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Με έντονη μεταβλητότητα και αντικρουόμενες τάσεις κινήθηκε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia δεν κατάφεραν τελικά να καθησυχάσουν τους επενδυτές για το μέλλον της εταιρείας και τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, οι επιθετικές δηλώσεις αξιωματούχου της Federal Reserve για τα επιτόκια ενέτειναν την αβεβαιότητα για τη πορεία της νομισματικής πολιτικής, ενώ οι αγορές προετοιμάζονται για το επόμενο μεγάλο τεστ του κλάδου της AI, με την πολυαναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο, αύριο, Πέμπτη.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones διεύρυνε τις χθεσινές ισχυρές απώλειες με νέα πτώση 561 μονάδων ή 1,11% στις 50.198 μονάδες και ο S&P 500 υποχώρησε 0,23% στις 7.323 μονάδες, συμπληρώνοντας έτσι την πέμπτη συνεχόμενη καθοδική συνεδρίαση. Καλύτερες αντιστάσεις επέδειξε ο Nasdaq, ο οποίος κατάφερε να κρατηθεί σε θετικό έδαφος, με άνοδο ύψους 0,42% στις 24.429 μονάδες.

Μεικτές ήταν οι τάσεις και στις αγορές ομολόγων, με το 10ετές να σημειώνει νέα μικρή κάμψη στο 5,068% αλλά το 2ετές να ανεβαίνει ελαφρά στο 4,802%.

Η συνεδρίαση είχε ξεκινήσει με καλύτερες προοπτικές χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Nvidia, σε συνδυασμό με ένα σημαντικό πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών. Ωστόσο, οι προβληματισμοί για τις πιέσεις που θα ασκήσουν στις εξαγωγές μικροτσίπ οι νέοι περιορισμοί που έθεσε η κυβέρνηση Τραμπ, τα ερωτηματικά για την πορεία της εταιρείας μετά την αιφνιδιαστική απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ και η ευρύτερη αποδυνάμωση του AI trade γρήγορα βάρυνε το κλίμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μετοχή της ίδιας της Nvidia αρχικά ανέβηκε περίπου 2%, πριν καταλήξει τελικά με νέα πτώση άνω του 3%, συνεχίζοντας έτσι το καθοδικό σερί που έχει ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα και το οποίο έχει κοστίσει περίπου 2 τρισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της, σε σχέση με τα υψηλά του Οκτωβρίου.

«Κανένα από αυτά τα στοιχεία (που ανακοίνωσε η Nvidia) δεν απάντησε στο θεμελιώδες, υπαρξιακό ερώτημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η επιχείρηση: Πώς θα είναι αυτή η εταιρεία σε έναν χρόνο;», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Λουκ Λάνγκο, συντάκτης του επενδυτικού ενημερωτικού δελτίου Innovation Investor, αντανακλώντας την επιφυλακτικότητα αναλυτών και επενδυτών.

Η ανησυχία της αγοράς επικεντρώνεται πλέον όχι μόνο στη δυνατότητα της Nvidia να διατηρήσει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και στο κατά πόσον η νέα διοικητική ομάδα θα μπορέσει να συνεχίσει τη στρατηγική που την ανέδειξε σε κυρίαρχο παίκτη της αγοράς επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε και από την τοποθέτηση του διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, ο οποίος υποστήριξε ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί να «σοκάρει» τις αγορές με αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον επίμονο πληθωρισμό.

Η τοποθέτησή του ενίσχυσε τους φόβους για μια επιθετικότερη νομισματική πολιτική, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι οι ανατιμήσεις παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2%.

Οι δηλώσεις Γουόλερ ήρθαν να ενισχύσουν το σαφώς επιθετικό μήνυμα των πρακτικών της συνεδρίασης της Fed τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα οποία σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι θεωρούν πιθανό να χρειαστούν νέες αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Μάλιστα, ορισμένοι είχαν ταχθεί υπέρ άμεσης αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ δύο συμμετέχοντες είχαν επισημάνει ότι τον Δεκέμβριο ενδέχεται να απαιτηθεί ακόμη μεγαλύτερη παρέμβαση.

Ξεχωριστή θέση στα πρακτικά κατέλαβαν οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία οι αξιωματούχοι της Fed αντιμετωπίζουν πλέον ως πιθανή πηγή τόσο πληθωριστικών πιέσεων όσο και χρηματοπιστωτικής αστάθειας.

Η τεράστια ζήτηση για υποδομές AI εκτιμάται ότι μπορεί να τροφοδοτήσει περαιτέρω τις ανατιμήσεις, ενώ ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν η ταχεία διόγκωση του χρέους των εταιρειών του κλάδου, οι περίπλοκες και αδιαφανείς χρηματοδοτικές συμφωνίες και η συγκέντρωση κινδύνων σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων. Μάλιστα, οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι οι χρηματοδοτικές διασυνδέσεις και οι κυκλικές επενδύσεις μεταξύ εταιρειών AI θα μπορούσαν να πολλαπλασιάσουν τις ζημίες, εάν οι αποδόσεις των τεράστιων επενδύσεων αποδειχθούν κατώτερες των προσδοκιών.

Σημειωτέον ότι το καμπανάκι της Fed για τις συνέπειες από την αθρόα αύξηση των δαπανών στην ΑΙ ήρθε την ώρα που η αγορά προετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο crash test για τον κλάδο: την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Anthropic, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το chatbot Claude.

Η τιμολόγηση της προσφοράς αναμένεται αργότερα την Τετάρτη, μετά το κλείσιμο της Wall Street, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα οι προσφορές των επενδυτών για τις μετοχές της εταιρείας είναι σχεδόν επταπλάσιες από τον αριθμό των διαθέσιμων τίτλων.

Η εισαγωγή της Anthropic θεωρείται ένα ιδιαίτερα σημαντικό τεστ για την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς θα δείξει εάν το επενδυτικό ενδιαφέρον μπορεί να επεκταθεί πέρα από τις επιχειρήσεις που προμηθεύουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις υποδομές.

Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος της χρηματιστηριακής δυναμικής της AI έχει συγκεντρωθεί στις λεγόμενες εταιρείες που παρέχουν τα «εργαλεία» της τεχνολογικής έκρηξης, όπως οι κατασκευαστές ημιαγωγών και οι πάροχοι υποδομών.

Η Anthropic θα δοκιμάσει κατά πόσον οι επενδυτές είναι εξίσου πρόθυμοι να αποδώσουν υψηλές αποτιμήσεις σε εταιρείες που αξιοποιούν την AI για την ανάπτυξη εμπορικά επιτυχημένων προϊόντων και υπηρεσιών.

«Η αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic φαίνεται να στηρίζεται σε στέρεες βάσεις, γεγονός που θα αποτελούσε θετική διαρθρωτική ένδειξη για το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένου του καθοριστικού ρόλου της εταιρείας ως καταναλωτή υποδομών AI», επεσήμανε ο Τζέι Πίτερς της NewEdge Wealth.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις στην Ασία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στην Κίνα, όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης κορυφής που πολλοί αναλυτές έχουν παρομοιάσει με την ιστορική διάσκεψη της Γιάλτας, τον Φεβρουάριο του 1945 και το μεταπολεμικό «μοίρασμα» του παγκόσμιου χάρτη ανάμεσα στις τότε υπερδυνάμεις. Αν και στην προκειμένη περίπτωση ο πήχης των προσδοκιών έχει τοποθετηθεί χαμηλά, ειδικά όσον αφορά την πιθανότητα να επιτευχθεί κάποια συμφωνία για το τέλος των πολέμων, κυρίως στην Ουκρανία.

Σε επίπεδο μετοχών, ο τεχνολογικός κλάδος δεν είχε σαφή κατεύθυνση, καθώς αρκετές τεχνολογικές και κυρίως εταιρείες μικροτσίπ κατάφεραν να αντισταθούν στο καθοδικό ρεύμα. Ο δείκτης των ημιαγωγών Philadelphia Semiconductor Index έχασε έδαφος, όμως μεμονωμένα χαρτιά όπως η AMD και η Broadcom ανέκαμψαν βοηθώντας τον Nasdaq να κινηθεί ανοδικά.

Τις πιο βαριές απώλειες κατέγραψαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι μετοχές των ασφαλιστικών υγείας, όπως η Humana, η UnitedHealth και η Group Applied Optoelectronics, καθώς η πρόταση των αμερικανικών αρχών για αυστηρότερους ελέγχους στο πρόγραμμα Medicare Advantage προκαλεί ανησυχίες για πιθανές αναδρομικές επιστροφές πληρωμών. Οι πιέσεις στον κλάδο αποδείχτηκαν βαρίδι κυρίως για τον Dow

Στον αντίποδα στους κερδισμένους της συνεδρίασης ξεχώρισε η TJX Companies, καθώς η μητρική των TJ Maxx, Marshalls και HomeGoods ανακοίνωσε καλύτερες των εκτιμήσεων τριμηνιαίες πωλήσεις και αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρήσης, όπως και η Target που παρουσίασε την ισχυρότερη τριμηνιαία αύξηση πωλήσεων των τελευταίων πέντε ετών.

Άλμα άνω του 6% και για την Take-Two Interactive, καθώς η επικείμενη κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto VI συνοδεύεται από ιδιαίτερα θετικές πρώτες κριτικές, ενισχύοντας τις προσδοκίες για υψηλές πωλήσεις.