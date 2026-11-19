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Η αρχική αισιοδοξία στη Wall Street αποδείχθηκε βραχύβια στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς ακόμη και το επιτυχημένο χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Anthropic δεν κατάφερε να διατηρήσει ζωντανό το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης. Το αρχικό ράλι εξανεμίστηκε, με τους βασικούς δείκτες να επιστρέφουν σε έντονα πτωτική τροχιά, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να αμφισβητούν κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην AI μπορούν να μεταφραστούν σε ανάλογη κερδοφορία.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έπεσε κάτω από το όριο των 50.000 μονάδων, στις 49.097 με πτώση 1.101 μονάδων ή 2,19%, ο S&P 500 έχασε 2,02% στις 7.175 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 2,25% και τις 23.879 μονάδες.

Για τον S&P 500 πρόκειται για την έκτη συνεδρίαση απωλειών, που συνιστά το μεγαλύτερο σε διάρκεια πτωτικό σερί από τον Απρίλιο του 2024.

Μέσα στο κλίμα αυτό ο λεγόμενος δείκτης φόβου VIX έκανε νέο άλμα πάνω από τις 28 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι ευνοήθηκαν καθώς πολλοί επενδυτές στράφηκαν στα ασφαλή καταφύγια των σταθερών assets, με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς να πέσει στο 5,05% και του 30ετούς στο 5,401%.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά έντονες διακυμάνσεις. Αρχικά το κλίμα ήταν θετικό, καθώς κορυφωνόταν ο ενθουσιασμός για την εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο. Ωστόσο, σταδιακά οι επενδυτές άρχισαν να περιορίζουν την έκθεσή τους σε μετοχές, προχωρώντας σε μεγάλες ρευστοποιήσεις αρχικά στον Dow Jones και αργότερα σε S&P 500 και Nasdaq.

Η μετοχή Anthropic άνοιξε τελικά στα 111,50 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 34% σε σχέση με την τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων και ανεβάζοντας την αποτίμησή της πάνω από τα 2 τρισ. δολάρια.

Ωστόσο, αμέσως μετά το ντεμπούτο της, η μετοχή σταδιακά αποδυναμώθηκε κλείνοντας κάτω από τα 100 δολάρια, στα 97,17.

«Η αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic σημείωσε τεράστια επιτυχία», εξήγησε ο αναλυτής της Miller Tabak, Ματ Μάλεϊ. Όπως επισήμανε, όμως, «η IPO δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα μεγαλύτερα προβλήματα της αγοράς, στα οποία περιλαμβάνονται οι ανησυχίες για την κερδοφορία της τεχνητής νοημοσύνης, οι τεράστιες δαπάνες, τα υψηλότερα επιτόκια, οι πιέσεις στις πιστωτικές αγορές και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι».

«Η επόμενη μεγάλη δοκιμασία θα είναι η μετατροπή της ταχείας υιοθέτησης του Claude από τις επιχειρήσεις σε σταθερά λειτουργικά κέρδη», επεσήμανε ο αναλυτής της XS.com, Αντόνιο Ντι Τζιάκομο, προσθέτοντας ότι η Anthropic θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να διευρύνει τη χρήση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει, διατηρώντας παράλληλα υπό έλεγχο το κόστος εξυπηρέτησης της αυξανόμενης ζήτησης.

Η πρόκληση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο, δεδομένου ότι η εκπαίδευση και λειτουργία των προηγμένων μοντέλων AI απαιτούν τεράστια υπολογιστική ισχύ, ενεργειακούς πόρους και συνεχή επένδυση σε τεχνολογικές υποδομές.

Πραγματικά, παρά την ισχυρή υποδοχή της Anthropic, η χρηματιστηριακή της επιτυχία δεν φάνηκε να αρκεί για να καθησυχάσει τους επενδυτές σχετικά με τις βαθύτερες αδυναμίες του κλάδου.

Από τον Οκτώβριο, η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται υπό πίεση εξαιτίας των ανησυχιών για την τεράστια αύξηση του δανεισμού των μεγαλύτερων τεχνολογικών ομίλων, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα φιλόδοξα επενδυτικά τους σχέδια.

Οι εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών, οι οποίες συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους ωφελημένους της άνθησης της AI, έχουν δεχθεί ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις. Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index υποχώρησε πάνω από 2% σήμερα, ανεβάζοντας τις απώλειες του από τον Οκτώβριο πάνω από το 15%

Πέρα από τα ερωτηματικά για τις δαπάνες του κλάδου και την χρηματοδότηση τους, πρόσθετη αβεβαιότητα έχει προκαλέσει και η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Με τους Δημοκρατικούς να ελέγχουν πλέον και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, έχουν ενισχυθεί οι ανησυχίες για ενδεχόμενη αυστηροποίηση του ρυθμιστικού ελέγχου της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για πιθανή επιβράδυνση της ταχείας επέκτασης των τεράστιων κέντρων δεδομένων.

Η πρόθεση για σκλήρυνση των κανόνων έρχεται να «κουμπώσει» και με την πρωτοφανή κρίση εταιρικής διακυβέρνησης στη Nvidia, που έχει ανοίξει τη συζήτηση για περισσότερους περιορισμούς στις εξαγωγές μικροτσίπ ΑΙ στην Κίνα και όχι μόνο.

Τα ερωτηματικά αυτά επανήλθαν για τα καλά στο προσκήνιο σήμερα, με αφορμή μια έκθεση-φωτιά της Hunterbrook Capital, που στεκόταν στις αδυναμίες της AMD, που όχι μόνο αποτελεί τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της Nvidia, αλλά θεωρείτο και η μεγάλη κερδισμένη από την κρίση που έχει ξεσπάσει στην εταιρεία μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ.

Το αμερικανικό επενδυτικό fund Hunterbrook Capital, που ειδικεύεται σε χρηματιστηριακές τοποθετήσεις βασισμένες σε ερευνητικά ευρήματα, ανακοίνωσε ότι έχει λάβει short θέση στη μετοχή της AMD, χωρίς να αποκαλύψει το μέγεθός της. Στην έκθεσή του επικαλείται ανησυχίες για τις επιχειρηματικές σχέσεις της AMD με κινεζικές εταιρείες που υπόκεινται σε αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς, ενώ παράλληλα καταγγέλλει «κυκλικές συμφωνίες χρηματοδότησης», παρόμοιες με εκείνες που έχουν προκαλέσει προβληματισμούς γύρω από τη Nvidia.

Σύμφωνα με τη Hunterbrook, οι εγγυήσεις και οι χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις της AMD προς συνεργάτες και πελάτες δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους, ιδιαίτερα σε περίπτωση επιβράδυνσης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Η AMD απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι συμμορφώνεται με την αμερικανική νομοθεσία, ωστόσο δεν γλίτωσε την έντονη πίεση στη μετοχή της που έχασε σχεδόν 8% (και ενδοσυνεδριακά πάνω από 11%).

Πέρα από τις εξελίξεις γύρω από την Anthropic και την AI, οι επενδυτές καλούνται να διαχειριστούν και την αυξανόμενη πιθανότητα νέας αύξησης των επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, η αγορά θεωρεί πλέον σχεδόν βέβαιη την αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, με το βασικό ερώτημα να αφορά στο μέγεθος της παρέμβασης. Ειδικότερα, οι πιθανότητες διαμορφώνονται σε 94% για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ η πιθανότητα μιας μεγαλύτερης αύξησης κατά 50 μονάδες βάσης προσεγγίζει το 6%.

Η ενίσχυση των προσδοκιών για αυστηρότερη νομισματική πολιτική συνδέεται με τα πρόσφατα στοιχεία της αμερικανικής οικονομίας, τα οποία καταδεικνύουν μια ανθεκτική αγορά εργασίας και επίμονα υψηλό πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παραμένει πάνω από τον μακροπρόθεσμο στόχο της Fed για περισσότερα από πέντε χρόνια, εντείνοντας τους προβληματισμούς για την ανάγκη περαιτέρω περιοριστικών παρεμβάσεων.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι δηλώσεις του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, ο οποίος τάχθηκε υπέρ μιας αύξησης επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, τα πρακτικά της συνεδρίασης της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της Fed τον Οκτώβριο, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη, έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι παραμένουν ιδιαίτερα ανήσυχοι για τον πληθωρισμό και διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων.

Ορισμένα μέλη υποστήριξαν μάλιστα ότι μια αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης θα μπορούσε να δικαιολογηθεί εάν τα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποδειχθούν δυσμενή.

Στο ήδη επιβαρυμένο κλίμα προστέθηκαν και νέες ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια, καθώς οι JPMorgan Chase, Visa και Mastercard ανακοίνωσαν ότι ορισμένα στοιχεία πελατών τους αποκτήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στο πλαίσιο κυβερνοεπίθεσης σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών. Παρά το γεγονός ότι η κυβερνοεπίθεση δεν αφορούσε ευθέως τους χρηματοοικονομικούς ομίλους, οι μετοχές τους έχασαν σημαντικό έδαφος, καθώς το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων τεχνολογικών προβλημάτων, τα οποία έχουν ενισχύσει τους φόβους σχετικά με την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών που υποστηρίζουν τη λειτουργία μεγάλων επιχειρήσεων.

Σε επίπεδο μετοχών, αξιοσημείωτη ήταν επίσης η πτώση της Walmart, που βάρυνε ιδιαίτερα τον Dow Jones και ευρύτερα τον κλάδο του λιανεμπορίου. Ο αμερικανικός κολοσσός ανακοίνωσε αύξηση 2,9% στις συγκρίσιμες πωλήσεις στις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των καυσίμων, ενώ αναβάθμισε τις προβλέψεις του για τα ετήσια έσοδα και κέρδη. Ωστόσο, η αναθεώρηση αποδείχθηκε πιο συγκρατημένη από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, ενώ η αύξηση των συγκρίσιμων πωλήσεων ήταν χαμηλότερη από το 4,5% της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Οι επιδόσεις αυτές δεν κρίθηκαν αρκετές για να δικαιολογήσουν την υψηλή χρηματιστηριακή αποτίμηση της εταιρείας, οδηγώντας τους επενδυτές σε ρευστοποιήσεις.

Μεγάλη πίεση στον Dow άσκησαν επίσης, για άλλη μια συνεδρίαση, οι μετοχές των αμερικανικών ασφαλιστικών εταιρειών υγείας, με τη UnitedHealth Group να βρίσκεται στο επίκεντρο ισχυρών πωλήσεων έχοντας χάσει συνολικά πάνω από 21% από τη Δευτέρα.

Το παρατεταμένο sell-off αποδίδεται στην ανακοίνωση αυστηρότερων ομοσπονδιακών ελέγχων στο πρόγραμμα Medicare και την πρόταση του γερουσιαστή, Μπέρνι Σάντερς, για σταδιακή επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης στο σύνολο του πληθυσμού. Οι εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για περιορισμό της κερδοφορίας και ανατροπές στο επιχειρηματικό μοντέλο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, με τον δείκτη S&P 500 Managed Health Care να καταγράφει απώλειες πάνω από 20% σε τρεις συνεδριάσεις, τη μεγαλύτερη πτώση του τελευταίου 18μήνου.