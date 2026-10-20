Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέα σημάδια αδυναμίας εμφανίζει η αμερικανική αγορά κατοικίας, με τις ενάρξεις κατασκευής νέων κατοικιών να υποχωρούν αισθητά τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος εξαιτίας του υψηλού κόστους στέγασης και των αυξημένων επιτοκίων δανεισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη, οι ενάρξεις κατασκευής κατοικιών μειώθηκαν κατά 5,2%, υποχωρώντας σε ετησιοποιημένο ρυθμό 1,22 εκατ. κατοικιών, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Πρόκειται για μία από τις ασθενέστερες επιδόσεις που έχουν καταγραφεί από την περίοδο της πανδημίας, με τον αριθμό των νέων κατασκευών να διαμορφώνεται χαμηλότερα από όλες τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Ακόμη πιο ανησυχητική για τις προοπτικές της αγοράς είναι η υποχώρηση των αιτήσεων για οικοδομικές άδειες μονοκατοικιών, οι οποίες αποτελούν βασικό πρόδρομο δείκτη της μελλοντικής κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Ο αριθμός τους μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2023, υποδηλώνοντας ότι η αδυναμία στην αγορά ενδέχεται να διατηρηθεί και τους επόμενους μήνες.

Βασικός παράγοντας πίσω από την επιβράδυνση είναι η επιδείνωση της προσιτότητας της κατοικίας για τα αμερικανικά νοικοκυριά.

Οι ήδη υψηλές τιμές των ακινήτων, σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων στεγαστικών δανείων, δυσκολεύουν ολοένα περισσότερο την αγορά κατοικίας, περιορίζοντας τη δυνατότητα των υποψήφιων αγοραστών να προχωρήσουν σε νέες συμφωνίες.

Το αρνητικό περιβάλλον έχει πλήξει και την ψυχολογία των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, με τον δείκτη εμπιστοσύνης του κλάδου να έχει υποχωρήσει σε χαμηλό 14 ετών.

Παράλληλα, οι κατασκευαστές εμφανίζονται απρόθυμοι να ξεκινήσουν πρόσθετα έργα πριν περιορίσουν το απόθεμα των ήδη διαθέσιμων κατοικιών.

Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, οι ενάρξεις κατασκευής κτιρίων πολλαπλών κατοικιών, στα οποία περιλαμβάνονται οι πολυκατοικίες και τα συγκροτήματα διαμερισμάτων, μειώθηκαν κατά σχεδόν 7% τον Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για μια κατηγορία που παραδοσιακά εμφανίζει έντονες μηνιαίες διακυμάνσεις, ωστόσο η νέα υποχώρηση προστίθεται στη γενικότερη εικόνα εξασθένησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Η επιβράδυνση είναι ιδιαίτερα αισθητή στις μεγαλύτερες περιφερειακές αγορές κατοικίας των ΗΠΑ.

Στον αμερικανικό Νότο, που αποτελεί τη σημαντικότερη περιοχή της χώρας για την κατασκευή νέων κατοικιών, οι ενάρξεις μονοκατοικιών υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο.

Πτωτική πορεία καταγράφηκε επίσης στις δυτικές και μεσοδυτικές πολιτείες.

Η παρατεταμένη αδυναμία της αγοράς κατοικίας έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα.

Οι υποτονικές κατασκευές κατοικιών είχαν αρνητική συμβολή στην ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας στα πέντε από τα τελευταία έξι τρίμηνα, γεγονός που αναδεικνύει τις δυσκολίες ανάκαμψης του κλάδου.

Πριν από τη δημοσιοποίηση των νέων στοιχείων, το μοντέλο GDPNow της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα προέβλεπε ότι οι επενδύσεις σε κατοικίες θα καταγράψουν ετησιοποιημένη πτώση 1,3% το τρίτο τρίμηνο.

Παράλληλα, οι ολοκληρώσεις μονοκατοικιών τον Σεπτέμβριο υποχώρησαν στον χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων περισσότερων από έξι ετών, ενισχύοντας την εικόνα παρατεταμένης αδυναμίας του κατασκευαστικού κλάδου.

Παρά τη σαφή πτωτική τάση που αποτυπώνουν τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, η μηνιαία μέτρηση των νέων κατασκευών χαρακτηρίζεται από σημαντική μεταβλητότητα.

Η κυβερνητική έκθεση επισημαίνει ότι, με επίπεδο στατιστικής εμπιστοσύνης 90%, η πραγματική μηνιαία μεταβολή των συνολικών ενάρξεων εκτιμάται ότι βρίσκεται σε εύρος από πτώση 17% έως αύξηση 6,6%.