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Η Ryanair κατηγόρησε τις ανταγωνίστριές της, Lufthansa και Air France-KLM, ότι επιχειρούν να καθηλώσουν τα αεροσκάφη της, υποστηρίζοντας πως η μετοχική της σύνθεση παραβιάζει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δύο παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό από τους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους, συμμετέχουν στην European Network Airlines Association (ENAA), μια ένωση εκπροσώπησης συμφερόντων που έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη αμφισβητώντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ryanair.

«Τώρα προσφεύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας, επιδιώκοντας την αναστολή της άδειάς μας και την καθήλωση των αεροσκαφών της Ryanair», δήλωσε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάικλ Ο’Λίρι.

Η ENAA επιβεβαίωσε στο POLITICO ότι εδώ και μήνες ασκεί πιέσεις στις ευρωπαϊκές και ιρλανδικές αεροπορικές αρχές, ζητώντας να διερευνηθεί κατά πόσον η Ryanair συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των αεροπορικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους κανόνες, προκειμένου μια αεροπορική εταιρεία να διαθέτει άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει η πλειοψηφία των μετοχών της να ανήκει σε υπηκόους ή νομικά πρόσωπα της ΕΕ και ο ουσιαστικός έλεγχός της να ασκείται από αυτούς.

Η ENAA υποστηρίζει ότι η Ryanair δεν πληροί πλέον αυτές τις προϋποθέσεις, επικαλούμενη ανακοίνωση της εταιρείας τον Μάρτιο, σύμφωνα με την οποία μόλις το 30% των μετοχών της ανήκει σε υπηκόους της ΕΕ. Ο Ο’Λίρι, ο οποίος είναι Ιρλανδός πολίτης, κατέχει το 4% των μετοχών.

Όταν η Ιρλανδική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας φάνηκε «απρόθυμη να ασχοληθεί με το ζήτημα», η ENAA αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Εάν η Ryanair χάσει τη δικαστική διαμάχη, ενδέχεται να υποχρεωθεί να τροποποιήσει τη μετοχική της σύνθεση. Ωστόσο, η άδεια λειτουργίας της θα μπορούσε να ανασταλεί μόνο εφόσον δεν συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση.

Η Ryanair απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι μέτοχοί της που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ δεν διαθέτουν δικαιώματα ψήφου, γεγονός που σημαίνει ότι ο έλεγχος της εταιρείας παραμένει σε ευρωπαϊκά χέρια.

Σε ανακοίνωσή της, η Ryanair κατηγόρησε τους ανταγωνιστές της ότι επιχειρούν «να περιορίσουν τον ανταγωνισμό και τις επιλογές στις αεροπορικές μετακινήσεις εντός της ΕΕ», αμφισβητώντας την άδεια λειτουργίας της.

Περιορισμένος ο κίνδυνος καθήλωσης των αεροσκαφών

Ο Αουγκούστο Βιανσόν Πόντε, διευθυντικό στέλεχος της Alton Aviation Consultancy με έδρα το Λονδίνο, εκτίμησε ότι η δικαστική υπόθεση δύσκολα θα απορριφθεί χωρίς εξέταση, αλλά θεωρεί επίσης απίθανο να χάσει η Ryanair την άδεια λειτουργίας της. «Το αίτημα της ENAA είναι επαρκώς τεκμηριωμένο ώστε να δικαιολογεί τη διερεύνησή του, αλλά είναι πολύ νωρίς για να υποστηρίξει κανείς ότι η Ryanair παραβιάζει τους κανόνες», δήλωσε.

Ανεξάρτητα από την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας, ο Βιανσόν Πόντε εκτίμησε ότι «το πιθανότερο πρώτο βήμα θα ήταν η λήψη διορθωτικών μέτρων και όχι η άμεση καθήλωση των αεροσκαφών».

Ακόμη και αν το δικαστήριο αποφανθεί εις βάρος της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους, η Ryanair θα διαθέτει αρκετές επιλογές για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα προβλήματα συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον αναλυτή.

«Η Ryanair θα μπορούσε, για παράδειγμα, να περιορίσει τις αγορές μετοχών από επενδυτές εκτός ΕΕ, να διευκολύνει τη μεταβίβαση μετοχών σε Ευρωπαίους επενδυτές, να εφαρμόσει στοχευμένα προγράμματα επαναγοράς μετοχών ή να αναδιαρθρώσει τις θυγατρικές της που διαθέτουν άδειες λειτουργίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η όλη διαδικασία «θα πρέπει να είναι διαχειρίσιμη» για την εταιρεία.

Αντίπαλοι στα δικαστήρια, σύμμαχοι στις Βρυξέλλες

Παρά τη μεταξύ τους αντιπαράθεση, η Ryanair, η Lufthansa και η Air France-KLM συμμετέχουν όλες στην Airlines for Europe (A4E), την ένωση αεροπορικών εταιρειών με έδρα τις Βρυξέλλες.

Μάλιστα, και οι τρεις υποστηρίζουν τη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Αεροπορικές Υπηρεσίες, ο οποίος καθορίζει τους όρους λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ιδιοκτησίας και ελέγχου.

Τα μέλη της ένωσης υποστηρίζουν από κοινού την ανάγκη για «μεγαλύτερη ευελιξία», παράλληλα με την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από μια τέτοια αλλαγή, όπως αναφέρουν στις παρατηρήσεις που υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Μια πιθανή λύση θα ήταν να επιτραπεί σε θεσμικούς επενδυτές από επιλεγμένες τρίτες χώρες να κατέχουν ένα περιορισμένο ποσοστό μετοχών, το οποίο θα προσμετράται στο ευρωπαϊκό μερίδιο ιδιοκτησίας», αναφέρεται στην κοινή θέση.

Εάν οι Ευρωπαίοι νομοθέτες υιοθετήσουν την πρόταση, «αυτό θα επέτρεπε στις αεροπορικές εταιρείες μεγαλύτερη πρόσβαση σε ρευστότητα από αυτές τις αγορές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της easyJet, Κέντον Τζάρβις, η εταιρεία του οποίου πρόκειται να εξαγοραστεί από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Apollo.

Ωστόσο, η δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στην ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους και τους παραδοσιακούς αερομεταφορείς ενδέχεται να προκαλέσει ρήγμα στο εσωτερικό της A4E.

Ο Ο’Λίρι απείλησε την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της A4E, ότι η Ryanair θα αποχωρήσει από την ένωση εάν η δικαστική προσφυγή δεν αποσυρθεί έως το τέλος του έτους.

Η A4E αναγνώρισε αργότερα ότι τα μέλη της «ενδέχεται να έχουν διαφορετικές απόψεις για ορισμένα ζητήματα», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «μοιραζόμαστε ένα κοινό συμφέρον για την προώθηση της συλλογικής μας δράσης προς όφελος των Ευρωπαίων επιβατών, ιδιαίτερα σε ένα ολοένα πιο περίπλοκο και δαπανηρό ρυθμιστικό περιβάλλον».

Ούτε η Lufthansa ούτε η Air France-KLM σχολίασαν την απειλή του Ο’Λίρι για αποχώρηση της Ryanair από την A4E.

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