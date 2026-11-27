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Συνέχεια στο ράλι των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας προοιωνίζεται και ο Δεκέμβριος, καθώς η παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και η είσοδος στη χειμερινή περίοδο δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους.

Η υψηλή τιμή του φυσικού αερίου, που κινείται στα 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα στον ευρωπαϊκό κόμβο συναλλαγών TTF, τα περιορισμένα υδροηλεκτρικά αποθέματα και η μειωμένη διαθεσιμότητα των πυρηνικών μονάδων στην Ευρώπη συνθέτουν ένα δυσμενές σκηνικό για την αγορά ηλεκτρισμού. Η νέα άνοδος της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος εντείνει τις πιέσεις στους προμηθευτές, οι οποίοι καλούνται τις επόμενες ημέρες να ανακοινώσουν τις χρεώσεις του τελευταίου μήνα του έτους.

Ο Νοέμβριος ήταν ο μήνας με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις του χρόνου στα πράσινα τιμολόγια, με αυξήσεις που έφτασαν έως και 76%.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η άνοδος της χονδρεμπορικής κατά 25,5% τον Οκτώβριο (στα 197 ευρώ/MWh από 157 ευρώ/MWh τον Σεπτέμβριο) μεταφέρθηκε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στα τιμολόγια των περισσότερων προμηθευτών, σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης από την πλευρά τους. Οι έντονες ανατιμήσεις καταγράφηκαν μάλιστα και σε προμηθευτές που το προηγούμενο διάστημα είχαν διατηρήσει τις χρεώσεις τους σε χαμηλά επίπεδα και έβαζαν πλάτη στο ενεργειακό κόστος.

Η διαδοχική άνοδος των τιμών, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για τους επόμενους μήνες, φαίνεται ότι εξαντλεί τα περιθώρια αυτής της πολιτικής. Λίγο πριν από την εκπνοή του Νοεμβρίου, η μέση χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται στα 225,98 ευρώ/MWh, με βάση τα στοιχεία έως τις 26 Νοεμβρίου, σημειώνοντας νέα αύξηση κατά 14,7% σε σχέση με τον Οκτώβριο και σωρευτική άνοδο σχεδόν 44% μέσα σε δύο μήνες. Το πόσο από τη νέα επιβάρυνση θα μετακυλιστεί στη λιανική μένει να φανεί από τις ανακοινώσεις των προμηθευτών στις αρχές της επομένης εβδομάδας.

Η ευρωπαϊκή αδράνεια

Την ώρα που η ενεργειακή ακρίβεια προδιαγράφει έναν δύσκολο χειμώνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η ευρωπαϊκή απάντηση εξακολουθεί να εκκρεμεί. Στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, που οδηγήθηκε σε ένα ακόμη αδιέξοδο των χωρών να συμφωνήσουν, το ενεργειακό κόστος δεν αποτέλεσε αυτοτελές θέμα της επίσημης ατζέντας, ωστόσο συνδέεται με τη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες της Ευρώπης.

Ενδεικτική είναι η παρέμβαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συνέδεσε την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ενεργειακής αγοράς με την ανάγκη ενός ισχυρότερου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ωστόσο, ενώ στις Βρυξέλλες η διαπραγμάτευση αφορά στους πόρους της επόμενης επταετίας, οι πιέσεις στην αγορά ηλεκτρισμού είναι άμεσες και η διαχείριση των ανατιμήσεων παραμένει υπόθεση των εθνικών κυβερνήσεων και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων κάθε χώρας. Στην Ελλάδα, οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της νέας έξαρσης της ενεργειακής ακρίβειας περιορίζονται επί του παρόντος στα καύσιμα κίνησης, χωρίς αντίστοιχα μέτρα για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Σκληρή κριτική στις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας άσκησε χθες και ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, στο περιθώριο της έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αντιπαραβάλλοντας την οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία με τον δισταγμό των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να διαθέσουν πόρους για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Ο κ. Μυτιληναίος έκανε λόγο για αναντιστοιχία μεταξύ των αποφάσεων των ευρωπαϊκών ηγεσιών και της βούλησης των πολιτών, εκτιμώντας ότι η διάσταση αυτή θα οδηγήσει σε πολιτικές ανατροπές το 2027.

«Αν κάνεις αυτή τη στιγμή ένα υποτιθέμενο δημοψήφισμα και βάλεις ένα ερώτημα: Τι προτιμάτε; Να βοηθάμε συνεχώς με άπειρα δισεκατομμύρια την Ουκρανία, με όπλα και χρήματα, ή να μειώσουμε την τιμή της βενζίνης κατά 30%; Όπως καταλαβαίνετε, το 99% θα ψηφίσει το δεύτερο. Αλλά αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη από τους ηγέτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το έλλειμμα της αποθήκευσης και ο εγκλωβισμός στο φυσικό αέριο

Στο εσωτερικό, η νέα έξαρση των τιμών αναζωπυρώνει την κριτική της ενεργειακής αγοράς προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της αποθήκευσης. Στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι η ταχύτερη είσοδος των μπαταριών στο σύστημα θα μπορούσε να είχε περιορίσει την έκταση των ανατιμήσεων, αξιοποιώντας την πλεονάζουσα φθηνή παραγωγή των φωτοβολταϊκών για την κάλυψη της ζήτησης κατά τις ακριβές βραδινές ώρες.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, με νέα παρέμβασή του, προχθές μετέφερε το κέντρο βάρους της συζήτησης στο κόστος του φυσικού αερίου, αναδεικνύοντας ουσιαστικά ένα κενό της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής. Η Ευρώπη έχει επικεντρωθεί στην απεξάρτησή της από το ρωσικό αέριο, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προσιτές τιμές για το καύσιμο από το οποίο εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η διαμόρφωση του κόστους του ηλεκτρισμού.

Με το φυσικό αέριο να κοστίζει τον Οκτώβριο 87 ευρώ/MWh, έναντι μόλις 15 ευρώ/MWh το 2019, το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από μονάδες αερίου ξεπερνά, σύμφωνα με τον υφυπουργό, τα 200 ευρώ/MWh, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων. Κατά τον κ. Τσάφο, η Ευρώπη πληρώνει σήμερα το τίμημα δύο διαδοχικών ενεργειακών σοκ, της αποκοπής από το ρωσικό αέριο και της φετινής διαταραχής των εξαγωγών του Κατάρ. Χρειάζεται, επομένως, όχι μόνο μια στρατηγική απεξάρτησης αλλά και ένα σχέδιο εξασφάλισης επαρκών ποσοτήτων φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές για όσο διάστημα το καύσιμο παραμένει αναγκαίο.

Η επιχειρηματολογία αυτή εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την ακρίβεια, δεν αναιρεί όμως το ζήτημα που θέτει η εγχώρια αγορά για τις καθυστερήσεις στην αποθήκευση. Άλλωστε, και ο ίδιος ο υφυπουργός αναγνωρίζει ότι οι μπαταρίες, σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ, μπορούν να περιορίσουν την επίδραση των τιμών του φυσικού αερίου στο κόστος του ηλεκτρισμού. Το ερώτημα είναι πόσο μικρότερη θα ήταν σήμερα η έκθεση της ελληνικής αγοράς στις διεθνείς ανατιμήσεις εάν οι επενδύσεις στην αποθήκευση είχαν προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς.

Λιγότερα νερά και πυρηνικά στην Ευρώπη

Πέρα από το ακριβό φυσικό αέριο, πρόσθετες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού ασκούν οι περιορισμοί στην παραγωγή από φθηνότερες πηγές ενέργειας. Η παρατεταμένη ξηρασία του καλοκαιριού οδήγησε την υδροηλεκτρική παραγωγή του τρίτου τριμήνου στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2015, με ετήσια πτώση 13%, σύμφωνα με τη Montel Analytics.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εικόνα στη Νορβηγία, όπου η πληρότητα των υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων έχει υποχωρήσει στο 66%, έναντι 77,7% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με τη χώρα να μετατρέπεται την προηγούμενη εβδομάδα σε καθαρό εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια στιγμή, στη Γαλλία, σύμφωνα με τα στοιχεία διαθεσιμότητας της EDF στις 26 Νοεμβρίου, εκτός λειτουργίας βρίσκονταν 14 από τους 57 πυρηνικούς αντιδραστήρες, με τη διαθέσιμη ισχύ να περιορίζεται στα 46,1 GW, έναντι συνολικού εγκατεστημένου δυναμικού 63,25 GW.

Οι περιορισμοί αυτοί αυξάνουν την εξάρτηση της ευρωπαϊκής αγοράς από την ακριβή ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο, καθιστώντας την περισσότερο ευάλωτη σε περιόδους αυξημένης ζήτησης και χαμηλής παραγωγής από ΑΠΕ. Μια σχετική ανάσα θα μπορούσε να προσφέρει η σταδιακή επάνοδος των γαλλικών πυρηνικών μονάδων, με τη διαθέσιμη ισχύ να προβλέπεται ότι θα ανέλθει στα 56 GW την εβδομάδα των Χριστουγέννων, εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα επαναλειτουργίας.

Ισχυρές παραμένουν οι πιέσεις και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρά τις ενδείξεις βελτίωσης των υδρολογικών συνθηκών και την επαναφορά σημαντικού πυρηνικού δυναμικού. Στη Σερβία, η υδροηλεκτρική παραγωγή υποχώρησε κατά περίπου 17% την εβδομάδα 9-15 Νοεμβρίου, με τις καθαρές εισαγωγές να καλύπτουν το 19% της ζήτησης, ενώ στη Ρουμανία, παρά τη σταδιακή ανάκαμψη της παροχής του Δούναβη, εξακολουθούν να καταγράφονται προβλήματα διαθεσιμότητας σε μεγάλες υδροηλεκτρικές μονάδες.

Ακόμη και η επαναλειτουργία των δύο πυρηνικών αντιδραστήρων της Τσερναβόντα στη Ρουμανία και του έκτου αντιδραστήρα του Κοζλοντούι στη Βουλγαρία δεν έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής αρκετή για να ανακόψει την ακρίβεια στην περιφερειακή αγορά, η οποία επηρεάζει άμεσα και τη διαμόρφωση των τιμών στην Ελλάδα.

Επιταχύνεται η στροφή στα μπλε τιμολόγια

Μπροστά στην παρατεταμένη αστάθεια των τιμών, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν καταφύγιο στα σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προκύπτει από την τελευταία έκθεση λιανικής της ΡΑΑΕΥ για τον Σεπτέμβριο.

Τα πράσινα τιμολόγια εξακολουθούν να συγκεντρώνουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια καταναλωτές, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% της αγοράς. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι, ωστόσο, η δυναμική των μπλε τιμολογίων, τα οποία ξεπέρασαν πλέον τα 2 εκατομμύρια, με αύξηση κατά 124.000 καταναλωτές σε σχέση με τον Αύγουστο.

Η μεγάλη αυτή αύξηση συμπίπτει χρονικά με τον μήνα κατά τον οποίο η ΔΕΗ έβγαλε στην αγορά το φθηνότερο τότε σταθερό τιμολόγιο, με χρέωση 11,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα. Η εκτίμηση είναι ότι η επιχείρηση απέσπασε τη μερίδα του λέοντος από τις νέες μετακινήσεις προς τα σταθερά προϊόντα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επί του παρόντος αναλυτικά στοιχεία που να επιτρέπουν την ακριβή αποτίμηση των κερδών της.

Η τάση αυτή εκδηλώθηκε μάλιστα πριν από το μεγάλο κύμα ανατιμήσεων του Νοεμβρίου, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη μετακίνηση καταναλωτών προς τα σταθερά προϊόντα. Μόνο που στο μεταξύ η ενεργειακή ακρίβεια έχει αρχίσει να ανεβάζει τον πήχη των χρεώσεων και στα μπλε τιμολόγια, καθιστώντας ακριβότερη ακόμη και την επιλογή της ασφάλειας από τις διακυμάνσεις της αγοράς.