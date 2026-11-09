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Σε τροχιά ανάκαμψης βρίσκεται η Wall Street, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αφήσουν πίσω τους τις έντονες πιέσεις της προηγούμενης εβδομάδας στον τεχνολογικό κλάδο. Η σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, με τον Dow Jones να καταγράφει άλμα άνω των 600 μονάδων.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας ο Dow Jones ενισχύεται κατά 1,26% και διαπραγματεύεται στις 51.933,65 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,85% στις 7.439,51 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,84% στις 24.785,08 μονάδες.

Ωστόσο, το κλίμα παραμένει εύθραυστο, καθώς η αμερικανική αγορά καλείται να αποτιμήσει τις ανησυχίες γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τις επιπτώσεις των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Nvidia, η οποία υποχωρεί σημαντικά στον απόηχο των αποκαλύψεων για τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζένσεν Χουάνγκ. Νέο κύμα αβεβαιότητας προκαλεί στον τεχνολογικό κολοσσό η έναρξη εσωτερικής έρευνας σχετικά με την προσωπική σχέση του Χουάνγκ με επιχειρηματία, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο επικεφαλής της Nvidia παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, ενώ το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξετάζει το ενδεχόμενο να αποτέλεσε στόχο ξένης επιχείρησης συλλογής πληροφοριών. Οι υπό διερεύνηση υποψίες δεν συνιστούν επιβεβαιωμένη υπόθεση κατασκοπείας, ωστόσο οι εξελίξεις εγείρουν ερωτήματα για την ηγεσία και την εταιρική διακυβέρνηση του ομίλου.

Η μετοχή της Nvidia καταγράφει απώλειες 8%, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για τον κλάδο των ημιαγωγών. Η προηγούμενη εβδομάδα είχε ολοκληρωθεί με τον Philadelphia Semiconductor Index να σημειώνει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Μάρτιο του 2025, καθώς οι επενδυτές επανεξέτασαν τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Την ίδια ώρα, μικτές τάσεις καταγράφονται στις υπόλοιπες μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών. Η Intel ενισχύεται κατά 0,1% και η Marvell Technology κατά 0,4%, ενώ η Qualcomm υποχωρεί κατά 0,2%.

Καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος αποτελεί η ισχυρή πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς περιορίζονται οι φόβοι για νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Τα συμβόλαια του αμερικανικού WTI υποχωρούν σχεδόν 3%, κοντά στα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημειώνει απώλειες άνω του 3% στα 95 δολάρια. Η αποκλιμάκωση ακολουθεί τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε εξαιρετικά απίθανη την επανάληψη μεγάλης κλίμακας αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Πάντως, οι διπλωματικές εντάσεις δεν έχουν εξαλειφθεί, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να επικρίνει ορισμένες από τις απαιτήσεις της Τεχεράνης.

Παρά τις πιέσεις στη Nvidia, οι υπόλοιποι τεχνολογικοί κολοσσοί εμφανίζουν σημαντική ανάκαμψη, με τις μετοχές των Microsoft, Alphabet, Meta και Amazon να ενισχύονται μεταξύ 2% και 3%. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι οι επενδυτές επιχειρούν επιλεκτικές τοποθετήσεις μετά τις μεγάλες ρευστοποιήσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν υποχωρήσει οι προβληματισμοί για το ύψος των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ιδιαίτερα οι δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία data centers, καθώς και οι ενδεχόμενες αυστηρότερες ρυθμίσεις για την κατανάλωση ενέργειας και την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων, μετά την ισχυρή επίδοση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η τεχνική εικόνα του Nasdaq παραμένει επίσης επιβαρυμένη. Την προηγούμενη εβδομάδα ο τεχνολογικός δείκτης βρέθηκε 4,8% κάτω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, με ιστορικά στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg να δείχνουν ότι αντίστοιχες διασπάσεις άνω του 3% χρειάστηκαν κατά κανόνα περίπου 25 συνεδριάσεις για να ανακτηθεί το συγκεκριμένο επίπεδο.

Στο μέτωπο των εταιρικών ειδήσεων, η KKR ενισχύεται κατά 0,9%, μετά την ανακοίνωση ιστορικά υψηλών τριμηνιαίων κερδών. Άνοδο 1,7% καταγράφει η Constellation Energy, η οποία επωφελείται από την αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση που συνδέεται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη τρίτου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Αντίθετα, η Berkshire Hathaway υποχωρεί κατά 0,6%, μετά την ανακοίνωση μειωμένης κερδοφορίας για το τρίτο τρίμηνο.

Συνολικά, πάντως, η εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων παραμένει ισχυρή. Από τις 335 εταιρείες του S&P 500 που είχαν ανακοινώσει αποτελέσματα έως την περασμένη Πέμπτη, το 82,4% ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις των CoreWeave, Cisco και Applied Materials, οι οποίες αναμένεται να προσφέρουν νέες ενδείξεις για τη δυναμική των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Την Τρίτη ανακοινώνεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον Οκτώβριο, ενώ την Παρασκευή ακολουθεί ο δείκτης τιμών παραγωγού. Οι ανακοινώσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τα ισχυρότερα των προβλέψεων στοιχεία για την αμερικανική απασχόληση, τα οποία αναζωπύρωσαν τους φόβους για πιθανή αύξηση των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο.