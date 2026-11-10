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Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι υποχώρησε το πετρέλαιο Brent, για πρώτη φορά από τον Αύγουστο, καθώς οι νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και αποφυγή νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Στις πρωινές συναλλαγές στην Ευρώπη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, με την πλησιέστερη ημερομηνία παράδοσης, υποχωρούσαν στα 89,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματευόταν κάτω από τα 85 δολάρια, καταγράφοντας πτώση άνω του 2%.

Ήδη από την έναρξη των ασιατικών συναλλαγών, το Brent είχε διολισθήσει κάτω από τα 92 δολάρια, μετά τις πληροφορίες ότι ο Τραμπ δεν σχεδιάζει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Η προοπτική περιορισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων έχει μεταβάλει αισθητά το κλίμα στην αγορά ενέργειας, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται πλέον στις πιθανότητες διπλωματικής συμφωνίας.

Βουτιά 25% από τα υψηλά του Οκτωβρίου

Η νέα πτώση έρχεται σε συνέχεια των μεγάλων απωλειών που κατέγραψαν οι τιμές την προηγούμενη εβδομάδα.

Το Brent κατέρρευσε κατά 17% σε εβδομαδιαία βάση, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από την περίοδο των πρωτοφανών αναταράξεων στις αγορές πετρελαίου το 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Συνολικά, οι τιμές του Brent έχουν υποχωρήσει περίπου 25% από τα υψηλά άνω των 117 δολαρίων το βαρέλι που είχαν καταγραφεί στα τέλη Οκτωβρίου.

Όπως επισήμανε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank, η έντονη αποκλιμάκωση συνδέεται με τις αυξανόμενες ελπίδες για τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία διαρκεί ήδη οκτώ μήνες.

Οι προσδοκίες αυτές έχουν ενισχυθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι αγορές αξιολογούν τα νέα μηνύματα της Ουάσιγκτον σχετικά με την πιθανότητα πολιτικής διευθέτησης.

Σύμφωνα με τον Χάνσεν, ο Αμερικανός πρόεδρος ενίσχυσε περαιτέρω την αισιοδοξία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα χρειαστούν πρόσθετα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Οι επιθέσεις των Χούθι και ο ρόλος του Κατάρ

Παρά την αυξανόμενη αισιοδοξία για διπλωματική πρόοδο, οι κίνδυνοι για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής δεν έχουν εξαλειφθεί.

Οι Χούθι συνεχίζουν να στοχοποιούν ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, με την τελευταία επίθεση να αφορά εκ νέου τον αγωγό East-West, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά σαουδαραβικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, η επίθεση προκάλεσε περιορισμένης έκτασης πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε.

Ωστόσο, οι συναλλαγές της Τρίτης δείχνουν ότι οι επενδυτές αποδίδουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας, παρά στους κινδύνους νέων διαταραχών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα διπλωματική πρωτοβουλία στη Μέση Ανατολή, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε κάποια μορφή συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η προοπτική αυτή έχει περιορίσει σημαντικά το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου τους προηγούμενους μήνες.

Η προσφορά πετρελαίου ανακάμπτει, αλλά οι πιέσεις στο ντίζελ παραμένουν

Ο Όλε Χάνσεν επισήμανε ότι, παρά τη μεγάλη αποκλιμάκωση των τιμών του αργού, η κατάσταση στην ευρύτερη αγορά ενέργειας δεν έχει ακόμη ομαλοποιηθεί πλήρως.

Όπως εξήγησε, οι ροές αργού πετρελαίου έχουν σχεδόν επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, γεγονός που έχει συμβάλει στη σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών.

Αντίθετα, η προσφορά LNG και διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμούς.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι τιμές ορισμένων ενεργειακών προϊόντων να διατηρούνται σε υψηλότερα επίπεδα, ιδιαίτερα στην περίπτωση του ντίζελ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank, οι αγορές θα παρακολουθήσουν στενά μέσα στην ημέρα οποιοδήποτε νέο μήνυμα από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, το οποίο θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τις πιθανότητες διπλωματικής προόδου.

Η πορεία των συνομιλιών και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν καθοριστικές για τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση των τιμών, έπειτα από την απότομη υποχώρηση που έχει ήδη καταγραφεί στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.