έφερε ανάσα στην αντλία, με τη μέση τιμή λιανικής της βενζίνης να υποχωρεί αισθητά κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι και το ντίζελ κάτω από τα 6 δολάρια.

Η αποκλιμάκωση ακολούθησε τον Οκτώβριο, όταν οι επενδυτές αποτιμούσαν τον κίνδυνο βαριάς στρατιωτικής κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφύγει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την απώλεια των πλειοψηφιών των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο, αν και σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fox News άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων μετά την Πρωτοχρονιά, όπως αναφέρει το CNBC.

Πλεόνασμα στα Χαρτιά, Κίνδυνοι στη Θάλασσα

Στις εκτιμήσεις των οίκων και των διεθνών οργανισμών, το πλεόνασμα αποτελεί το βασικό σενάριο των επόμενων τριμήνων. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) έχει προβλέψει πλεόνασμα πετρελαίου ήδη από το τέταρτο τρίμηνο —ένα κομβικό ορόσημο εννέα μήνες μετά τον πόλεμο στο Ιράν που προκάλεσε τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού στην ιστορία της αγοράς. Παράλληλα, η Goldman Sachs εκτιμά πλεόνασμα 2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα το 2027, ενώ η εταιρεία παρακολούθησης εμπορευμάτων και πλοίων Kpler ανεβάζει την πρόβλεψη στα 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Στο ίδιο μήκος κύματος, η JPMorgan βλέπει το Brent στα υψηλά επίπεδα των 70 δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2027 και στα 60 δολάρια το δεύτερο, ενώ η Goldman Sachs τοποθετεί τον μέσο όρο του επόμενου έτους γύρω στα 88 δολάρια για το Brent και τα 78 δολάρια για το WTI.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι προβλέψεις αυτές πατούν σε λεπτό πάγο. Ο στρατηγικός αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο, έγραψε σε σημείωμα προς τους πελάτες του ότι το sell-off του Νοεμβρίου ενδέχεται να έχει πάει υπερβολικά μακριά, τονίζοντας πως η αγορά έχει γίνει «υπερβολικά αισιόδοξη» και ότι η ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Κόλπο δεν ισοδυναμεί με επιστροφή στην κανονικότητα.

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος της Rapidan Energy και πρώην σύμβουλος ενέργειας του Λευκού Οίκου, ο οποίος προέβλεψε ευρείες διακυμάνσεις των τιμών μέχρι το τέλος της θητείας Τραμπ: από τα 70 έως τα 80 δολάρια σε περιόδους σχετικής ηρεμίας, αλλά πολύ πάνω από τα 100 δολάρια σε κάθε αναζωπύρωση της σύγκρουσης, εκτιμώντας ότι τα προβλεπόμενα πλεονάσματα του επόμενου έτους δεν θα επιβεβαιωθούν. Πιο ωμός εμφανίστηκε ο Ντέιβιντ Γκόλντγουιν, πρώην ειδικός απεσταλμένος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για θέματα διεθνούς ενέργειας, χαρακτηρίζοντας αβέβαιη την προοπτική πλεονάσματος όσο η αστάθεια παραμένει και προειδοποιώντας ότι ένα νέο κύμα αμερικανικών χτυπημάτων στο Ιράν θα προκαλούσε ιρανικά αντίποινα σε λιμάνια, διυλιστήρια ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Χαμηλές Ροές, Ιστορικά Χαμηλά Αποθέματα και Αγορά Κίνας

Παρά τη βελτίωση σε σχέση με το καλοκαίρι, οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή παραμένουν κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα και έχουν δείξει κόπωση τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς τα δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ και τη γύρω περιοχή δέχονται επιθέσεις σχεδόν καθημερινά. Σύμφωνα με υπηρεσίες θαλάσσιας ασφάλειας, φέτος τον μήνα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, έπειτα από 35 περιστατικά τον Οκτώβριο που αποτέλεσαν το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου.

Τα στοιχεία της Kpler δείχνουν ότι οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 12,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα την εβδομάδα που έληξε την Τετάρτη —περίπου 24% χαμηλότερα από τα 17 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως πριν από τον πόλεμο—, ενώ οι αποστολές καυσίμων έπεσαν στα 3,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (-49% έναντι των 6,3 εκατομμυρίων προπολεμικά). Την ίδια στιγμή, η Kpler επισημαίνει ότι το αναμενόμενο πλεόνασμα θα μπορούσε να μετατραπεί σε έλλειμμα εάν το Ιράν ή οι Χούτι πλήξουν τον τερματικό σταθμό εξαγωγών της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή κρίσιμες υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, όπως το Ρας Τανουρά, το Γιανμπού ή τον αγωγό Ανατολής-Δύσης.

Στην εξίσωση προστίθενται και τα αποθέματα: ο Γκόλντγουιν υπογραμμίζει ότι τα παγκόσμια αποθέματα ασφαλείας βρίσκονται ήδη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα χωρίς περιθώριο ταχείας αναπλήρωσης —ένα σημείο που επισημαίνουν εδώ και μήνες οι επικεφαλής των ExxonMobil και Chevron—, ενώ εκτιμά ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και οι Ευρωπαίοι θα διστάσουν να αντλήσουν ξανά από τα στρατηγικά αποθέματα αν η κρίση πάρει πολυετή χαρακτήρα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Σταουνόβο της UBS, η Κίνα αυξάνει εκ νέου τις εισαγωγές αργού λόγω της ευάλωτης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας περαιτέρω τα αποθέματα και σφίγγοντας τη φυσική αγορά — ένας παράγοντας που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πτώση των τιμών ενδέχεται να μην έχει διάρκεια.