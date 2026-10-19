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Πάνω από τα 109 δολάρια το βαρέλι διατηρήθηκε τη Δευτέρα το πετρέλαιο Brent, πλησιάζοντας τα πρόσφατα υψηλά του, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και τα νέα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές εντείνουν την αβεβαιότητα για την ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

Οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον αεροδρομίων και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια στιγμή η Ουκρανία εξαπέλυσε νέα κύματα επιδρομών με drones εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Ρωσία.

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 31 σεντς και έκλεισαν στα 109,55 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως αγγίξει ενδοσυνεδριακά τα 110,70 δολάρια.

Αντίθετα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 2,25 δολάρια, κλείνοντας στα 103,66 δολάρια το βαρέλι.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν επιθέσεις σε αεροδρόμια και εγκαταστάσεις της Aramco

Οι Χούθι υποστήριξαν τη Δευτέρα ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε σειρά στρατηγικών στόχων στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ και το διεθνές αεροδρόμιο της Άμπχα, στη νοτιοδυτική πλευρά της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στη Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, το κοίτασμα πετρελαίου Shaybah, καθώς και δυνάμεις του σαουδαραβικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η νέα κλιμάκωση των επιθέσεων είχε άμεσες συνέπειες και στον επιχειρηματικό προγραμματισμό του βασιλείου.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναβάλλει για το 2027 το επενδυτικό συνέδριο Future Investment Initiative (FII), το οποίο ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα και να διαρκέσει τέσσερις ημέρες.

Η απόφαση αποδίδεται στην κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι εναντίον της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, με απολογισμό τουλάχιστον 12 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία

Την ίδια ώρα, νέα εστία ανησυχίας για τις ενεργειακές αγορές δημιουργούν οι εξελίξεις στη Ρωσία, όπου εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην Αγία Πετρούπολη, έπειτα από μαζική ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη την Κυριακή.

Τις πυρκαγιές επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντερ Μπέγκλοφ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, από τον συγκεκριμένο τερματικό σταθμό εξάγονται περίπου 120.000 βαρέλια διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων ημερησίως, κυρίως μαζούτ.

Η έκταση των ζημιών στις εγκαταστάσεις δεν είχε γίνει άμεσα γνωστή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαταραχών στις εξαγωγές.

Η εύθραυστη ενεργειακή εκεχειρία Ρωσίας και Ουκρανίας

Η Ουκρανία είχε αναστείλει προσωρινά τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στις 11 Οκτωβρίου, ότι Κίεβο και Μόσχα είχαν συμφωνήσει σε εκεχειρία όσον αφορά τις επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ρωσία συνέχισε να πλήττει ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις μετά την ανακοίνωση Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Κίεβο θα επαναλάβει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών στόχων ως αντίποινα.

Η επανέναρξη των πληγμάτων επιβαρύνει περαιτέρω τις προοπτικές σταθεροποίησης της ενεργειακής αγοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία η Μέση Ανατολή βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σοβαρή κλιμάκωση των συγκρούσεων.

Επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο

Η ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών ενισχύθηκε μετά τις επιθέσεις εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων στα ανοικτά της Σαουδικής Αραβίας, στον Περσικό Κόλπο, την Παρασκευή.

Σύμφωνα με αναφορές του βρετανικού κέντρου παρακολούθησης της εμπορικής ναυτιλίας United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), ένα μικρό σκάφος εκτόξευσε ρουκετοβόλο βλήμα εναντίον μη ταυτοποιημένου δεξαμενόπλοιου, σε απόσταση 78 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά του Αλ Τζουμπάιλ.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, το δεξαμενόπλοιο ST3 χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, όπως ανέφερε το UKMTO.

Οι επιθέσεις σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ιράν έχει κλιμακώσει τα πλήγματα εναντίον δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν, με στόχο τον περιορισμό των εξαγωγών αργού πετρελαίου από την περιοχή.

Οι εξελίξεις αυτές διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον γεωπολιτικό κίνδυνο στην αγορά πετρελαίου, καθώς η ασφάλεια των εγκαταστάσεων παραγωγής και των βασικών θαλάσσιων οδών μεταφοράς παραμένει καθοριστική για την ομαλή τροφοδοσία της διεθνούς αγοράς.