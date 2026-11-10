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Σε χαμηλά δύο μηνών υποχώρησαν την Τρίτη οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς οι δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, που υποβαθμίζουν την ανάγκη νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, περιόρισαν τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Στην αρχή της συνεδρίασης, οι τιμές κατέγραψαν απώλειες που ξεπέρασαν τα 3 δολάρια το βαρέλι, προτού περιορίσουν την πτώση τους μετά τις δηλώσεις του ανώτατου αξιωματούχου ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός αξιωματούχος έκανε τις δηλώσεις σε συνέντευξή του στον φιλοϊρανικό τηλεοπτικό σταθμό Al-Mayadeen.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 1,08 δολάρια ή 1,2%, κλείνοντας στα 91,49 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) έχασε 81 σεντς ή 0,9%, διαμορφούμενο στα 86,04 δολάρια.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 31 Αυγούστου, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, παραμένοντας παράλληλα σε τεχνικά υπερπουλημένη περιοχή.

Ρούμπιο: Δεν χρειάζονται νέες μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ενημέρωσε τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στην Ομάδα των Επτά (G7) πως οι αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν αποδίδουν, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να μη χρειάζεται να προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Οι δηλώσεις έγιναν στο Παρίσι, στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της G7, στην οποία συμμετέχουν οι ΗΠΑ, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είχε προηγηθεί τη Δευτέρα η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι σκοπεύει να αναβάλει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, ανταποκρινόμενος στις εκκλήσεις χωρών της περιοχής, μεταξύ των οποίων και του Κατάρ. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε θέσει το ζήτημα κατά τις συνομιλίες του στον Λευκό Οίκο.

«Η αγορά εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στον πιο συμφιλιωτικό τόνο που υιοθετεί ο πρόεδρος Τραμπ απέναντι στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές», ανέφερε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade.

Στις ενδιάμεσες εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι τιμώρησαν τους Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ για την αύξηση του κόστους ζωής, η οποία τροφοδοτήθηκε από τους δασμούς και την άνοδο των ενεργειακών τιμών λόγω του πολέμου με το Ιράν. Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν ισχυρές πλειοψηφίες και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Παρά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης, πάντως, οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται. Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πυραύλους που εκτόξευσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας. Από την πλευρά τους, οι Χούθι ανέφεραν ότι σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά.

Ουκρανία: Οι ειρηνευτικές συνομιλίες και ο ρόλος του ρωσικού πετρελαίου

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τις διεθνείς τιμές του αργού είναι οι νέες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Αξιωματούχοι της Ρωσίας και της Ουκρανίας συναντήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι για τις πρώτες ειρηνευτικές συνομιλίες από τον Φεβρουάριο, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη συνάντηση παραγωγική, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρά την επανέναρξη του διαλόγου, οι θέσεις των δύο πλευρών εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά ως προς τους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή.

Σύμφωνα με στοιχεία των αμερικανικών ενεργειακών αρχών, η Ρωσία ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου παγκοσμίως το 2025, πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή, με στόχο τον περιορισμό της πρόσβασης της ρωσικής ενέργειας στις διεθνείς αγορές, έχουν συμβάλει στη στήριξη των τιμών. Κατά συνέπεια, μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτρέψει στη Μόσχα να αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου, ενισχύοντας την παγκόσμια προσφορά.

Η Fed και ο πληθωρισμός προσθέτουν πιέσεις στις τιμές

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκονται και οι εξελίξεις στην αμερικανική οικονομία, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις πιθανότητες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, η ισχυρή αγορά εργασίας και ο πληθωρισμός που παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed εδώ και σχεδόν έξι χρόνια αποτελούν παράγοντες που συνηγορούν υπέρ μιας περαιτέρω σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής.

Για την αγορά πετρελαίου, μια τέτοια εξέλιξη δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις, καθώς η αύξηση των επιτοκίων ανεβάζει το κόστος δανεισμού, περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα και μπορεί να επιβραδύνει τη ζήτηση για ενέργεια.

Ήδη, οι υψηλότερες ενεργειακές τιμές που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχουν αναγκάσει καταναλωτές σε πολλές χώρες να περιορίσουν τη χρήση πετρελαίου.

Στην τελευταία έκθεσή της, η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) εκτιμά ότι η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων οδεύει προς υποχώρηση, από το ιστορικό υψηλό των 104,4 εκατ. βαρελιών ημερησίως το 2025 στα 102,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2026.