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Aπό την πρόσκαιρη ανάκαμψη στην επιστροφή της αβεβαιότητας. Το Bitcoin βλέπει τα κέρδη του καλοκαιρινού ράλι να εξανεμίζονται, καθώς η υποχώρηση της διάθεσης των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου, η συρρίκνωση της ρευστότητας και το πλήγμα από την κυβερνοεπίθεση στην Binance δημιουργούν ένα ολοένα πιο εύθραυστο περιβάλλον για το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα της αγοράς.

Η ρευστότητα έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την κυβερνοεπίθεση στην Binance, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και μεγάλες εντολές αγοραπωλησίας μπορούν πλέον να προκαλέσουν εντονότερες μεταβολές στις τιμές, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Σύμφωνα με την εταιρεία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Talos, η συνολική αξία των εντολών αγοράς και πώλησης που βρίσκονται σε απόσταση έως 1% από τη μέση τιμή του Bitcoin, δείκτης που αποτυπώνει τη διαθέσιμη ρευστότητα κοντά στην τρέχουσα τιμή— έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 38% σε σχέση με το υψηλότερο επίπεδο που είχε καταγράψει φέτος, πριν από την κυβερνοεπίθεση στην Binance. Με άλλα λόγια, ένας πωλητής ενδέχεται πλέον να χρειαστεί να δεχθεί χαμηλότερη τιμή για να ολοκληρώσει τη συναλλαγή του, ενώ ένας αγοραστής μπορεί να αναγκαστεί να πληρώσει ακριβότερα.

Το ράλι που εξανεμίστηκε και η επιστροφή των πωλητών

Την Τετάρτη, το Bitcoin διαπραγματεύεταια πέριξ των 64.000 δολαρίων καταγράφοντας απώλειες περίπου 49% σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του. Το κύμα ρευστοποιήσεων που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα εξάλειψε την ανάκαμψη που είχε αρχίσει τον Αύγουστο, μετά τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα αυξήσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμων ομολόγων. Εκείνο το ράλι είχε προσφέρει μια σπάνια ανάσα ανακούφισης στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Τα cryptos δυσκολεύονταν να ανακτήσουν τη δυναμική τους μετά το κραχ της αγοράς τον Οκτώβριο του 2025, ενώ η άνοδος του Bitcoin είχε αναζωπυρώσει προσωρινά την εκτίμηση ότι θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη στρατηγική τοποθέτησης σε περιουσιακά στοιχεία που προστατεύουν από την υποτίμηση των νομισμάτων, όπως ο χρυσός.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Glassnode, οι επενδυτές που απέκτησαν Bitcoin κατά τους τελευταίους έξι μήνες υπέστησαν σημαντικές απώλειες στις αρχές του 2026, κατοχύρωσαν κέρδη κατά την άνοδο του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου και πλέον επιστρέφουν στις πωλήσεις, αυτή τη φορά με ζημία.

Η Wall Street, η Fed και η αυξανόμενη πίεση στο Bitcoin

Το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον έχει επιδεινωθεί αισθητά έκτοτε. Ένα κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές, με επίκεντρο τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η πιο αυστηρή στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ως προς τη νομισματική πολιτική, έχουν οδηγήσει τους επενδυτές μακριά από τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου. Στη συνέχεια, η κυβερνοεπίθεση στην Binance αποτέλεσε ένα πρόσθετο πλήγμα ειδικά για την αγορά των κρυπτονομισμάτων, η οποία ήδη έχανε τη δυναμική της.

«Σε γενικές γραμμές, η αγορά των κρυπτονομισμάτων βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους υπό την επιρροή του ευρύτερου επενδυτικού κλίματος ανάληψης κινδύνου, ιδίως της δυναμικής των μετοχών μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών», δήλωσε ο Ρατζίβ Σόουνι, επικεφαλής διαχείρισης χαρτοφυλακίων στην Wave Digital Assets. Όπως σημείωσε, η συσχέτιση του Bitcoin με τους S&P 500 και Nasdaq έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές το αντιμετωπίζουν και πάλι κυρίως ως περιουσιακό στοιχείο υψηλού κινδύνου και όχι ως ασφαλές καταφύγιο απέναντι στην υποτίμηση των νομισμάτων.

Αναγκαστικές ρευστοποιήσεις δισεκατομμυρίων

Την ίδια ώρα, περιορίζεται η μόχλευση σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο ενεργές αγορές συναλλαγών στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Το ανοιχτό ενδιαφέρον στα διαρκή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Bitcoin, τα οποία δεν έχουν ημερομηνία λήξης, έχει υποχωρήσει στα περίπου 41,6 δισ. δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024, σύμφωνα με την Coinglass. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις επανειλημμένες αναγκαστικές ρευστοποιήσεις θέσεων επενδυτών που είχαν ποντάρει στην άνοδο των τιμών.

Από την κυβερνοεπίθεση στο Binance και έπειτα, έχουν ρευστοποιηθεί ανοδικές θέσεις συνολικής αξίας περίπου 7,6 δισ. δολαρίων σε διάφορα κρυπτονομίσματα. «Η μόχλευση των βραχυπρόθεσμων κερδοσκοπικών κεφαλαίων έχει αναμφίβολα εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό από το σύστημα», ανέφερε ο Σόουνι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα υποχωρήσουν και οι πιέσεις από τις πωλήσεις.

Όπως εξήγησε, οι εταιρείες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων πωλούν μέρος των αποθεμάτων τους για να εξασφαλίσουν ρευστότητα, καθώς επενδύουν σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες που διατηρούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στα ταμεία τους αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος χρηματοδότησης, καθώς η τιμή του Bitcoin υποχωρεί.

Οι εταιρείες εξόρυξης MARA και Riot έχουν αναφέρει πωλήσεις περίπου 60.000 Bitcoin μέσα στον μήνα, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τη στροφή τους προς την τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές κέντρων δεδομένων.

Η απουσία ισχυρής ζήτησης αποτυπώνεται και στις ροές κεφαλαίων των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF). Οι επενδυτές έχουν αποσύρει περίπου 2,6 δισ. δολάρια από τα αμερικανικά Bitcoin spot ETF μέσα στον Νοέμβριο, στερώντας από το κρυπτονόμισμα μία σταθερή πηγή αγοραστικής ζήτησης που στο παρελθόν λειτουργούσε υποστηρικτικά για την τιμή του.

Τι χρειάζεται το Bitcoin για να ανακάμψει και ο κίνδυνος νέων πιέσεων

Ο Τζάσπερ ντε Μέαρ, trader στην Wintermute, εκτίμησε ότι η ανάκαμψη στα τέλη του καλοκαιριού μοιάζει πλέον όλο και περισσότερο με μια αποτυχημένη προσπάθεια αλλαγής της τάσης. «Είναι πλέον σαφές ότι δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμη την πτωτική αγορά και ότι η άνοδος από τα χαμηλά του Ιουλίου αποδείχθηκε μια πρόσκαιρη και παραπλανητική ανάκαμψη», ανέφερε. «Πρόκειται για μια αγορά που καθορίζεται από τα επιτόκια, όπου το Bitcoin λειτουργεί ως περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση, η αγοραστική στήριξη από τα ETF έχει εξαφανιστεί και οι τεχνικοί δείκτες έχουν επιδεινωθεί», πρόσθεσε ο ντε Μέαρ, σημειώνοντας ότι όλα τα κανάλια επενδυτικών ροών —ETF, εταιρείες διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (DATs), ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές— δείχνουν στασιμότητα ή πτωτική πορεία.

Σύμφωνα με τον Σόουνι, για να υπάρξει μια διατηρήσιμη ανάκαμψη, το Bitcoin θα πρέπει αρχικά να αποσυνδεθεί από την πορεία των μετοχών και των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου. Παράλληλα, θα πρέπει να αποκλιμακωθούν οι πληθωριστικές και ενεργειακές πιέσεις, ώστε να δοθεί στις κεντρικές τράπεζες περιθώριο να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια ή να προχωρήσουν σε μειώσεις. Ακόμη ισχυρότερη ώθηση θα μπορούσε να προσφέρει μια σαφέστερη στροφή προς τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Μέχρι τότε, η αγορά εισέρχεται σε μια περίοδο με λιγότερη μόχλευση, περιορισμένη ρευστότητα και ελάχιστες εμφανείς πηγές νέας ζήτησης. Όπως επισήμανε ο ντε Μέαρ, η μειωμένη συναλλακτική δραστηριότητα κατά την εορταστική περίοδο μπορεί να ενισχύσει τις διακυμάνσεις των τιμών και προς τις δύο κατευθύνσεις. Έτσι, μετά την αρχική ώθηση από τις δηλώσεις Μπέσεντ, την πτώση των μετοχών και το πλήγμα από την κυβερνοεπίθεση στην Binance, το Bitcoin πλησιάζει στο τέλος του έτους με περιορισμένες πλέον αντοχές απέναντι σε ένα νέο κύμα πωλήσεων.