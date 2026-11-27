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Συναγερμό στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έχει προκαλέσει η κυβερνοεπίθεση στο υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων, η οποία οδήγησε στην προληπτική αναστολή λειτουργίας ορισμένων διαδικτυακών υπηρεσιών, εν μέσω αυξανόμενων περιστατικών κυβερνοασφάλειας που πλήττουν δημόσιους οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις στην Βρετανία.

Ο υπουργός Εργασίας και Συντάξεων, Πατ ΜακΦάντεν, διαβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να παραπέμπουν σε παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.

«Πρόκειται για ένα σοβαρό κυβερνοπεριστατικό. Η διερεύνηση των αιτιών βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο ΜακΦάντεν σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η καταβολή συντάξεων και τακτικών επιδομάτων συνεχίζεται κανονικά, ενώ το υπουργείο βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας και άλλους κυβερνητικούς φορείς για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των υπηρεσιών.

«Το σημαντικότερο μήνυμα για το κοινό αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι έχουν παραβιαστεί προσωπικά δεδομένα», επισήμανε.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού είχε διευκρινίσει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις στοχοποίησης άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών από κακόβουλους παράγοντες.

Στο στόχαστρο επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων που έχουν προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες σε βρετανικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και κρίσιμες υποδομές τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ των οργανισμών και εταιρειών που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με εκτεταμένα προβλήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις διάρκειας μηνών, περιλαμβάνονται η Βρετανική Βιβλιοθήκη, πάροχος υπηρεσιών αιματολογικών εξετάσεων, το Μετρό του Λονδίνου, καθώς και οι Marks & Spencer, Co-op και Jaguar Land Rover.

Την ίδια ώρα, οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας εξέδωσαν αυτή την εβδομάδα προειδοποίηση για τον κίνδυνο ρωσικού σαμποτάζ σε βάρος επιχειρήσεων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που προμηθεύουν με στρατιωτικό εξοπλισμό και όπλα την Ουκρανία.

Οι αρμόδιες αρχές κάλεσαν τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να περιορίσουν την έκθεσή τους σε ψηφιακές απειλές, να ενισχύσουν τους μηχανισμούς εντοπισμού και αναφοράς εχθρικών δραστηριοτήτων και να λάβουν πρόσθετα μέτρα για την προστασία των κρίσιμων περιουσιακών τους στοιχείων.