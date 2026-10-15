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Με σημαντική άνοδο άνω του 1% του Dow Jones, αλλά και έντονες ανακατατάξεις στο εσωτερικό της αγοράς, κινήθηκε την Πέμπτη η Wall Street, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να απορροφήσουν ένα ακόμη κύμα πιέσεων στις μετοχές των ημιαγωγών και ταυτόχρονα να αξιολογήσουν τα νέα, ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από τη μετατόπιση κεφαλαίων από την τεχνολογία προς άλλους κλάδους, με την αγορά να αναζητεί νέες πηγές στήριξης πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά περίπου 556 μονάδες ή 1,08% στις 52.178 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,33% στις 7.744 μονάδες . Ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε τελικά προς το τέλος της συνεδρίασης οριακά υψηλότερα κατά 0,08% στις 26.713 μονάδες, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη επιφυλακτικότητα απέναντι στις εταιρείες που έχουν πρωταγωνιστήσει στο επενδυτικό κύμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το βασικό χαρακτηριστικό της συνεδρίασης δεν είναι τόσο η συνολική μεταβολή των δεικτών όσο η διεύρυνση της συμμετοχής περισσότερων μετοχών στην ανοδική κίνηση. Οι επενδυτές αναζητούν ευκαιρίες σε επιχειρήσεις με πιο παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα, την ώρα που οι υψηλές αποτιμήσεις και οι αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες του κλάδου AI προκαλούν ολοένα μεγαλύτερο προβληματισμό.

Νέο πλήγμα στους ημιαγωγούς και φόβοι για υπερπροσφορά

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται και πάλι οι μετοχές των κατασκευαστών μικροτσίπ, με τις Seagate Technology και Western Digital να διευρύνουν τις απώλειες της εβδομάδας. Ανάλογες πιέσεις δέχθηκε και η νοτιοκορεατική SK Hynix, συμβάλλοντας στη σημαντική υποχώρηση του δείκτη Kospi στη Σεούλ.

Οι ανησυχίες επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο υπερπροσφοράς στις μνήμες υπολογιστών, καθώς οι νοτιοκορεατικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα. Στη σχετική συζήτηση παρενέβη και ο Έλον Μασκ, ο οποίος εκτίμησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι η Κίνα θα παράγει τεράστιες ποσότητες μνήμης RAM το 2028.

Οι πιέσεις έχουν αποκτήσει πλέον ιστορικές διαστάσεις. Το iShares Semiconductor ETF (SOXX) υποχωρεί για όγδοη διαδοχική συνεδρίαση, καταγράφοντας το μεγαλύτερο αρνητικό σερί του από τον Σεπτέμβριο του 2015. Οι συνολικές απώλειές του στο διάστημα αυτό ξεπερνούν το 15%. Αντίστοιχα, το VanEck Semiconductor ETF (SMH) συμπληρώνει οκτώ συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, το μεγαλύτερο σερί από τον Μάιο του 2006.

Η Anthropic, η CoreWeave και το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης

Πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργούν τα οικονομικά δεδομένα των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, τα έσοδα της Anthropic ανήλθαν στα 16,8 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, με ορισμένους επενδυτές να προβληματίζονται για το κατά πόσο ο ρυθμός ανάπτυξης επαρκεί ώστε να δικαιολογήσει τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών που τροφοδοτούν την υποδομή του AI.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη. Η CoreWeave ανέκαμψει, καταγράφοντας κέρδη περίπου 3%, μετά τη βουτιά άνω του 15% της προηγούμενης συνεδρίασης. Η εταιρεία είχε βρεθεί στο στόχαστρο εξαιτίας των ανησυχιών για τον υψηλό δανεισμό που χρηματοδοτεί την επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, με τις αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων της να σημειώνουν απότομη άνοδο.

Η μετοχή της CoreWeave είχε υποχωρήσει έως και 9,5% νωρίτερα την Πέμπτη, προτού περάσει σε θετικό έδαφος. Η Deutsche Bank είχε χαρακτηρίσει την προηγούμενη πτώση ως πιθανή ευκαιρία αγοράς, εκτιμώντας ότι η εταιρεία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με σχετικά συνετό τρόπο και διαθέτει επαρκή βραχυπρόθεσμη ρευστότητα. Παράλληλα, η Micron Technology ανακάμπτει από τις αρχικές απώλειες, ενισχυόμενη σχεδόν κατά 1%.

Ο πληθωρισμός αναζωπυρώνει τους φόβους για τη Fed

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές καλούνται να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 1,3% τον Σεπτέμβριο σε μηνιαία βάση και κατά 6,3% σε ετήσια, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες αυξήσεις από το 2022.

Τα στοιχεία ακολουθούν την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος επίσης εμφάνισε ισχυρότερη από την αναμενόμενη ετήσια άνοδο. Ο συνδυασμός των δύο μετρήσεων ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve ενδέχεται να αναγκαστεί να προχωρήσει σε πιο επιθετική σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής πριν από το τέλος του έτους.

Όπως επισημαίνει ο Ντέιβιντ Ράσελ της TradeStation, τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις επιδεινώνονται όσο οι ενεργειακές τιμές παραμένουν υψηλές, αφήνοντας περιορισμένα περιθώρια αντίδρασης στην αμερικανική κεντρική τράπεζα.

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων δημιουργεί επιπλέον ανταγωνισμό για τις μετοχές. Σύμφωνα με τον Άλεξ Σαχίντι της MAI Capital Management, όταν τα αμερικανικά ομόλογα προσφέρουν αποδόσεις κοντά στο 5%, οι επενδυτές επανεξετάζουν πόσο μεγάλο μέρος των χαρτοφυλακίων τους επιθυμούν να διατηρούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου που συνδέονται με το AI.

Walmart και Nike στηρίζουν την αγορά – Βελτιώνεται η τεχνική εικόνα

Η μετατόπιση προς άλλους κλάδους γίνεται εμφανής στην πορεία εταιρειών όπως η Walmart, που ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, και η Nike, με άνοδο άνω του 5%. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι μέρος των επενδυτικών κεφαλαίων αναζητεί πλέον αποδόσεις πέρα από τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.

Περισσότερες από τις μισές μετοχές του S&P 500 διαπραγματεύονται πλέον πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, έναντι ποσοστού μικρότερου του 40% στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μεταξύ των εταιρειών που επανήλθαν πάνω από αυτό το σημαντικό τεχνικό επίπεδο περιλαμβάνονται οι Walmart, Kroger, HCA Healthcare και Universal Health Services.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Baird αναβάθμισε τη σύσταση για την Bank of America σε outperform, διατηρώντας την τιμή-στόχο στα 62 δολάρια. Παρά τα απογοητευτικά τριμηνιαία αποτελέσματα, ο οίκος θεωρεί υπερβολική την πρόσφατη υποχώρηση της μετοχής και διακρίνει περιθώρια ανόδου, με στήριξη από τις προοπτικές των καθαρών εσόδων από τόκους το 2027.

Σε περιοχή διόρθωσης οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις

Πίσω από την ανάκαμψη των μεγάλων δεικτών, πάντως, παραμένουν σημαντικές εστίες αδυναμίας. Ο Russell 2000, που παρακολουθεί τις αμερικανικές εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης, εισήλθε σε περιοχή διόρθωσης, έχοντας υποχωρήσει κατά 11% από το ιστορικό υψηλό της 14ης Αυγούστου.

Οι εβδομαδιαίες απώλειές του διαμορφώνονται περίπου στο 2,8%, έναντι πτώσης 2,5% για τον Nasdaq. Η εξέλιξη υπογραμμίζει ότι, παρά τη βελτίωση του εύρους της αγοράς, οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων, ο επίμονος πληθωρισμός και η αβεβαιότητα για τη νομισματική πολιτική εξακολουθούν να ασκούν πίεση στις πιο ευάλωτες επιχειρήσεις.

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