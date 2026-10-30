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Όταν ο λογοτεχνικός ατζέντης Μπερντ Λίβελ συνεργαζόταν πριν από μερικά χρόνια με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ για τη συγγραφή των απομνημονευμάτων του, σκέφτηκε ότι και άλλοι διάσημοι αστέρες του κινηματογράφου δράσης θα μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρουσες ιστορίες να αφηγηθούν. Έτσι, κανόνισε μια συνάντηση με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, έναν από τους παιδικούς του ήρωες, και του πρότεινε να γράψει ένα βιβλίο.

Η συνεργασία τους οδήγησε στην έκδοση του The Steps, της αυτοβιογραφίας του Σταλόνε, η οποία αυτόν τον μήνα έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση της λίστας των ευπώλητων βιβλίων των New York Times. Το βιβλίο επικεντρώνεται στα δύσκολα πρώτα χρόνια του ηθοποιού στη Νέα Υόρκη, όταν κοιμόταν στον τερματικό σταθμό λεωφορείων Port Authority και καθάριζε κλουβιά λιονταριών στον ζωολογικό κήπο του Central Park. Η επιτυχία του αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της ανθεκτικότητας που παρουσιάζουν οι αυτοβιογραφίες διασήμων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρύτερη αγορά βιβλίων μη μυθοπλασίας αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις.

Η εξαίρεση σε μια αγορά που υποχωρεί

Οι αυτοβιογραφίες διασήμων θεωρούνται πλέον μία από τις λίγες κατηγορίες βιβλίων μη μυθοπλασίας που εξακολουθούν να έχουν ισχυρή εμπορική απήχηση, σύμφωνα με την Άννα Σπραουλ-Λάτιμερ, συνιδρύτρια του λογοτεχνικού πρακτορείου Neon Literary. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη μεταβολή στην αγορά. Σύμφωνα με τον Σον ντεΛόουν, επιμελητή εκδόσεων της Simon & Schuster, το 2025 μόλις επτά από τα 25 εμπορικότερα βιβλία με σκληρό εξώφυλλο ανήκαν στην κατηγορία της μη μυθοπλασίας, έναντι 19 μία δεκαετία νωρίτερα.

Η Κάρι Θόρντον, επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Dey Street Books, που ανήκει στη HarperCollins, αποδίδει μέρος της επιτυχίας των συγκεκριμένων βιβλίων στην ανάγκη του κοινού να ξεφύγει από την καθημερινότητα και να γνωρίσει έναν διαφορετικό κόσμο. Οι αυτοβιογραφίες προσφέρουν κάτι που δύσκολα βρίσκει κανείς αλλού, την αίσθηση προσωπικής επαφής με ένα διάσημο πρόσωπο και την πρόσβαση σε άγνωστες πτυχές της ζωής του.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πρίγκιπα Χάρι. Το Spare, που κυκλοφόρησε το 2023, αποκάλυψε λεπτομέρειες για την ανατροφή του στο παλάτι, τις συγκρούσεις στη βασιλική οικογένεια και τη χρήση ναρκωτικών κατά την εφηβεία του. Μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του πούλησε 1,6 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ, σε όλες τις μορφές έκδοσης. Αντίστοιχα, το The Woman in Me της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, επίσης του 2023, περιλαμβάνει προσωπικές αποκαλύψεις για τον χωρισμό της από τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και τη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών της. Σύμφωνα με τον εκδότη της, οι πωλήσεις του στις ΗΠΑ πλησιάζουν τα τρία εκατομμύρια αντίτυπα.

Γιατί οι εκδότες επενδύουν στους διάσημους

Η έκδοση ενός βιβλίου ενέχει πάντοτε οικονομικό ρίσκο. Στην περίπτωση των διασήμων, όμως, το αναγνωρίσιμο όνομα λειτουργεί ως ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Όπως εξηγεί ο Άλμπερτ Λι της United Talent Agency, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει βιβλία του Στεφ Κάρι και της Πάρις Χίλτον, οι διάσημοι συγγραφείς εξασφαλίζουν ένα επίπεδο δημοσιότητας που δύσκολα μπορεί να πετύχει ένας άγνωστος δημιουργός. Σε μια εποχή κατά την οποία η παραδοσιακή δημοσιογραφική κάλυψη των βιβλίων και οι βιβλιοκριτικές έχουν περιοριστεί αισθητά, η παρουσία ενός γνωστού προσώπου εγγυάται ενδιαφέρον από τα εθνικά μέσα ενημέρωσης, συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και πρόσβαση σε μεγάλο κοινό.

Γι’ αυτό και οι εκδοτικοί οίκοι συνεχίζουν να επενδύουν σε προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους. Σύμφωνα με το Bloomberg, μόνο το φθινόπωρο του 2026 περιλαμβάνει νέες κυκλοφορίες από τη Μέι Μασκ, τον Ντάνι Μέγιερ, τον Έρικ Ντέιν, τον Ντάστιν Χόφμαν, τον Άλις Κούπερ και τον Κάιλ ΜακΛάχλαν.

Η τεχνητή νοημοσύνη πιέζει τη μη μυθοπλασία, όχι όμως τις αυτοβιογραφίες

Την ίδια στιγμή, άλλες παραδοσιακά δημοφιλείς κατηγορίες βιβλίων χάνουν αναγνώστες. Τα βιβλία ιστορίας και επικαιρότητας αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό από τα podcasts και τα ντοκιμαντέρ, ενώ σημαντική πτώση καταγράφεται και στην αγορά βιβλίων αυτοβελτίωσης. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι πωλήσεις έντυπων βιβλίων της συγκεκριμένης κατηγορίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 24,3%.

Η διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα πίεσης. Εργαλεία όπως το ChatGPT μπορούν πλέον να παρέχουν δωρεάν πληροφορίες και εξατομικευμένες συμβουλές για θέματα όπως η διατροφή και η άσκηση, περιορίζοντας ενδεχομένως την ανάγκη αγοράς αντίστοιχων εγχειριδίων. Οι αυτοβιογραφίες διασήμων, αντίθετα, δεν αντιμετωπίζουν την ίδια απειλή.

Ο Ντέιβιντ Κουν, συνδιευθύνων σύμβουλος της Aevitas Creative Management, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει βιβλία της Έιμι Σούμερ, της Πάμελα Άντερσον και της Έμιλι Ραταϊκόφσκι, εξηγεί ότι το κοινό αγοράζει αυτά τα βιβλία επειδή ενδιαφέρεται για ένα πραγματικό πρόσωπο που ήδη γνωρίζει και θαυμάζει. Κατά την εκτίμησή του, οι αναγνώστες αισθηματικών μυθιστορημάτων και θρίλερ ενδέχεται μελλοντικά να αποδεχθούν κείμενα που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πιστεύει, όμως, ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να αντικαταστήσει μια αυτοβιογραφία διασήμου.

Οι διάσημοι συγγραφείς και οι άνθρωποι πίσω από τα βιβλία τους

Η υποχώρηση της υπόλοιπης αγοράς ενδέχεται, μάλιστα, να ευνοεί τις αυτοβιογραφίες των σταρ με έναν ακόμη τρόπο. Καθώς οι εκδοτικές συμφωνίες περιορίζονται, όλο και περισσότεροι καταξιωμένοι συγγραφείς αναλαμβάνουν να γράψουν βιβλία για λογαριασμό γνωστών προσωπικοτήτων, χωρίς να εμφανίζονται απαραίτητα ως οι βασικοί δημιουργοί τους. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι εκδότες προσέφεραν κατά 41% λιγότερες προκαταβολές εξαψήφιου ύψους σε συγγραφείς βιβλίων μη μυθοπλασίας, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ανάμεσα στους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τη συγγραφή αυτοβιογραφιών βρίσκονται πλέον αναγνωρισμένοι δημοσιογράφοι και συγγραφείς. Η Άριελ Λέβι του New Yorker συνεργάστηκε με την Ντέμι Μουρ για το Inside Out το 2019, ενώ ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Τζ. Ρ. Μέρινγκερ έχει συνεργαστεί με τον Αντρέ Αγκάσι και τον πρίγκιπα Χάρι. Στην ομάδα που εργάστηκε για την αυτοβιογραφία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς συμμετείχαν η συγγραφέας μπεστ σέλερ Άντα Καλχούν και ο πρώην συντάκτης του Time, Σαμ Λάνσκι.

Σύμφωνα με τον Κουν, οι συγγραφείς που στο παρελθόν μπορούσαν να εξασφαλίζουν το εισόδημά τους αποκλειστικά από βιβλία μη μυθοπλασίας αναγκάζονται πλέον να αναζητούν άλλες επαγγελματικές διεξόδους. Εκτιμά ότι μόλις ένας στους 20 συγγραφείς τέτοιων βιβλίων μπορεί να ζήσει αποκλειστικά από τη συγγραφή τους. Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη έχει εξελιχθεί σε οργανωμένη διαδικασία. Σε μεγάλα πρακτορεία ταλέντων, όπως η UTA, η Creative Artists Agency και η William Morris Endeavor, οι ατζέντηδες καταρτίζουν λίστες υποψήφιων συγγραφέων με βιογραφικά και φωτογραφίες, προτού οργανώσουν συναντήσεις με τον διάσημο πελάτη.

Όπως περιγράφει η Έμιλι Χότζσον Άντερσον, καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και συγγραφέας του υπό έκδοση Ghostwriting: A Secret History, From God to AI, η διαδικασία μπορεί να θυμίζει διαγωνισμό επιλογής, στον οποίο ο διάσημος αξιολογεί τους υποψηφίους.

Η επιτυχία των audiobooks

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα των αυτοβιογραφιών είναι η δυνατότητα των αναγνωστών να ακούσουν την ιστορία απευθείας από τη φωνή του προσώπου που την έζησε. Οι ηχητικές εκδόσεις των βιβλίων διασήμων μπορούν να φτάσουν ή ακόμη και να ξεπεράσουν τις πωλήσεις των σκληρόδετων εκδόσεων, ενώ οι πιο αφοσιωμένοι θαυμαστές συχνά αγοράζουν και τις δύο. Το συγκεκριμένο format προσφέρει μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία. Οι κωμικοί μπορούν να προσθέσουν αυθόρμητα σχόλια κατά την ηχογράφηση, ενώ οι μουσικοί έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν δικές τους ερμηνείες.

Το audiobook του Σιλβέστερ Σταλόνε περιλαμβάνει νέα μουσική του Μπιλ Κόντι, συνθέτη του πρωτότυπου soundtrack του Rocky. Αντίστοιχα, η ηχητική έκδοση του My Name Is Barbra της Μπάρμπρα Στρέιζαντ, που κυκλοφόρησε το 2023, περιλαμβάνει δεκάδες αποσπάσματα από τραγούδια της. Η δημοτικότητα των αυτοβιογραφιών συνδέεται και με τη συνολική ανάπτυξη της αγοράς audiobooks. Το 2025, οι πωλήσεις ηχητικών βιβλίων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 9%, με τα έσοδα να φτάνουν τα 2,43 δισ. δολάρια. Συγκριτικά, οι συνολικές εκτιμώμενες πωλήσεις του εκδοτικού κλάδου αυξήθηκαν κατά 2,5%. Τον Οκτώβριο του 2026, το Spotify ανακοίνωσε σχέδια επέκτασης της υπηρεσίας audiobooks από 22 αγορές σε περισσότερες από 180.

Το διάσημο όνομα δεν αρκεί για μια εκδοτική συμφωνία

Παρά τη μεγάλη εμπορική δυναμική της κατηγορίας, η αναγνωρισιμότητα δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση για την έκδοση ενός βιβλίου. Οι εκδότες αναζητούν πλέον ολοκληρωμένες προτάσεις, με σαφή αφηγηματική δομή και ένα κεντρικό θέμα που μπορεί να αγγίξει τους αναγνώστες πέρα από τη δημοφιλία του συγγραφέα. Η Κάρι Θόρντον εξηγεί ότι, όταν αξιολογεί μια πρόταση, προσπαθεί να εντοπίσει την ουσία της ιστορίας. Μπορεί να αφορά την εσωστρέφεια, μια διατροφική διαταραχή ή ένα προσωπικό τραύμα. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει ένα θέμα με το οποίο το κοινό μπορεί να ταυτιστεί.

Για παράδειγμα, το Fahrenheit-182 του Μαρκ Χόπους, συνιδρυτή των Blink-182, που κυκλοφόρησε το 2025, δεν περιορίζεται στην πορεία του ως ροκ σταρ, αλλά περιγράφει και τη μάχη του με τον καρκίνο. Αντίστοιχα, το I’m Glad My Mom Died της Τζενέτ ΜακΚέρντι, που εκδόθηκε το 2022, αφηγείται τόσο την παιδική της ηλικία ως πρωταγωνίστρια του Nickelodeon όσο και την προσπάθειά της να αναρρώσει από τη νευρική ανορεξία.

Γιατί οι σταρ επιλέγουν να γράψουν βιβλία

Το ενδιαφέρον είναι ότι η επιτυχία των αυτοβιογραφιών καταγράφεται σε μια εποχή κατά την οποία η ανάγνωση για ευχαρίστηση περιορίζεται. Σύμφωνα με μελέτη, το 2023 μόλις το 16% των Αμερικανών διάβαζε κάτι για προσωπική ευχαρίστηση μια μέση ημέρα, ακόμη κι αν επρόκειτο για εφημερίδα ή περιοδικό. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2004 ήταν 28%. Γιατί, λοιπόν, οι διάσημοι επιλέγουν να αφιερώσουν μήνες ή και χρόνια στη συγγραφή ενός βιβλίου, όταν έχουν στη διάθεσή τους άλλες, πιθανότατα πιο προσοδοφόρες επαγγελματικές επιλογές;

Ο Ντέιβιντ Κουν εξηγεί ότι προειδοποιεί τους ηθοποιούς που εκπροσωπεί πως τα έσοδα από ένα βιβλίο ενδέχεται να είναι μικρότερα από εκείνα μιας κινηματογραφικής παραγωγής. Υπάρχει, όμως, ένα σημαντικό αντάλλαγμα, ο πλήρης δημιουργικός έλεγχος. Σε αντίθεση με μια ταινία, όπου η τελική μορφή της ερμηνείας μπορεί να αλλάξει στο μοντάζ, ένα βιβλίο επιτρέπει στον δημιουργό να αποφασίσει πώς ακριβώς θα παρουσιαστεί η ιστορία του.

Όπως επισημαίνει ο Άλμπερτ Λι, στη λογοτεχνία δεν υπάρχουν οι ίδιοι περιορισμοί προϋπολογισμού που χαρακτηρίζουν τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ η αφηγηματική δομή μπορεί να είναι πολύ πιο ελεύθερη. Συχνά, η απόφαση ενός διάσημου να γράψει την αυτοβιογραφία του συνδέεται με μια καθοριστική στιγμή της ζωής του. Μπορεί να είναι η ενηλικίωση των παιδιών του, η απώλεια ενός γονέα ή ενός αδελφού, ή απλώς το πέρασμα του χρόνου.

Ανάμεσα στους διάσημους που κυκλοφορούν βιβλία αυτή την περίοδο βρίσκονται ο Γουίλι Νέλσον, 93 ετών, η Τζούντι Ντεντς, 91 ετών, και η Γκλόρια Στάινεμ, η οποία πέθανε τον Σεπτέμβριο σε ηλικία 92 ετών. Στην περίπτωση του Σιλβέστερ Σταλόνε, που συμπλήρωσε τα 80 τον Ιούλιο, ο Μπερντ Λίβελ εξηγεί ότι η αφήγηση της προσωπικής του ιστορίας προϋπέθετε να μπορέσει να μιλήσει και για τους γονείς του. Η μητέρα του ηθοποιού πέθανε το 2020.

Από τις αυτοβιογραφίες στα μυθιστορήματα

Για ορισμένους διάσημους, η συγγραφή δεν σταματά στην αφήγηση της προσωπικής τους ζωής. Έχοντας αποκτήσει εμπειρία μέσα από τις αυτοβιογραφίες τους, αρκετοί στρέφονται πλέον στη μυθοπλασία, επιλέγοντας συχνά ιστορίες που παραμένουν κοντά στον επαγγελματικό κόσμο τους. Η Ντόλι Πάρτον, έπειτα από τρεις αυτοβιογραφίες, κυκλοφόρησε το 2022 το θρίλερ Run, Rose, Run, με κεντρική ηρωίδα μια νεαρή τραγουδίστρια της κάντρι στο Νάσβιλ.

Τα τελευταία χρόνια, η Τζενέτ ΜακΚέρντι, ο Κιάνου Ριβς και η Ρις Γουίδερσπουν έκαναν επίσης το ντεμπούτο τους ως μυθιστοριογράφοι. Στη λίστα προστίθεται και ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, καθώς την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι ετοιμάζει το πρώτο του μυθιστόρημα, σε συνεργασία με τον συγγραφέα Τζέιμς Πάτερσον. Η ιστορία θα επικεντρώνεται σε έναν ιερέα στην Καλιφόρνια, γνωστό ως Protector, ο οποίος καταπολεμά το έγκλημα.