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Η κρίση του 2009 -2019 άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πολιτικά πράγματα η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία- αυτή που ανέδειξε από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80 το ΠΑΣΟΚ σε κόμμα της κυβερνώσας κεντροαριστεράς. Έχοντας πάρει τον μουτζούρη των μνημονίων, πλήρωσε σε υπερθετικό βαθμό την απώλεια της εμπιστοσύνης του λαού στο πολιτικό σύστημα, αφού δεν μπόρεσε να εγγυηθεί τα κεκτημένα των χρόνων της Μεταπολίτευσης.

Όταν η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά – πριν από λίγες ημέρες συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από τον θάνατό της ύστερα από πολύχρονη δοκιμασία με τον καρκίνο –εκλέχτηκε στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τον Ιούνιο του 2015, παρέλαβε ένα κόμμα που είχε φτάσει να δίνει μάχη για να μπει στη Βουλή, καθώς οι αριστερόστροφοι ψηφοφόροι του είχαν ήδη μεταναστεύσει στον ΣΥΡΙΖΑ (που υποσχόταν την έξοδο από τα μνημόνια) και οι κεντρώοι είχαν καθόντουσαν στον καναπέ.

Ενάμισι χρόνο αργότερα, η εκλογή Μητσοτάκη στην προεδρία της ΝΔ σήκωσε από τον καναπέ τους κεντρώους ψηφοφόρους που είχαν στηρίξει την ηγεσία του Κώστα Σημίτη. Όχι για να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ οι περισσότεροι- αλλά για να υποστηρίξουν τη νέα Νέα Δημοκρατία που έχτιζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τις εκλογές του 2019, έγινε ολοφάνερο ότι το ΠΑΣΟΚ είχε πλέον ή έτσι έδειχνε τρεις ψυχές: μία που γλυκοκοίταζε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μία που καλόβλεπε τον Αλέξη Τσίπρα και μία τρίτη ψυχή που επέμενε να στηρίζει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό συμβαίνει και σήμερα; Σε μικρότερο βαθμό. Και οι καλές κουβέντες που ακούει δεξιά κι αριστερά το ΠΑΣΟΚ, αποσκοπούν απλώς στο να αρπάξουν ένα κομμάτι της «πράσινης» ψήφου. Τι εννοούν τα στελέχη της ΝΔ όταν λένε ότι μόνον με το ΠΑΣΟΚ μπορούν να συνεργαστούν σε μία κυβέρνηση; Προφανώς, δεν εννοούν αυτό που λένε, άλλωστε, οι κυβερνητικές συνεργασίες συνήθως δεν προαναγγέλλονται προεκλογικά. Αυτό που εννοούν στελέχη της ΝΔ είναι ότι οι κεντρώοι ψηφοφόροι δεν έχουν λόγο να μετακινηθούν στο ΠΑΣΟΚ, αφού το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρξει κάποια κυβερνητική συνεργασία.

Τι εννοούν τα στελέχη της ΕΛΑΣ όταν λένε ότι δεν βλέπουν το ΠΑΣΟΚ ως αντίπαλο, αλλά ως ανταγωνιστή; Πολύ απλά ότι αφού η δημοσκοπική εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι τόσο αδύναμη, δεν έχει λόγο ο άνθρωπος που πήγε από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ να μην προσβλέπει στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ως ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τι λένε κάποια στελέχη του νυν ΣΥΡΙΖΑ όταν «ακούνε» σενάρια για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ; Τα αφήνουν να περάσουν, στη λογική ό,τι ακούγεται για το κόμμα μας σε αυτή τη φάση της δημοσκοπικής κατάρρευσης καλό κάνει, κακό δεν κάνει.

Τι απαντά σε όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ; Όχι και πολλά ιδιαιτέρως πειστικά πράγματα, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, όπου το ΠΑΣΟΚ «τσιμπάει» μετά από τη ΔΕΘ αλλά δεν «καλπάζει». Η πρωτιά «έστω και με μία ψήφο» για παράδειγμα δεν μοιάζει με έναν αρκετά ρεαλιστικό στόχο, όταν αρχίζει η ανάγνωση του κάθε επόμενου γκάλοπ. Θα σκεφτεί κανείς ότι και η ΕΛΑΣ για πρωτιά κάνει λόγο και επίσης δεν πείθει στα γκάλοπ, όσο θα ήθελε ή θα περίμενε.

Από την άλλη πλευρά όταν κάποιο κόμμα λέει με ένα κατηγορηματικό «όχι» ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί μετεκλογικά με το πρώτο κόμμα (που παραμένει και είναι πρώτο και με διαφορά σε όλα τα γκάλοπ η ΝΔ) και ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να αφήσει την χώρα ακυβέρνητη, πρέπει να εξηγήσει πως θα κυβερνηθεί η χώρα με το ΠΑΣΟΚ στην δεύτερη ή στην τρίτη θέση, αν όχι με τη συμμετοχή εκείνων που σε όλες τις μετρήσεις έχουν πρωτιά και μάλιστα άνετη; Από εδώ και στο εξής το ΠΑΣΟΚ θα δέχεται, ειδικά από τους κεντρώους ψηφοφόρους, το ερώτημα και τι θα γίνει με το σενάριο της ακυβερνησίας. Πρόκειται για τους ψηφοφόρους που σε μεγάλο βαθμό όταν απαντούν στα γκάλοπ ψηφίζουν τη λύση της αυτοδυναμίας, ακόμη και αν κρατούν μια κάποια απόσταση από την επιλογή της ΝΔ. Κι εκεί λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ θα κληθεί να δώσει μια πιο «κανονική» απάντηση, εάν θέλει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των συγκεκριμένων ψηφοφόρων. Και με την ΕΛΑΣ τι κάνει; Δεν τολμά καν να πει ότι κάνει διμέτωπο αγώνα, τόσο με τη ΝΔ, όσο και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά επιμένει ότι αντίπαλός του είναι μόνον η Νέα Δημοκρατία. Μα, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ δεν κονταροχτυπιούνται για την ίδια θέση στον καθοριστικό πρώτο γύρο των εκλογών;