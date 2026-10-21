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Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών έχει εκτιναχθεί το κόστος προστασίας έναντι των διακυμάνσεων της βρετανικής λίρας σε σχέση με το ευρώ, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για την ανακοίνωση του νέου προϋπολογισμού της Βρετανίας την επόμενη εβδομάδα.

Η προσοχή των αγορών επικεντρώνεται στις προοπτικές των δημόσιων οικονομικών της χώρας και στις αποφάσεις που θα λάβει ο υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι, προκειμένου να εξισορροπήσει τα δημοσιονομικά μεγέθη.

Οι ανησυχίες έχουν ενταθεί μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο κρατικός δανεισμός κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ξεπέρασε τις προβλέψεις, επιβαρύνοντας περαιτέρω το δημόσιο χρέος, το οποίο έχει ήδη υπερβεί τα 3 τρισ. στερλίνες.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει τους επενδυτές στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης, προκειμένου να περιορίσουν την έκθεσή τους σε ενδεχόμενες απότομες μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Σε υψηλό πέντε μηνών η μεταβλητότητα της στερλίνας

Η τεκμαρτή μεταβλητότητα διάρκειας μίας εβδομάδας στην ισοτιμία ευρώ/στερλίνας, η οποία πλέον περιλαμβάνει την ημέρα ανακοίνωσης του προϋπολογισμού, αυξήθηκε έως το 4,88%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Πρόκειται για έναν δείκτη που αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς για το μέγεθος των πιθανών διακυμάνσεων μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στις τιμές των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Η άνοδός του υποδηλώνει ότι οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για να προστατευθούν από πιθανές έντονες κινήσεις της λίρας κατά την περίοδο ανακοίνωσης των δημοσιονομικών μέτρων.

Παρά την αυξημένη επιφυλακτικότητα, οι τοποθετήσεις στην αγορά παραγώγων δεν δείχνουν απαραίτητα προσδοκίες για υποχώρηση του βρετανικού νομίσματος.

Αντίθετα, ο δείκτης risk reversals, που αποτυπώνει τη σχετική ζήτηση για προστασία έναντι ανόδου ή πτώσης μιας ισοτιμίας, υποδηλώνει ότι οι συναλλασσόμενοι αναμένουν ήπια ενίσχυση της στερλίνας έναντι του ευρώ την επόμενη εβδομάδα.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι επενδυτές δεν στοιχηματίζουν αποκλειστικά σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά επιδιώκουν κυρίως να προστατευθούν από μεγαλύτερες διακυμάνσεις.

Γιατί οι επενδυτές προτιμούν την ισοτιμία ευρώ/στερλίνας

Παραδοσιακά, οι επενδυτές χρησιμοποιούν την ισοτιμία ευρώ/στερλίνας για να εκφράσουν τις εκτιμήσεις τους σχετικά με κινδύνους που αφορούν ειδικά τη βρετανική οικονομία.

Ο λόγος είναι ότι το δολάριο επηρεάζεται από περισσότερους διεθνείς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να περιπλέξουν την εικόνα για τη λίρα.

Ωστόσο, αυτή τη φορά η διάκριση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη, καθώς και το ευρώ αντιμετωπίζει σημαντικές δημοσιονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις.

Τα στοιχεία της Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) δείχνουν ότι οι επενδυτές έχουν προχωρήσει σε τοποθετήσεις αντιστάθμισης κινδύνου έναντι πιθανής υποχώρησης της λίρας σε σχέση με το δολάριο, χρησιμοποιώντας συμβόλαια που λήγουν μετά την ανακοίνωση του προϋπολογισμού.

Αντίθετα, οι τοποθετήσεις έναντι του ευρώ εμφανίζονται περισσότερο μοιρασμένες, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τη σχετική πορεία των δύο ευρωπαϊκών νομισμάτων.

Ο προϋπολογισμός αυξάνει το «ασφάλιστρο» κινδύνου

Η ένταση της ανησυχίας αποτυπώνεται και στη διαφορά μεταξύ της τεκμαρτής μεταβλητότητας μίας εβδομάδας και τριών εβδομάδων.

Το λεγόμενο ασφάλιστρο μεταβλητότητας που συνδέεται με τον προϋπολογισμό έχει οδηγήσει τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τη μεταβλητότητα μεγαλύτερης διάρκειας, με τη διαφορά να είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων πέντε μηνών.

Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς τα δικαιώματα προαίρεσης διάρκειας τριών εβδομάδων καλύπτουν επίσης τις επόμενες συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Παρά τη σημασία των αποφάσεων των δύο κεντρικών τραπεζών, οι επενδυτές φαίνεται να αποδίδουν ιδιαίτερο βάρος στον άμεσο κίνδυνο που συνδέεται με τις δημοσιονομικές ανακοινώσεις του Λονδίνου.

Ο πληθωρισμός περιπλέκει τις αποφάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας

Την ίδια στιγμή, τα τελευταία οικονομικά στοιχεία ενισχύουν τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική στη Βρετανία.

Ο πληθωρισμός έφτασε τον Σεπτέμβριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 μηνών, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.

Η εξέλιξη αυτή διατηρεί την Τράπεζα της Αγγλίας σε τροχιά για την πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Για τη βρετανική κεντρική τράπεζα, το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο ο νέος προϋπολογισμός θα μεταβάλει τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Εάν τα δημοσιονομικά μέτρα ενισχύσουν σημαντικά τη ζήτηση στην οικονομία, υπάρχει ο κίνδυνος οι πληθωριστικές πιέσεις που προέρχονται από το εξωτερικό να αποκτήσουν μεγαλύτερη διάρκεια.

«Οι προσδοκίες είναι χαμηλές, αλλά οποιαδήποτε σημαντική δημοσιονομική τόνωση θα αύξανε τον κίνδυνο ο εισαγόμενος πληθωρισμός να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια και να αναγκάσει την Τράπεζα της Αγγλίας να ακολουθήσει έναν πιο παρατεταμένο κύκλο νομισματικής σύσφιγξης», επισημαίνει ο Ντέιβιντ Ρις (David Rees), επικεφαλής παγκόσμιας οικονομικής ανάλυσης της Schroders.

Η παρατήρησή του αναδεικνύει το δίλημμα που αντιμετωπίζει η βρετανική οικονομία: την ανάγκη δημοσιονομικής ισορροπίας σε μια περίοδο αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων.

Για τις αγορές συναλλάγματος, ο συνδυασμός υψηλού χρέους, αβεβαιότητας για τον προϋπολογισμό και ενδεχόμενων αυξήσεων επιτοκίων δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο η στερλίνα ενδέχεται να παρουσιάσει μεγαλύτερες διακυμάνσεις, ανεξάρτητα από την τελική κατεύθυνση της ισοτιμίας της.