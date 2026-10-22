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Σε κλοιό ισχυρών ρευστοποιήσεων βρέθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχασε όσα κέρδη αποκόμισε το προηγούμενο διήμερο, κυρίως λόγω του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Στο στόχαστρο των πωλητών βρέθηκαν οι τράπεζες με απώλειες άνω του -4%, μία μέρα μετά το άλμα κατά +2,26%.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (22/10) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 55,69 μονάδες ή -2,11% και έκλεισε στις 2.587,93 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.581,69 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.624,69 μονάδες. Πτώση -5,49% σημειώνει το ΧΑ εντός του Οκτωβρίου, με τη φετινή απόδοση να διαμορφώνεται πλέον σε +22,03%.

«Σφυροκόπημα» των πωλητών στις τράπεζες

Απώλειες -4,38% κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.966,54 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -2,29% στις 6.617,21 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -1,11% στις 3.026,89 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 328,17 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 44,55 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 185,89 εκατ. ευρώ έκαναν οι συστημικές τράπεζες, απασχολώντας το 57% των συναλλαγών. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 191,33 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 72 μετοχές, θετικό για 38, ενώ 13 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς διολίσθησε -6,02% στα 9,6 ευρώ και ακολούθησαν η Alpha Bank (-5,04% στα 4,278 ευρώ), η Eurobank (-4,34% στα 4,32 ευρώ) και η Εθνική (-3,58% στα 15,91 ευρώ). Η Optima bank έχασε -4,33% στα 13,27 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου -2,19% στα 10,25 ευρώ και η CrediaBank -0,93% στο 0,96 ευρώ.

Πιέσεις από το εξωτερικό

Έπειτα από δύο διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, η εγχώρια αγορά βρέθηκε αντιμέτωπη με διορθωτικές κινήσεις, ακολουθώντας παράλληλα την αρνητική εικόνα που διαμορφώνεται στα μεγάλα χρηματιστήρια. Η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες προβληματισμού, καθώς το Brent έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω αναζωπύρωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, η επιφυλακτικότητα εντείνεται λόγω των εξελίξεων στον τεχνολογικό κλάδο. Τα μεικτά οικονομικά αποτελέσματα μεγάλων αμερικανικών ομίλων επαναφέρουν στο προσκήνιο τα ερωτήματα σχετικά με την απόδοση των ιδιαίτερα υψηλών δαπανών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Οι αμφιβολίες για το κατά πόσο οι μεγάλες αυτές επενδύσεις μπορούν να αποφέρουν τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, προκαλώντας πιέσεις στις αγορές.

Στο εγχώριο ταμπλό, οι τραπεζικές μετοχές διατηρούν πρωταγωνιστικό ρόλο, μετά και τις εξελίξεις που αφορούν την εποπτική διαδικασία έγκρισης των διανομών μερισμάτων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM). Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στις προοπτικές των τραπεζών και στη δυνατότητά τους να προχωρούν σε διανομές προς τους μετόχους, με το συγκεκριμένο ζήτημα να αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τον κλάδο.

Νέα εποχή για τις τράπεζες

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι ελληνικές τράπεζες δεν θα χρειάζονται πλέον ειδική εκ των προτέρων έγκριση από τον SSM για τις προτεινόμενες διανομές μερισμάτων, σηματοδοτώντας την άρση του τελευταίου έκτακτου περιορισμού που είχε επιβληθεί στον κλάδο ως κληρονομιά της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά την επιτυχημένη επανέναρξη των διανομών μερισμάτων το 2024, έπειτα από 16 χρόνια απουσίας, και αντανακλά τη βελτίωση της κερδοφορίας, της ποιότητας του ενεργητικού και της κεφαλαιακής θέσης των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διέθεταν συνολικά πλεονάζοντα κεφάλαια περίπου 3 δισ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει τα ενισχυμένα κεφαλαιακά τους περιθώρια.

Η κατάργηση της ειδικής διαδικασίας προέγκρισης αναμένεται να περιορίσει την αβεβαιότητα ως προς τον χρόνο και την υλοποίηση των διανομών, παρέχοντας στα διοικητικά συμβούλια μεγαλύτερη ευελιξία για τον καθορισμό των μερισματικών πολιτικών, πάντοτε στο πλαίσιο των κεφαλαιακών σχεδίων των τραπεζών.

Στο μεταξύ, ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου που αφορά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ, τα οποία διαχειρίζονται τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και υποχρεώσεις για τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των απαιτήσεων.

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνεται προθεσμία τριών μηνών για την απάντηση σε αιτήματα διμερούς ρύθμισης, ενώ η συνολική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών.

Παράλληλα, προβλέπεται ανώτατο όριο 15% στις προκαταβολές, καθώς και υποχρεωτική υποβολή πρότασης ρύθμισης τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τον πλειστηριασμό.

Οι διαχειριστές θα είναι επίσης υποχρεωμένοι να παρέχουν αναλυτικά στοιχεία για τις οφειλές εντός 45 ημερών, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης της σχετικής ενημέρωσης προβλέπεται αναστολή της επιβολής τόκων.