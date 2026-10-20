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(last update 17:53)
Ισχυρή ανοδική αντίδραση καταγράφει την Τρίτη η Wall Street, με τον Dow Jones να ενισχύεται κατά περισσότερες από 600 μονάδες, καθώς τα καλύτερα των εκτιμήσεων εταιρικά αποτελέσματα και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου βελτιώνουν το επενδυτικό κλίμα, περιορίζοντας τις ανησυχίες από τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).
Στη συνεδρίαση της Τρίτης αυτή την ώρα ο Dow Jones ενισχύεται κατά 1,33% και διαπραγματεύεται στις 52.657 μονάδες, ο S&P 500 ανεβαίνει κατά 0,66% στις 7.741 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,48% στις 26.558 μονάδες.
Σημαντική ώθηση στον Dow Jones προσφέρει η 3M, με τη μετοχή της να καταγράφει κέρδη άνω του 4%, μετά την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς και την αναβάθμιση των προβλέψεων της εταιρείας για το σύνολο της χρήσης.
Αξιόλογη άνοδο σημειώνουν επίσης οι μετοχές των αεροδιαστημικών και αμυντικών ομίλων Northrop Grumman και RTX, οι οποίες ενισχύονται κατά 6% και 1% αντίστοιχα, στον απόηχο των καλύτερων των αναμενομένων τριμηνιαίων επιδόσεών τους.
Την ίδια ώρα, η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου λειτουργεί υποστηρικτικά για την αγορά, καθώς οι αρχικές ανοδικές κινήσεις στις διεθνείς τιμές του αργού έχουν αναστραφεί.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI υποχωρούν περισσότερο από 1%, κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει πτώση άνω του 2%, στα περίπου 106 δολάρια.
Η εξέλιξη αυτή προσφέρει πρόσθετη στήριξη στις αμερικανικές μετοχές, σε μια περίοδο κατά την οποία η επενδυτική διάθεση έχει δοκιμαστεί από τις έντονες πιέσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
Το τελευταίο διάστημα, πάντως, η Wall Street βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του επενδυτικού ράλι στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς εντείνονται οι προβληματισμοί σχετικά με τα υψηλά επίπεδα δανεισμού των εταιρειών του κλάδου και την πραγματική ζήτηση για τις νέες τεχνολογίες.
Το κλίμα στις τεχνολογικές μετοχές επιβαρύνθηκε περαιτέρω νωρίτερα την Τρίτη, μετά τη βουτιά άνω του 30% της νοτιοκορεατικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Elice, κατά το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην επιφυλακτικότητα των επενδυτών στις ασιατικές αγορές, οι οποίες κινήθηκαν πτωτικά, παρά τα κέρδη που είχαν καταγράψει οι αμερικανικοί δείκτες στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ιδιαίτερες πιέσεις δέχθηκε η αγορά της Νότιας Κορέας.
Ωστόσο, όσο προχωρούσε η συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη, οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ανέκτησαν μέρος του χαμένου εδάφους.
Οι Micron Technology, Intel και Sandisk κατέγραψαν άνοδο περίπου 1%, ενώ η Seagate Technology ενισχύθηκε κατά 2% και η Advanced Micro Devices (AMD) σημείωσε κέρδη άνω του 1%. Παράλληλα, το VanEck Semiconductor ETF (SMH), που παρακολουθεί την πορεία των μετοχών ημιαγωγών, ενισχύθηκε σχεδόν κατά 1%, ενώ η CoreWeave κέρδισε περισσότερο από 2%.
Η ανοδική αντίδραση ακολουθεί τη θετική συνεδρίαση της Δευτέρας, κατά την οποία ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,4% και ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο άνω του 1%. Στις επιμέρους μετοχές, η Nvidia κέρδισε 1,4%, η Tesla πραγματοποίησε άλμα 3,8%, ενώ η Alphabet ενισχύθηκε περίπου κατά 1%.
Η ανάκαμψη αυτή ήρθε μετά το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων της προηγούμενης εβδομάδας, το οποίο ξεκίνησε από τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και επεκτάθηκε στην ευρύτερη αγορά. Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρέθηκε ο υψηλός δανεισμός των τεχνολογικών εταιρειών, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες για την ανάπτυξη υποδομών AI μπορούν να δικαιολογηθούν από τα μελλοντικά έσοδα.
Όπως επισήμανε ο Jose Torres, ανώτερος οικονομολόγος της Interactive Brokers, η βελτίωση των προσδοκιών για τις προοπτικές της σύγχρονης τεχνολογίας επιτρέπει στη Wall Street να πάρει μια ανάσα, με τους επενδυτές να περιορίζουν τις θέσεις αντιστάθμισης κινδύνου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή του κλίματος έρχεται μετά την απότομη αύξηση του κόστους προστασίας έναντι της μεταβλητότητας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής, λίγο πριν ενταθεί το κύμα πωλήσεων.
Χαρακτηριστική της έντονης μεταβλητότητας είναι η περίπτωση της CoreWeave, η οποία έχασε περισσότερο από το 25% της χρηματιστηριακής της αξίας την προηγούμενη εβδομάδα. Η μετοχή επιχείρησε να ανακτήσει μέρος των απωλειών της τη Δευτέρα, μετά την αναβάθμιση της σύστασης της Goldman Sachs σε «αγορά» (buy). Ωστόσο, η αρχική άνοδος εξανεμίστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με τη μετοχή να ολοκληρώνει τις συναλλαγές με οριακές απώλειες.
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