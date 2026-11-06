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Τα αρχικά κέρδη του διέγραψε το πετρέλαιο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν πληροφορίες για αμερικανική εμπλοκή στις προσπάθειες επιτάχυνσης των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή.

Το Brent, ο διεθνής δείκτης αναφοράς, διαπραγματευόταν κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι, μετά την άνοδο σχεδόν 4% που είχε καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η εξέλιξη παρατείνει μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στην αγορά ενέργειας, με τις τιμές του αργού να έχουν κινηθεί σε εύρος 19 δολαρίων από τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το γραφείο του εμίρη του Κατάρ, ο σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι συζήτησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή.

Οι όροι του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Οι ελπίδες για ταχύτερη επίλυση της σύγκρουσης ενισχύονται, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Το Ιράν ζητεί την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, τη χαλάρωση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών του στοιχείων, προτού προχωρήσει στην πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη εξετάζει προτάσεις διαμεσολαβητών σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Η εξέλιξη υποδηλώνει ότι οι προσπάθειες του Κατάρ να αποτρέψει την επανέναρξη μιας γενικευμένης σύγκρουσης ενδέχεται να αποκτούν δυναμική. Νωρίτερα την Παρασκευή, το Brent είχε ενισχυθεί έως και 2,6%, προτού αντιστρέψει την ανοδική του πορεία.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), το οποίο διέγραψε τα αρχικά του κέρδη και διαπραγματευόταν κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι.

Οι έντονες διακυμάνσεις αντανακλούν την αβεβαιότητα γύρω από τις διπλωματικές πρωτοβουλίες και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.