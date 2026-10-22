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Υπό ισχυρές πιέσεις βρέθηκαν την Πέμπτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι δημοσιονομικές ανησυχίες για τη Γαλλία και η ευρύτερη αναταραχή στις αγορές ομολόγων συνέχισαν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,05% στις 637,74 μονάδες, εξανεμίζοντας έτσι τα περιορισμένα κέρδη που είχε καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 1,07% στις 25.371 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 – μετά την καλύτερη συνεδρίασή του εδώ και σχεδόν έναν μήνα – διολίσθησε σε ποσοστό 1,39% και τις 7.811 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο έχασε 0,26% στις 10.725 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έκανε βουτιά ύψους 2,54% στις 48.383 μονάδες και ο ΙΒΕΧ 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 18.913 μονάδες μειωμένος κατά 2,12%.

Κομβικός παράγοντας για τους τριγμούς στα χρηματιστήρια αποτέλεσαν οι συνεχιζόμενες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με τη Γαλλία να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων, καθώς η δημοσιονομική αβεβαιότητα και οι φόβοι για νέες κοινωνικές αναταραχές επιταχύνουν τις ρευστοποιήσεις.

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε έως το 5,14%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, πριν περιορίσει την άνοδό της. Ακόμη πιο ανησυχητική ήταν η διεύρυνση του spread έναντι του γερμανικού 10ετούς, το οποίο αυξήθηκε έως και κατά 19 μονάδες βάσης, φτάνοντας τις 178 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2011, όταν κορυφωνόταν η κρίση χρέους της Ευρωζώνης.

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και στους βραχυπρόθεσμους τίτλους, με την απόδοση του γαλλικού 2ετούς να αυξάνεται κατά 11 μονάδες βάσης, στο 3,86%.

Σημειωτέον πως η κατάσταση στη Γαλλία ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, καθώς η Moody’s αναμένεται να επανεξετάσει αύριο, Παρασκευή, την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας. Το ενδεχόμενο υποβάθμισης αποτέλεσε έναν ακόμη παράγοντα που ενέτεινε από σήμερα τις πιέσεις στους γαλλικούς τίτλους.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας και μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φάμπιο Πανέτα, προειδοποίησε ότι η άνοδος των αποδόσεων θα επιβαρύνει την ευρωπαϊκή οικονομία.

«Δεν πρόκειται για κρίση, αλλά για παράγοντα που επιβραδύνει την ανάπτυξη», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι στις ΗΠΑ τα υψηλότερα επιτόκια συνοδεύονται από ισχυρότερη ανάπτυξη, σε αντίθεση με την Ευρώπη, όπου η οικονομική δυναμική παραμένει ασθενέστερη.

Επιβαρυντικά για το κλίμα λειτουργεί προφανώς και το ράλι των πετρελαϊκών τιμών, καθώς οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία αναζωπύρωσαν τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης και ενδεχόμενες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στις αγορές μετοχών.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου έκανε άλμα 2,37% στα 111,40 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI ανέβηκε στα 98,61 δολάρια το βαρέλι.

Στον αντίποδα μεγάλες πιέσεις δέχτηκε ο χρυσός, πέφτοντας σε χαμηλό άνω των δύο εβδομάδων. Η προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά έχασε 2% στα 4.067 δολάρια την ουγγιά.

«Οι τιμές του χρυσού θα υποχωρήσουν περαιτέρω καθώς βλέπουμε ακόμη μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από την ενεργειακή αγορά» σχολίασε χαρακτηριστικά στο CNBC ο αναλυτής της ANZ, Σόνι Κουμάρι.

Στις αγορές συναλλάγματος το αμερικανικό νόμισμα κινήθηκε σταθεροποιητικά με τον δείκτη δολαρίου να πέφτει ελαφρά στο 101,71 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1215

Σε επίπεδο μετοχών, οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές, όπως οι ASML, ASM International, Infineon και Soitec, πιέστηκαν μετά τις ανακοινώσεις της Meta Platforms. Παρότι ο αμερικανικός κολοσσός ανακοίνωσε έσοδα τρίτου τριμήνου υψηλότερα των προσδοκιών, οι διεθνείς επενδυτές αντέδρασαν με επιφυλακτικότητα στην ανακοίνωση της εταιρείας για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να προσφέρει στη Meta μεγαλύτερη ευελιξία στην άντληση μετοχικών κεφαλαίων, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για πιθανή απομείωση της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων και για τη συνεχιζόμενη αύξηση των εταιρικών κεφαλαιουχικών δαπανών.

Στον αντίποδα στις κερδισμένες της ημέρας ξεχώρισε ο κολοσσός της Nestlé, μετά την ανακοίνωση οργανικής αύξησης πωλήσεων για το τρίτο τρίμηνο, η οποία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η επίδοση αυτή ανέδειξε την ισχυρή τιμολογιακή δύναμη της εταιρείας, καθώς και την ανάκαμψη των όγκων πωλήσεων στις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται διεθνώς.