Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι ασφαλιστικές εταιρείες λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο ζημιών που συνδέονται με το κύμα διαδηλώσεων σε πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο κλάδος έχει αρχίσει να επιβάλλει ανώτατα όρια στην κάλυψη, να αυξάνει τα αφαιρετέα ποσά και — σε ορισμένες περιοχές υψηλού κινδύνου — να καταργεί εντελώς την κάλυψη, σύμφωνα με τον Μάρκος Άλβαρεζ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον τομέα της παγκόσμιας ασφάλισης στη Morningstar DBRS.

Τέτοιοι κίνδυνοι, οι οποίοι εμπίπτουν στην ασφαλιστική κατηγορία των απεργιών, των ταραχών και των πολιτικών αναταραχών (SRCC), παρουσιάζουν ανοδική τάση στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την Allianz SE, τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ευρώπης, οι εταιρείες πρέπει όλο και περισσότερο να αντιμετωπίζουν το SRCC ως κίνδυνο που δεν σχετίζεται μόνο με τις αναδυόμενες αγορές, αλλά και με τις χώρες υψηλού εισοδήματος.

Η εξέλιξη αυτή έχει γίνει πλήρως εμφανής σε ολόκληρη την ήπειρο τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι φοιτητικές διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στη Γαλλία μετατράπηκαν σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη την περιοχή, με επίκεντρο ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων βασικής οικονομικής προσιτότητας. Η οργή για τα προγραμματισμένα κέντρα δεδομένων οδηγεί επίσης σε διαμαρτυρίες. Καθώς οι κοινωνικές αναταραχές συνεχίζονται, οι ειδικοί του κλάδου αρχίζουν να παραλληλίζουν τους κινδύνους SRCC με το είδος των ζημιών που συνήθως συνδέονται με φυσικές καταστροφές όπως οι τυφώνες, ανέφερε ο Άλβαρεζ.

Ο Νικολά Ωμπέρ, διευθύνων σύμβουλος της Howden France, αναφέρει ότι η μεταβαλλόμενη φύση του SRCC «αναδιαμορφώνει ενεργά» τους όρους κάλυψης.

Ο Ίαν Χάμφρις, επικεφαλής της μονάδας πολιτικής βίας και τρομοκρατίας της Allianz στο Λονδίνο, δηλώνει ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν εφαρμόζει «καμία γενική περιοριστική πολιτική» με βάση τις πρόσφατες διαδηλώσεις. Αντίθετα, η κάλυψη παρέχεται «ανά περίπτωση» και λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως «η εγγύτητα σε περιοχές που ενδέχεται να είναι πιο επιρρεπείς σε κοινωνικές αναταραχές», ανέφερε.

Ο ασφαλιστικός κλάδος έχει προσπαθήσει να συμβαδίσει με την αύξηση των κινδύνων SRCC αναπτύσσοντας εργαλεία που βοηθούν στην εκτίμηση του νέου τοπίου. Τον Σεπτέμβριο, η Howden παρουσίασε ένα αναλυτικό πρόγραμμα με την ονομασία UNREST, προκειμένου να παρέχει στις ασφαλιστικές εταιρείες και στους αντασφαλιστές πρόσβαση σε πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο των απεργιών, των ταραχών και των πολιτικών αναταραχών.

Η Howden αναφέρει ότι το μοντέλο της βοηθά τις ασφαλιστικές εταιρείες να εντοπίζουν πού συγκεντρώνονται οι εκθέσεις σε κίνδυνο, πώς ενδέχεται να εξελιχθούν τα γεγονότα και τις πιθανές επιπτώσεις στο χαρτοφυλάκιο. Οι απειλές SRCC γίνονται όλο και πιο συχνές και τοπικές, και τα παλαιότερα μοντέλα δεν αποτυπώνουν επαρκώς τους πραγματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν πλέον οι ασφαλιστές, ανέφερε η εταιρεία.

Ενώ η κάλυψη SRCC προσφερόταν ιστορικά ως τυπικό μέρος των εμπορικών ασφαλιστηρίων, οι ασφαλιστές αντιμετωπίζουν πλέον αυτούς τους κινδύνους ξεχωριστά, προκειμένου να αντανακλούν το ενδεχόμενο σημαντικών ζημιών, σύμφωνα με την AM Best, μια εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που ειδικεύεται στον ασφαλιστικό κλάδο.

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία έχουν επηρεάσει μέχρι στιγμής δυσανάλογα εμπορικούς χώρους και δημόσια κτίρια, με τις ασφαλισμένες ζημιές να αναμένεται να ανέλθουν σε λιγότερο από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την Morningstar DBRS. Το ποσό αυτό ενδέχεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω εάν οι ταραχές συνεχιστούν, όπως τόνισε το Bloomberg.

Η Verisk Maplecroft, η οποία υπολογίζει τον κίνδυνο SRCC, περιγράφει τις διαδηλώσεις στην Ευρώπη ως τις «σημαντικότερες ταυτόχρονες αναταραχές» που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Ο δείκτης κινδύνου της Verisk για αναταραχές μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη βρίσκεται επί του παρόντος στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2021.