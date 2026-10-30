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Ισχυροί κλυδωνισμοί συνεχίζουν να πλήττουν τον τεχνολογικό κλάδο της Wall Street, με τις Amazon και Intel να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου απογοήτευσαν τους επενδυτές και ενίσχυσαν τις ανησυχίες για το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης.

Στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής, η μετοχή της Amazon υποχωρεί κατά 7%, ενώ η Intel καταγράφει βουτιά 25%, συμπαρασύροντας τα futures του Nasdaq, τα οποία σημειώνουν απώλειες 2%. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ολοκληρώσει μια ιδιαίτερα δύσκολη εβδομάδα ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων για τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Η Amazon ανακοίνωσε έσοδα και κέρδη χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το τρίτο τρίμηνο, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητη την πρόβλεψή της για κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 220 δισ. δολαρίων το 2026.

Επιπλέον, ο αμερικανικός κολοσσός κατέγραψε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, με το αρνητικό αποτέλεσμα να είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τον προβληματισμό των επενδυτών για τα τεράστια ποσά που διοχετεύουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για το κατά πόσο αυτές οι επενδύσεις θα αποφέρουν τελικά τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Το αρνητικό κλίμα είχε ήδη αποτυπωθεί στη συνεδρίαση της Πέμπτης, όταν η Alphabet, μητρική της Google, έκλεισε με απώλειες 13%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην ιστορία της. Η βουτιά ακολούθησε την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων που έδειξαν επίσης σημαντική διεύρυνση των αρνητικών ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Microsoft κινήθηκε ανοδικά, καθώς η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει θετικές ταμειακές ροές κατά το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, διαφοροποιούμενη από τους ανταγωνιστές της.