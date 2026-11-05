Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών στα καύσιμα και πιεσμένης αγοραστικής δύναμης, η Air France-KLM επιταχύνει την αναδιάρθρωση της KLM, αναζητώντας νέα ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και την κερδοφορία.

Η Air France-KLM προχωρά σε περαιτέρω αναδιάρθρωση της ολλανδικής θυγατρικής της, καθώς ο αεροπορικός όμιλος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένες δαπάνες καυσίμων και μια κρίση κόστους διαβίωσης, η οποία αρχίζει να αποθαρρύνει ορισμένους επιβάτες από τα αεροπορικά ταξίδια.

Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο έως και 12% κατά την έναρξη των συναλλαγών στο Παρίσι, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τα μέτρα βελτίωσης της αποδοτικότητας, ενώ ο αεροπορικός όμιλος ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο.

Η KLM θα προχωρήσει σε αναδιοργάνωση μέρους των δραστηριοτήτων της, με τον αριθμό των θέσεων εργασίας να αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 15%, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική την Πέμπτη. Περίπου 5.000 θέσεις εργασίας έχουν ήδη αναδιοργανωθεί ή πρόκειται να αναδιοργανωθούν, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2.000 θέσεων που μεταφέρθηκαν στη μητρική εταιρεία Air France-KLM. Οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε περίπου 1.000 λιγότερες θέσεις εργασίας στην KLM, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της KLM, Marjan Rintel, δήλωσε ότι η αεροπορική εταιρεία θα παρακολουθεί στενά την πρόοδο που σημειώνεται στη μείωση του διαρθρωτικού κόστους, επισημαίνοντας ότι «ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω αλλαγές στην οργανωτική δομή, στους όρους απασχόλησης, στην παραγωγικότητα και στο προσωπικό».

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία σχεδιάζει επίσης να απλοποιήσει τον ευρωπαϊκό στόλο της, αποσύροντας παλαιότερα αεροσκάφη, παράλληλα με άλλα μέτρα που αποσκοπούν συνολικά στο να βοηθήσουν την KLM να επιτύχει μακροπρόθεσμο περιθώριο κέρδους άνω του 8%. Συνολικά, η ολλανδική εταιρεία πρέπει να βελτιώσει τα ετήσια οικονομικά της αποτελέσματα κατά 1 δισ. ευρώ (1,12 δισ. δολάρια), όπως ανέφερε. Ο διευθύνων σύμβουλος της Air France-KLM, Ben Smith, έχει δηλώσει ότι «όλες οι επιλογές» βρίσκονται στο τραπέζι προκειμένου να προστατευθεί η κερδοφορία της KLM, εν μέσω της εκρηκτικής αύξησης των αεροδρομιακών τελών, των φόρων στα αεροπορικά εισιτήρια και του πληθωρισμού στην Ολλανδία.

Η εκτόξευση των τιμών στα αεροπορικά καύσιμα η οποία επηρέασε όλες τις αεροπορικές εταιρείες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, επιτάχυνε την ανάγκη του ομίλου να επανεξετάσει το επιχειρηματικό μοντέλο της KLM. Παράλληλα, ο αεροπορικός όμιλος ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 1,35 δισ. ευρώ, έναντι 1,22 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η βελτίωση αυτή υποστηρίχθηκε από την ανθεκτική ζήτηση στις πιο κερδοφόρες υπερατλαντικές γραμμές, καθώς και από το γεγονός ότι το κόστος παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερό, με εξαίρεση τα καύσιμα. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου περιορίστηκαν στο ελάχιστο οι μη απαραίτητες δαπάνες, ενώ ανεστάλησαν οι προσλήψεις προσωπικού σε μη επιχειρησιακές θέσεις, σύμφωνα με την εταιρεία.

Τα έσοδα από cargo σημείωσαν σημαντική αύξηση, ενισχυμένα από τη στροφή προς τις αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων αντί των θαλάσσιων, λόγω των προβλημάτων και των διαταραχών που καταγράφονται γύρω από τη Διώρυγα του Σουέζ και τα Στενά του Ορμούζ.

Η Air France-KLM αναθεώρησε ελαφρώς προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τη συνολική ετήσια μεταφορική της ικανότητα, τοποθετώντας την αύξηση στο 2%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για αύξηση έως και 3%. Με βάση τις υφιστάμενες θέσεις αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) και τις προθεσμιακές καμπύλες τιμών, ο όμιλος εκτιμά πλέον ότι ο συνολικός λογαριασμός καυσίμων για το 2026 θα ανέλθει σε 9,2 δισ. δολάρια, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 8,9 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι έχει ήδη αντισταθμίσει μέσω συμβολαίων hedging το 54% της κατανάλωσης καυσίμων που προβλέπεται για το επόμενο έτος. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Air France-KLM είχε αυξήσει τη μεταφορική της ικανότητα προς την Ασία και την Ανατολική Αφρική, ως απάντηση στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Καθώς οι αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου επανήλθαν σε επίπεδα λειτουργίας σχεδόν κανονικά κατά το τρίτο τρίμηνο, ο όμιλος αναπροσάρμοσε το πτητικό του πρόγραμμα, μεταφέροντας διαθέσιμη χωρητικότητα προς τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, περιοχές όπου η ζήτηση παρέμεινε «ιδιαίτερα ισχυρή».

Η εταιρεία περιόρισε τις επιπτώσεις από την αύξηση τιμών των καυσίμων αυξάνοντας τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που επιβάλλει η ίδια στα εισιτήρια (fuel surcharges), ακολουθώντας αντίστοιχες κινήσεις ανταγωνιστικών αεροπορικών εταιρειών.

Οι διαδηλώσεις και τα περιστατικά λεηλασιών στη Γαλλία, στο πλαίσιο των ευρύτερων κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά της αύξησης του κόστους, θα κοστίσουν στην Air France περίπου 10 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, εξαιτίας ακυρώσεων πτήσεων, καταλήγει ο όμιλος.