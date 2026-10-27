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Ισχυρές πιέσεις δέχεται η μετοχή της Boeing στη συνεδρίαση της Τρίτης, στη Wall Street, καθώς η εταιρεία παραδέχτηκε ότι δεν αναμένει σημαντική αύξηση της παραγωγής του 737 Max, του αεροσκάφους με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της, πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Αυτό συμβαίνει διότι ο γίγαντας της αεροναυπηγικής εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα με τον ρυθμό κατασκευής των φτερών του 737 Max, ο οποίος αποδεικνύεται βραδύτερος από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κέλι Όρτμπεργκ, δήλωσε νωρίτερα, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα, ότι η Boeing στοχεύει να αυξήσει την παραγωγή στα 52 αεροσκάφη τον μήνα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σήμερα, η εταιρεία κατασκευάζει περίπου 47 αεροσκάφη 737 Max μηνιαίως.

Ο Όρτμπεργκ είχε προειδοποιήσει τους επενδυτές τον περασμένο μήνα ότι η σταθεροποίηση της παραγωγής απαιτεί «λίγο περισσότερο χρόνο» από τον αναμενόμενο, εξαιτίας των καθυστερήσεων στην κατασκευή των φτερών.

Μετά τις δηλώσεις αυτές η μετοχή της Boeing υποχώρησε κατά περίπου 10%.

«Γνωρίζω ότι όλοι θέλουν να κινηθούμε ταχύτερα, αλλά εμείς θα το κάνουμε σωστά», δήλωσε ο Όρτμπεργκ σε συνέντευξή του στον Φιλ ΛεΜπο του CNBC την Τρίτη.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής αεροναυπηγικής εταιρείας επανέλαβε ότι η σταθεροποίηση της παραγωγής παραμένει βασική προτεραιότητα.«Κοιτάζοντας μπροστά, οι προσδοκίες αυξάνονται, και δικαιολογημένα», ανέφερε σε σημείωμα προς τους εργαζομένους την Τρίτη.

«Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας μέσα από την εφαρμογή λιτών διαδικασιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας στην καθημερινή μας εργασία, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας», πρόσθεσε.

Η παραγωγή και οι παραδόσεις αεροσκαφών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ανάκαμψη της Boeing, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της αξίας ενός αεροσκάφους καταβάλλεται όταν αυτό παραδίδεται στον πελάτη.

Στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων της για το τρίτο τρίμηνο, η Boeing ανακοίνωσε κατάφερε να περιορίσει τις ζημίες της, χάρη στην ενίσχυση των επιδόσεων του αμυντικού της τομέα. Συγκεκριμένα οι καθαρές ζημίες έφτασαν τα 116 εκατ. δολαρίων ή 26 σεντς ανά μετοχή, έναντι ζημιών 5,34 δισ. δολαρίων ή 7,14 δολαρίων ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων, οι προσαρμοσμένες ζημίες διαμορφώθηκαν στα 34 σεντς ανά μετοχή.

Έναν χρόνο νωρίτερα, η Boeing είχε επιβαρυνθεί με έκτακτη χρέωση σχεδόν 5 δισ. δολαρίων, η οποία συνδεόταν με το πρόγραμμα κατασκευής του 777X, που αντιμετώπιζε μεγάλες καθυστερήσεις.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 24,19 δισ. δολάρια, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές ενισχύθηκαν στα 464 εκατ. δολάρια, από 238 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση του αμυντικού τομέα, όπου τα έσοδα σημείωσαν άλμα 15%, φτάνοντας τα 7,94 δισ. δολάρια.

Σε σύγκριση με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, η Boeing ανακοίνωσε προσαρμοσμένες ζημίες 34 σεντς ανά μετοχή, έναντι αναμενόμενων ζημιών 21 σεντς ανά μετοχή. Αντίθετα, τα έσοδα των 24,19 δισ. δολαρίων ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών, που ανέμεναν 23,84 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία παρέδωσε 161 εμπορικά αεροσκάφη στο τρίτο τρίμηνο, μόλις ένα περισσότερo σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, τα έσοδα του ιδιαίτερα σημαντικού τομέα εμπορικών αεροσκαφών μειώθηκαν κατά 3%, στα 10,72 δισ. δολάρια. Το συγκεκριμένο τμήμα εμφάνισε αρνητικό λειτουργικό περιθώριο 6,5%, εξέλιξη που η Boeing απέδωσε σε «λιγότερο ευνοϊκή σύνθεση παραδόσεων, υψηλότερο προβλεπόμενο κόστος που συνδέεται με μελλοντικές προσαρμογές του ρυθμού παραγωγής και αυξημένες εκτιμώμενες δαπάνες στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Σε εσωτερικό υπόμνημα προς τους εργαζομένους, ο Όρτμπεργκ αναγνώρισε ότι η κατασκευάστρια εταιρεία έχει ακόμη «πολλή δουλειά να κάνει».

Πάντως, παρά τις δυσκολίες στην παραγωγή, η Boeing έχει καταγράψει το τελευταίο διάστημα και ορισμένες σημαντικές επιτυχίες.

Το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών επέλεξε την εταιρεία για την ανάπτυξη του μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς.

Παράλληλα, την περασμένη εβδομάδα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έδωσε την έγκρισή της στο 737 Max 10, το μεγαλύτερο αεροσκάφος της οικογένειας Max.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την έγκριση του 737 Max 7 τον Αύγουστο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των τελικών πιστοποιήσεων για τη συγκεκριμένη σειρά αεροσκαφών.