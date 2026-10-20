(last update 17:53)

Ισχυρή ανοδική αντίδραση καταγράφει την Τρίτη η Wall Street, με τον Dow Jones να ενισχύεται κατά περισσότερες από 600 μονάδες, καθώς τα καλύτερα των εκτιμήσεων εταιρικά αποτελέσματα και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου βελτιώνουν το επενδυτικό κλίμα, περιορίζοντας τις ανησυχίες από τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Στη συνεδρίαση της Τρίτης αυτή την ώρα ο Dow Jones ενισχύεται κατά 1,33% και διαπραγματεύεται στις 52.657 μονάδες, ο S&P 500 ανεβαίνει κατά 0,66% στις 7.741 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,48% στις 26.558 μονάδες.

Σημαντική ώθηση στον Dow Jones προσφέρει η 3M, με τη μετοχή της να καταγράφει κέρδη άνω του 4%, μετά την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς και την αναβάθμιση των προβλέψεων της εταιρείας για το σύνολο της χρήσης.

Αξιόλογη άνοδο σημειώνουν επίσης οι μετοχές των αεροδιαστημικών και αμυντικών ομίλων Northrop Grumman και RTX, οι οποίες ενισχύονται κατά 6% και 1% αντίστοιχα, στον απόηχο των καλύτερων των αναμενομένων τριμηνιαίων επιδόσεών τους.

Την ίδια ώρα, η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου λειτουργεί υποστηρικτικά για την αγορά, καθώς οι αρχικές ανοδικές κινήσεις στις διεθνείς τιμές του αργού έχουν αναστραφεί.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI υποχωρούν περισσότερο από 1%, κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει πτώση άνω του 2%, στα περίπου 106 δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει πρόσθετη στήριξη στις αμερικανικές μετοχές, σε μια περίοδο κατά την οποία η επενδυτική διάθεση έχει δοκιμαστεί από τις έντονες πιέσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.