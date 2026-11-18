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Χτισμένο στους πρόποδες των Άλπεων, σε μικρή απόσταση με αυτοκίνητο ή πλοίο από τα ιταλικά σύνορα, το ιταλόφωνο Λουγκάνο είναι από καιρό γνωστό για το μεσογειακό του κλίμα, τον χαλαρό τρόπο ζωής και τον εκτεταμένο τομέα ιδιωτικής τραπεζικής. Ωστόσο, η πρόσφατη στροφή προς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σημαίνει ότι πλέον αποκτά φήμη στον παγκόσμιο κλάδο των κρυπτονομισμάτων.

Σχεδόν 500 καταστήματα του Λουγκάνο δέχονται πληρωμές σε bitcoin, στο σταθερό νόμισμα USDT της Tether ή στο token της πόλης, το LVGA. Φόροι, πρόστιμα στάθμευσης, έξοδα φροντίδας παιδιών και άλλες δημοτικές χρεώσεις μπορούν επίσης να πληρωθούν με ψηφιακά token.

Εντυπωσιακά ATM κρυπτονομισμάτων βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την πόλη, ενώ διαφημίσεις προωθούν επιχειρήσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Κοντά στην όχθη της λίμνης βρίσκεται ένα γλυπτό του Σατόσι Νακαμότο με σταυρωμένα πόδια, ενώ εργάζεται σε φορητό υπολογιστή.

Το Λουγκάνο εισήλθε στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων αφού η κατάργηση των ελβετικών νόμων περί τραπεζικού απορρήτου το 2018 οδήγησε σε συρρίκνωση του κλάδου της ιδιωτικής τραπεζικής. Τώρα ποντάρει στο ότι ο κλάδος των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αποτελέσει τον τομέα που θα ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις επενδύσεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Ο Ιταλός συνιδρυτής της Tether, Τζιανκάρλο Ντεβασίνι, ο οποίος αποφεύγει τη δημοσιότητα, και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πάολο Αρντόινο, ξεκίνησαν και οι δύο την καριέρα τους στον τομέα των κρυπτονομισμάτων στην ελβετική αυτή πόλη.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στην Ιταλία, η Tether έχει απαγορευτεί. Η εταιρεία, της οποίας το stablecoin έχει κυκλοφορία 176 δισ. δολαρίων, αλλά η οποία εδώ και καιρό βρίσκεται υπό ρυθμιστικό έλεγχο σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που υποστηρίζουν το token, έχει επιλέξει εδώ και χρόνια να μην συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της ΕΕ. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διεξάγει έρευνα εναντίον της για την υποτιθέμενη χρήση του token της για τη διευκόλυνση πληρωμών που σχετίζονται με την τρομοκρατία και την παράκαμψη κυρώσεων, κατηγορίες τις οποίες η εταιρεία έχει πάντα αρνηθεί.

Ο δήμαρχος του Λουγκάνο, Μικέλε Φολέτι, απορρίπτει τις ανησυχίες ότι οι στενοί δεσμοί με την Tether θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη της πόλης.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μια πόλη που εδώ και καιρό αγωνίζεται να αποτινάξει μια ανεπιθύμητη φήμη για ξέπλυμα χρήματος, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων με τα σκάνδαλα της 1MDB και του βραζιλιάνικου ομίλου Odebrecht.

Η σχέση της πόλης με την εταιρεία των stablecoins ξεκίνησε το 2021 όταν ο Φολέτι γνώρισε τον Αρντόινο. Η πόλη είχε αναπτύξει εκείνη τη χρονιά το LVGA, το οποίο, σύμφωνα με τον δήμαρχο, είχε εντυπωσιάσει τον Αρντόινο. Οι δύο συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν το Plan B, μια μη κερδοσκοπική κοινοπραξία με σκοπό την ανάπτυξη πληρωμών μέσω κρυπτονομισμάτων, την εκπαίδευση και την προώθηση εταιρειών στην περιοχή, καθώς και την ετήσια διάσκεψη που τον περασμένο μήνα προσέλκυσε πάνω από 3.500 άτομα στην πόλη.

Παρά τον ενθουσιασμό της, η Tether δεν είχε ποτέ επίσημη έδρα στο Λουγκάνο, και ενώ το 2024 προσπάθησε να εδραιώσει νομική παρουσία στην Ελβετία, αυτό δεν υλοποιήθηκε.

Ωστόσο, η Plan B, η οποία χρηματοδοτείται επίσης από την εταιρεία κρυπτονομισμάτων επιχειρηματικού κεφαλαίου Fulgur Ventures, διαθέτει ένα κτίριο στο κέντρο του Λουγκάνο, στο οποίο εδρεύουν αρκετές εταιρείες κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με τον όμιλο των stablecoins.

Η υποστήριξη της Tether προς το Λουγκάνο έχει ενθαρρύνει άλλες εταιρείες κρυπτονομισμάτων να μετακομίσουν εκεί. Τον Οκτώβριο, η εταιρεία υποδομών κρυπτονομισμάτων Blockstream, στην οποία έχει επενδύσει η μητρική εταιρεία της Tether, η iFinex, άνοιξε ένα γραφείο με θέα στη λίμνη.

Ωστόσο, παρά τον ενθουσιασμό που επικρατεί στην κοινότητα των κρυπτονομισμάτων, η αποδοχή από τον πληθυσμό της πόλης είναι περιορισμένη.

Ενώ σχεδόν 47.000 άτομα από τον πληθυσμό των σχεδόν 70.000 κατοίκων έχουν κατεβάσει το πορτοφόλι LVGA, δελεασμένοι από την προσφορά μπόνους token έως και 10% στις αγορές, λίγοι χρησιμοποιούν bitcoin ή USDT για τις αγορές τους.

Oι Financial Times επισκέφθηκαν πέντε καταστήματα που δέχονταν πληρωμές με κρυπτονομίσματα, κανένα από τα οποία δεν ανέφερε ότι η χρήση τους ήταν ευρέως διαδεδομένη.

Άλλοι αισθάνονται μεγαλύτερη εχθρικότητα απέναντι στη νέα εστίαση της πόλης στα κρυπτονομίσματα. Το γλυπτό του Νακαμότο, το οποίο δημιουργήθηκε από τη σύντροφο του Ντεβασίνι και «καλλιτέχνιδα-ακτιβίστρια του bitcoin» Βαλεντίνα Πικότσι, υπέστη βανδαλισμό φέτος για δεύτερη φορά.