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(Last update 18:15)

Κέρδη καταγράφει η Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης (27/10), καθώς ο ενθουσιασμός γύρω από τις εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ οδήγησε τους επενδυτές να στραφούν στις μετοχές του κλάδου για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και αξιολογούν μια σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων, την ώρα που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ξεκινά τη διήμερη συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones προσθέτει 0,11% και διαπραγματεύεται στις 52.421 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται ανοδικά σε ποσοστό 0,66% και τις 7.727 μονάδες και ο Nasdaq κερδίζει 1,27% φτάνοντας τις 26.501 μονάδες.

Η μετοχή της Broadcom σημειώνει άνοδο, μετά την ανακοίνωση χρηματοδότησης ύψους 63 δισ. δολαρίων από μια κοινοπραξία τραπεζών, συγκεκριμένα τις Bank of America, Citi και Morgan Stanley, καθώς και την Blackstone, για την αγορά τεχνολογίας της Broadcom για λογαριασμό της Anthropic. Ανοδικά κινούνται και άλλες εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ. Η Micron Technology ενισχύεται κατά περισσότερο από 1%, ενώ η Advanced Micro Devices (AMD) σημειώνει άνοδο σχεδόν 3%.

Οι τελευταίες αυτές κινήσεις προστίθενται στα κέρδη που είχαν καταγράψει οι συγκεκριμένες μετοχές κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, όταν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν με θετικό πρόσημο, εν μέρει χάρη στην ενίσχυση των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, μετά την κατάθεση αίτησης από την Anthropic για εισαγωγή στο χρηματιστήριο Nasdaq. Πρόκειται για ακόμη μία σημαντική αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στον τεχνολογικό κλάδο το 2026, μετά την εντυπωσιακή εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου συμβάλλει επίσης στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν την ελπίδα για αποκλιμάκωση της περιφερειακής σύγκρουσης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) υποχωρούν κατά 0,78%, στα περίπου 101 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς, καταγράφουν πτώση περίπου 1%, στα 114,7 δολάρια το βαρέλι.

Στο μεταξύ, η μετοχή της JetBlue εκτινάσσεται, παρά το γεγονός ότι η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες ζημίες για το τρίτο τρίμηνο, καθώς ανέφερε ότι αναμένει περαιτέρω διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους κατά το τέταρτο τρίμηνο.

Η Fed αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη την συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική. Παρότι εκτιμάται ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το ενδεχόμενο νέας αύξησής τους πριν από το τέλος του έτους.

«Εάν, όπως αναμένεται, δεν υπάρξει μεταβολή των επιτοκίων, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η ψηφοφορία, μετά τις διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις», έγραψε ο Τόμας Μπλοκ, αναλυτής πολιτικής στην Ουάσινγκτον για τη Fundstrat. «Παρότι η Fed θεωρεί ότι βρίσκεται υπεράνω των κομματικών πολιτικών αντιπαραθέσεων, θα ήταν απίθανο να προχωρήσει σε αλλαγή των επιτοκίων μία εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές».