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Οι αυξανόμενες αμφιβολίες για την απόδοση των τεράστιων δαπανών στην τεχνητή νοημοσύνη πυροδότησαν νέες μαζικές πωλήσεις σε μεγάλες τεχνολογικές μετοχές και στροφή των κεφαλαίων προς άλλους κλάδους και ασφαλέστερες τοποθετήσεις, κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, στη Wall Street.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones «έκλεισε» με πτώση 0,25% στις 52.342 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε σε ποσοστό 0,30% και τις 7.720 μονάδες και ο Nasdaq έκανε «βουτιά» ύψους 1,38% στις 26.184 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, οι απώλειες στις τεχνολογικές μετοχές ενίσχυσαν την ελκυστικότητα των ομολόγων των κρατικών τίτλων ως ασφαλέστερη επενδυτική επιλογή, σε συνδυασμό και με την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου. Έτσι, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε και σήμερα κοντά στο 4,978% και του 30ετούς προσγειώθηκε στο 5,318%.

Η Alphabet βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων, καταγράφοντας ιστορική βουτιά κοντά στο 13%, συμπαρασύροντας έτσι πολλές Big Tech. Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό ότι η πτώση δεν επεκτάθηκε στο σύνολο της αγοράς, καθώς σχεδόν 400 εταιρείες του S&P 500 κινήθηκαν ανοδικά, αποτυπώνοντας τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Από τους έντεκα κλάδους του δείκτη, μόνο τρεις που συνδέονται περισσότερο με την ανάπτυξη έχασαν έδαφος: η τεχνολογία, οι υπηρεσίες επικοινωνίας και τα μη βασικά καταναλωτικά αγαθά.

«Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η τεχνολογία θα παραμείνει ηγέτης μακροπρόθεσμα, αλλά προς το παρόν κάνει ένα διάλειμμα, επιτρέποντας σε άλλους κλάδους να καλύψουν το χαμένο έδαφος», υποστήριξε ο ο Κιθ Λέρνερ, επικεφαλής επενδύσεων και στρατηγικής αγορών της Truist.

Την ίδια στιγμή, η είδηση για τη γιγαντιαία ομολογιακή έκδοση της Microsoft, ύψους 25 δισ. δολαρίων, προσέλκυσε εντυπωσιακή ζήτηση από τους επενδυτές, ενώ το ενδιαφέρον στράφηκε και στα οικονομικά αποτελέσματα των Amazon και Intel, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της αμερικανικής αγοράς.

«Το ξεκαθάρισμα έχει αρχίσει, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες αξιολογούνται πλέον αποκλειστικά με βάση τις δαπάνες τους στην AI, κάτι που αναπόφευκτα θα δημιουργήσει νικητές και χαμένους», σχολίασε ο Ρίτσαρντ Ράιλ, επικεφαλής επενδύσεων της Questar Capital Partners. «Τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε ποιοι ξοδεύουν ορθολογικά για την τεχνητή νοημοσύνη και ποιοι όχι», πρόσθεσε.

Μόλις μία ημέρα μετά την απόφαση της Federal Reserve να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, νέα μακροοικονομικά στοιχεία έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε το τρίτο τρίμηνο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 12 μηνών.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ (BEA), το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,4% σε ετησιοποιημένη βάση, έναντι 2,2% το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων για ανάπτυξη 3,2%.

Επίσης, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον οποίο η Fed χρησιμοποιεί ως βασικό μέτρο παρακολούθησης του πληθωρισμού, αυξήθηκε κατά 0,5% τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο των τελευταίων έξι μηνών.

«Ήταν ακόμη ένας γύρος ισχυρών οικονομικών στοιχείων, που δείχνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχίζονται και ότι η ανάπτυξη στηρίζεται τόσο στην κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης όσο και στην κατανάλωση», υποστήριξε ο Ίαν Λίνγκεν της BMO Capital Markets.

Ο Κέβιν Γουόρς, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, μετά το πέρας της συνεδρίασης της Fed παραδέχτηκε, εξάλλου, ότι ο πληθωρισμός παραμένει υπερβολικά ψηλά, συντηρώντας έτσι τις εκτιμήσεις για μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων από το συμβούλιο μέχρι τα τέλη της χρονιάς.

Στις αγορές χρήματος, οι traders προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου σε ποσοστό 83%.

Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη και ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, ήτοι ένας από τους στενότερους συμβούλους του Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι αναμένει από τη Fed να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων, εφόσον τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου αποδειχθούν ιδιαίτερα υψηλά.

«Εάν τα στοιχεία του Οκτωβρίου είναι πραγματικά πολύ υψηλά, τότε πιστεύω ότι η Fed πιθανότατα θα ενεργήσει, και ορθώς», δήλωσε μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg.

Σε επίπεδο μετοχών, πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο που συγκέντρωσε τις μεγαλύτερες απώλειες, βαρίδι για τον Dow αποδείχτηκε η Caterpillar με πτώση άνω του 9%.

Παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων τριμηνιαία αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής εξοπλισμού κατασκευών και εξόρυξης διεθνώς, οι επενδυτές προβληματίστηκαν για τις προοπτικές ανάπτυξης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ζήτηση του κλάδου για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ισχυρή πτώση περίπου 22% και για την Sprouts Farmers Market, μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών αποτελεσμάτων και προβλέψεων από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ενώ απώλειες κοντά στο 25% μέτρησε η φαρμακευτική Alnylam Pharmaceuticals, καθώς οι επενδυτές προβληματίζονται από τις πιο συγκρατημένες προβλέψεις για τις πωλήσεις φαρμάκων και τον βραδύτερο ρυθμό προσέλκυσης νέων ασθενών.

Στις μεγάλες χαμένες και η Honeywell Aerospace με την αγορά να εμφανίζεται επιφυλακτική για τους περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη συγκρατημένη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας της, παρά τα καλύτερα των προσδοκιών τριμηνιαία αποτελέσματα.

Στην πλευρά των κερδισμένων ξεχώρισε η Carvana, με άνοδο περίπου 16%, μετά την ανακοίνωση αύξησης 42,4% στα έσοδα τρίτου τριμήνου, στα 8,04 δισ. δολάρια, και πωλήσεων 217.385 οχημάτων.

Ράλι και για την Norwegian Cruise Line, καθώς τα αποτελέσματα και οι προβλέψεις της ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς.

Στις κερδισμένες ξεχώρισαν, επίσης, η Textron, η οποία ανακοίνωσε καλύτερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις και αναβάθμισε τις ετήσιες προβλέψεις της, καθώς και ο φαρμακευτικός γίγαντας της Eli Lilly χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη, που οδήγησαν την εταιρεία σε αναβάθμιση των προβλέψεων για τις πωλήσεις της.