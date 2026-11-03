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Για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση υποχωρούν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε διπλωματική συμφωνία για τον τερματισμό της οκτάμηνης σύγκρουσης, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Το Brent υποχωρούσε κατά 3%, στα 101,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε πτώση 2,3%, στα 94,23 δολάρια, περνώντας κάτω από το όριο των 95 δολαρίων.

Η νέα πτώση καταγράφεται εν μέσω φημών ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη σημειώνουν πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας, δημιουργώντας προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Είχε προηγηθεί βουτιά άνω του 7% στις τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, μετά τα μηνύματα που εξέπεμψαν οι δύο πλευρές ότι παραμένουν ανοιχτές σε συνομιλίες για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση.

Διπλωματικές διεργασίες υπό τη σκιά νέων αμερικανικών επιθέσεων

Παρά την αισιοδοξία που επικρατεί στις αγορές, ο κίνδυνος νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης δεν έχει εξαλειφθεί. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επίθεση στο νησί Κεσμ (Qeshm) του Ιράν, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχουν διεξαγάγει σειρά «περιορισμένων πληγμάτων» εναντίον στόχων στη χώρα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν διατηρείται σκόπιμα σε χαμηλό επίπεδο δημοσιότητας, προκειμένου να μη δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζει μια μεγάλης κλίμακας κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Η εφημερίδα επικαλείται σχετικά ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος περιγράφει τη στρατηγική περιορισμένης προβολής των συγκεκριμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Βανς και Ρούμπιο βλέπουν περιθώρια συμφωνίας

Παρά τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να προβάλλει το ενδεχόμενο διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο CNN ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Αμερικανός Πρόεδρος αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία την προοπτική μιας συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων.

«Ο Πρόεδρος και εγώ αισθανόμαστε πολύ αισιόδοξοι για την προοπτική να καταλήξουμε ενδεχομένως σε μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε την Κυριακή ότι ο Τραμπ επιθυμεί να επιλύσει τον πόλεμο με το Ιράν «με διπλωματικά μέσα», υπογραμμίζοντας ότι προτιμά να αποφύγει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος.

Οι τοποθετήσεις αυτές ενίσχυσαν τις προσδοκίες των επενδυτών ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, περιορίζοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου.

Ο πληθωρισμός και οι εκλογές αυξάνουν την πίεση στον Τραμπ

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την αμερικανική οικονομία, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση του πληθωρισμού.

Οι υψηλές τιμές της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξελιχθεί σε μείζον ζήτημα για τους καταναλωτές, προκαλώντας παράλληλα πολιτική πίεση στον Τραμπ εν μέσω των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο.

Η διατήρηση των ενεργειακών τιμών σε υψηλά επίπεδα περιορίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και δυσκολεύει την προσπάθεια αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.

Την προηγούμενη εβδομάδα, δύο πρόεδροι περιφερειακών τραπεζών της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) υποστήριξαν ότι ενδέχεται να απαιτηθούν περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων, προκειμένου να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Τα υψηλότερα επιτόκια λειτουργούν συνήθως ανασταλτικά για την οικονομική ανάπτυξη και αυξάνουν το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, όμως, συμβάλλουν στη συγκράτηση της ζήτησης και, κατά συνέπεια, στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Έτσι, η πορεία των τιμών του πετρελαίου συνδέεται πλέον άμεσα τόσο με τις διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και με τις προοπτικές της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την οικονομία και τις αγορές.